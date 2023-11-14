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    14 ноября 2023, 19:05

    Автомат Калашникова АК-47 – простой, надежный и долговечный

    Автомат Калашникова АК-47 – простой, надежный и долговечный
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Созданный в 1947 году молодым конструктором Михаилом Калашниковым, АК-47 обрел мировую славу. Простой в производстве, освоении и использовании, способный выдержать сибирский мороз, экваториальную жару, механические удары, попадание в воду, песок, грязь – он сохраняет бесперебойную работу и высокую скорострельность в любых условиях боевых действий. Всё это способствовало тому, что АК-47 стал самым известным автоматом в мире. В этой статье – наиболее интересные факты об автомате Калашникова.

    Как все начиналось…

    Своим появлением на свет детище Михаила Калашникова обязано Великой Отечественной войне. Еще в 1943 году после детального изучения немецкого трофея (автомата MKb.42(H)) и подарка американских союзников (карабина М1) было принято решение начать разработку стрелкового оружия под калибр 7,62 мм, дающего возможность вести прицельный огонь очередями на расстояние около 400 метров. Пистолеты-пулеметы ППШ и ППС, состоявшие на вооружении Рабоче-крестьянской Красной армии, такой возможности не давали.

    После многочисленных испытаний в 1944 году самым перспективным признали автомат конструкции Алексея Судаева – АС-44. Разработанный им же пистолет-пулемет уже отлично себя зарекомендовал, автомату прочили большое будущее, но… дальнейшие испытания показали необходимость доработки оружия, в первую очередь в сторону снижения массы. Окончательно довести до ума свое детище Судаев не успел. Болезнь унесла жизнь конструктора в 1946 году.

    В декабре того же года на суд комиссии был представлен автомат АК-46, разработанный 27-летним Михаилом Калашниковым. Фронтовик, получивший тяжелое ранение в боях под Брянском и позднее отправленный в тыл по решению врачей, старший сержант Калашников еще в 1942-м, в госпитале, разработал модель пистолета-пулемета. Через два года молодой оружейник представил свою разработку самозарядного карабина.

    АК-46 пришлось соревноваться с образцами Алексея Булкина (АБ-46) и Александра Дементьева (АД). Оружие забраковали, и Калашников отправился в город Ковров Владимирской области, где с помощью конструктора Александра Зайцева за короткий срок фактически собрал новый вариант автомата. Модификация сочетала в себе немало достоинств, характерных для известных моделей стрелкового оружия того времени: самозарядной винтовки Холека, еще одной «самозарядки» Браунинга и не успевшего стать массовым автомата Судаева.


    На этот раз, несмотря на замечание о низкой кучности стрельбы, автомат Калашникова, названный АК-47, успешно прошел отбор и был рекомендован к испытаниям уже в войсках. Первые полторы тысячи «калашниковых» сошли с конвейера ижевского мотозавода в марте 1948 года. А 21 сентября 1949-го автомат был официально поставлен на вооружение. Причем сразу в двух вариантах под обозначениями: «7,62-мм автомат Калашникова АК» и «7,62-мм автомат Калашникова со складным прикладом АКС». Последний поступил на вооружение ВДВ.

    За свое выдающееся изобретение Михаил Тимофеевич был отмечен орденом Красной Звезды, Сталинской премией I степени, квартирой в Москве и, что немаловажно, дополнительной выплатой в размере 150 тысяч рублей. По тем временам это была огромная сумма. Для сравнения: советский легковой автомобиль «Победа», ставший легендой отечественного автопрома, в тот период можно было приобрести за 16 тысяч рублей.

    Образец качества

    Первый боевой образец «калаша» включал всего 95 элементов: ствол со ствольной коробкой, прицельными приспособлениями и прикладом; отъемную крышку ствольной коробки; затвор и затворную раму с газовым поршнем; возвратный механизм; газовую трубку со ствольной накладкой; ударно-спусковой механизм; цевье; магазин на 30 патронов и штык. Без патронов он весил 4,3 килограмма, скорострельность составляла около 650 выстрелов в минуту, а прицельная дальность достигала 800 метров.

    В чем же заключались основные преимущества нового оружия? Большинство специалистов отмечают простоту в эксплуатации. Заводская сборка осуществлялась достаточно быстро, а значит, достаточно дешево. Для многомиллионной страны эти факторы выходили на первые роли. «Калашников» оказался весьма неприхотлив к погодным условиям, перепадам температуры, ударам, падениям, попаданию воды и песка. В бою на коротких и средних дистанциях в 200-300 метров равных ему не было.

    До середины 1950-х автомат Калашникова был строго засекречен. Во время учений оружие носили в специальном чехле, стреляные гильзы подлежали обязательной утилизации.

    Страна впервые увидела АК-47 в 1955 году, в художественном кинофильме «Максим Перепелица». А боевое крещение «сорок седьмой» получил годом позже, при подавлении венгерского восстания. С начала 1960-х годов Советский Союз начал активно поставлять новое оружие своим союзникам, и за короткий срок АК стал самым востребованным автоматом в мире. И у друзей, и у врагов.

    В период серийного выпуска было изготовлено свыше 100 млн единиц АК-47. Знаменитый «калаш» был поставлен на вооружение армий более 50 государств, находящихся в Европе, Южной Америке, Африке и Азии. Некоторые страны сами производили его по лицензии – в их числе ГДР, Болгария, Венгрия, Польша, Китай и другие. Широкому распространению способствовали не только высокая выносливость и надежность, но и быстрота обучения солдат владению автоматом – обучающий курс занимает лишь 10 часов.

    Автомат Калашникова сегодня

    Со временем АК-47 был значительно усовершенствован. В 2018-м на вооружение Российской армии был поставлен автомат уже пятого поколения – АК-12. Его прицельная дальность достигает 1000 метров. Являющийся одним из самых популярных видов оружия, «калаш» прочно вошел в мировую культуру. Он изображен не только на монетах Банка России, но и на банкнотах Республики Куба и других государств. Также его изображения находятся на флаге и гербе африканской Республики Мозамбик, гербе таких стран, как Буркина-Фасо (Африка), Восточный Тимор (Азия) и других.

    А в некоторых государствах жаркого континента родители уверены, что Калаш – прекрасное имя для новорожденного. В честь легендарного автомата были установлены памятники на Камчатке, в Египте, КНДР. Увековечения в бронзе удостоен и сам знаменитый конструктор Михаил Калашников – памятники ему возвышаются в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске. И все это – лишь малая доля атрибутов мировой славы автомата, созданного в 1940-е годы тогда еще почти никому не известным старшим сержантом Михаилом Тимофеевичем Калашниковым.

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