Танк Т-72 – основной боевой танк Российской Армии

История, характеристики и роль танка Т-72 в боевых действиях

Tекст: Константин Меринов

Декабрь 2022 года. «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России очередную партию новейших боевых машин Т-72Б3М.

7 августа 2023 года. Юбилейная дата: ровно полвека назад танк Т-72 был принят на вооружение тогда еще Советской армии. В этот день 1973 года увидело свет соответствующее постановление ЦК КПСС и Совмина СССР.

История создания

Середина шестидесятых являлась эпохой расцвета отечественного танкостроения. Тогдашнее военное руководство справедливо полагало танки главной ударной силой Сухопутных войск, опираясь на опыт Великой Отечественной. Эту же концепцию разделяли и западные державы, готовясь противостоять армадам советских танков на равнинах Западной Европы.

На тот момент наиболее совершенным танком СССР был Т-64. Тогда было бы трудно поверить в то, что в итоге куда более легендарным станет его преемник — танк Т-72. Потому что начинался Т-72 как проект по созданию т. н. «резервного» варианта танка Т-64.

Концепция «семьдесят второго» была предложена конструкторами Уральского КБ транспортного машиностроения (УКБТМ). Она в итоге как минимум на полвека определила основополагающее направление развития отечественной бронетехники. В частности, с разработкой и производством Т-72 и его дальнейшим совершенствованием неразрывно связано имя конструктора бронетехники Валерия Венедиктова (1924–1995). Именно он стал главным конструктором данной машины.

Конструкторские идеи в начале 1970-х постепенно претворялись в «железо», именуемое «объектом 172». И к лету 1971 года в стенах УВЗ произвели установочную партию из 15 машин. А на следующий год руководство танковой промышленности запланировало сравнительное испытание трех танков: Т-64А, Т-80 и «объекта 172» – мероприятие невиданных ранее масштабов. Испытательным полигоном для трех рот, укомплектованных танками одного типа, стали территории Украины, Белоруссии, Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии. Многомесячный танковый марафон завершился на полигоне под Ашхабадом.

Итогом стало постановление от 7.08.1973, по которому боевая машина «объект 172» была принятана вооружение под названием Т-72 «Урал», а уже в 1974-м были выпущены первые 220 серийных «семьдесят вторых».

Конструкторы УКБТМ изначально заложили в свое бронированное детище поистине неисчерпаемый модернизационный потенциал. И модернизация эта началась практически сразу с началом серийного производства Т-72.

Ступени модернизации Т-72

Модернизировать Т-72 начали уже в 1977-м, когда на серийных танках стали устанавливать литые башни с комбинированной броневой защитой. Первый модернизированный вариант получил название Т-72А.

Что изменилось? Если вкратце, то главным образом повысили огневую мощь: вместо изначальной 125-мм гладкоствольной пушки Д-81ТМ установили пушку 2А46, отличавшуюся большей точностью и повышенной живучестью ствола. Появился и лазерный прицел-дальномер – отныне процесс измерения наводчиком дальности стрельбы стал занимать доли секунды. Повысилась и защищенность танка – были установлены система запуска дымовых гранат «Туча» и система защиты от напалма «Сода». Также Т-72А получил усовершенствованный двигатель, однако его мощность осталась прежней – 780 л. с.

Т-72А приняли на вооружение в 1979-м, позднее появилась более мощная модификация – Т-72Б, которая пошла в войска в 1984 году. В наши дни производителями освоены и другие версии «семьдесят второго» – Т-72БА, Т-72Б3, Т-72Б3М, которые сегодня поступают в бронетанковые войска ВС РФ.

Т-72 не только самая массовая боевая машина в танковом парке России, но и самый, пожалуй, востребованный танк на мировом рынке вооружений. Различные модификации «семьдесят второго» составляют основу бронетанковых сил более 40 стран мира. Столь востребованным Т-72 смог стать благодаря практически идеальному сочетанию стоимости, боевой эффективности и простоты в эксплуатации. Способствовали этому и почти неисчерпаемые резервы модернизации.

Т-72 и его модификации участвовали практически во всех локальных конфликтах последних лет (включая «Бурю в пустыне» на стороне Ирака), подтверждая в повседневной эксплуатации и боевых действиях свои высочайшие характеристики.

Т-72Б3М: как выглядит новейшая версия

Эти характеристики подтверждаются и сейчас – в ходе проходящих на Украине боев. Сегодня на Украине российские танкисты осваивают новейшие танки, сошедшие с конвейера «Уралвагонзавода», в том числе Т-72Б3М. Что же в нем усовершенствовано?

Сначала о вооружении. Огневую мощь танка повысила усовершенствованная 125-мм пушка 2А46М-5-01 с улучшенной баллистикой и повышенной живучестью ствола (орудие способно стрелять противотанковыми ракетами). Есть два пулемета – 7,62-мм спаренный с пушкой и 12,7-мм дистанционно управляемый. Обновлена и система управления огнем «Сосна-У», которая автоматизирует процесс подготовки выстрела и значительно повышает точность стрельбы. В ее состав входят лазерный дальномер, автомат сопровождения цели и тепловизионный канал, позволяющий обнаруживать цель на расстоянии до пяти километров.

Подвижность Т-72Б3М обеспечивает усиленный двигатель В-92С2Ф. Его мощность 1130 л. с., что почти на 300 «лошадок» больше, чем у базовой версии (840 л. с. на Т-72Б3). Этот двигатель вместе с усиленной трансмиссией и обновленными гусеничными траками значительно улучшили ходовые характеристики. Что позволяет танку разгоняться на шоссе до 65 км/ч, а на грунтовой дороге – до 45 км/ч.

Стало гораздо легче механику-водителю: контролировать работу механизмов он может с помощью дисплея, на который выводится изображение и с камеры заднего вида.

Модернизированный Т-72Б3М отличается не только огневой мощью, но и повышенной защищенностью. Танк оснащен самой современной динамической защитой «Реликт», на бортах и корме установлены дополнительные решетчатые экраны. По данным Минобороны, с дополнительным бронированием от кумулятивных боеприпасов лоб башни стал эквивалентен метру стальной брони, а лоб корпуса – 600 мм брони.

Россия была и остается мощной танковой державой, что определяется не только количеством бронетехники, но и ее качеством. Это подтверждается наличием в стране мощной школы танкового проектирования и индустрии танкостроения. И сегодня с конвейеров «Уралвагонзавода» и «Омсктрансмаша» сходят сотни российских танков, демонстрирующих свою боевую мощь в ходе специальной военной операции на Украине.