РСЗО «Град»: история, характеристики и боевое применение

Родословная «Града»



История развития реактивной артиллерии ведет свое начало из глубины веков. Но по-настоящему широкое распространение боевые ракеты получили лишь в XX веке в связи с развитием многоствольной артиллерии.

В 1920–1930-х годах в Советском Союзе сотрудники Реактивного научно-исследовательского института (РНИИ) трудились над созданием неуправляемых авиационных снарядов. Пусковые установки с реактивными боеприпасами монтировались на истребителях И-15, И-16 и И-153. Впервые они были применены уже в 1939 году в боях на реке Халхин-Гол.

Одновременно в РНИИ с 1938 по 1941 год шла работа над созданием многозарядной пусковой установки БМ-13 (боевая машина), смонтированной на грузовике ЗИС-6. Именно она впервые получила неофициальное название «Катюша», которое впоследствии в разговорной речи стало использоваться и в отношении других РСЗО.

«Катюша» была принята на вооружение Красной армии 21 июня 1941 года. В период Великой Отечественной все установки реактивной артиллерии, включая БМ-13, именовались гвардейскими реактивными минометами.

Боевая машина демонстрировала невероятную по тем временам огневую мощь и высокую мобильность, что было недоступно прежним артиллерийским орудиям. По утверждению советского военачальника, генерал-лейтенанта артиллерии Георгия Надысева, два батарейных залпа ракетами М-13 достигали того, «чего не смогли бы сделать за это время два артиллерийских дивизиона 122-миллиметровых гаубиц».

История создания «Града»

В послевоенное время работа над усовершенствованием РСЗО продолжилась, чтобы увеличить маневренность, дальность стрельбы и территорию поражения.

В 1959 году стартовала разработка новой РСЗО в тульском НИИ-147 (ныне – НПО «Сплав» имени А. Н. Ганичева). В следующем году Госкомитет Совета министров СССР по оборонной технике поручил создание установки «Град» (9К51, БМ-21) свердловскому Специальному конструкторскому бюро №203 (ныне – Научно-производственное предприятие «Старт» имени А. И. Яскина, Екатеринбург). Порох и составные части были разработаны московским НИИ-6, подмосковными НИТИ имени П. И. Снегирева и НИИ-125.

В 1962 году были проведены госиспытания новой РСЗО. В 1963 году «Град» приняли на вооружение. В 1965 году начался выпуск боевых машин на заводе имени В. И. Ленина в Перми (ныне – ПАО «Мотовилихинские заводы»). Там же для них производились транспортно-заряжающие автомобили. БМ-21 стала базовым вариантом для дальнейших модификаций, которые со временем разрослись в целое семейство установок «Град».

Так, были сконструированы: гусеничный «Град-ВД» на основе авиадесантного бронетранспортера БТР-Д, корабельная система А-215 «Град-М», береговая реактивная установка ДП-62 «Дамба» и многие другие. Система БМ-21 (9К51) была модифицирована не только отечественными разработчиками, но и зарубежными. Она стала прототипом для северокорейской BM-11, израильской Naiza (создана для армии Казахстана), польской WR-40 Langusta, турецкой T-122 Sakarya и других.

Преимущества «Града»

РСЗО «Град» – это мощное оружие площадного поражения неуправляемыми ракетами. Ракетная установка способна за 20 секунд выпустить боекомплект из 40 ракет калибра 122 мм, накрыв огнем территорию в 15–20 га. Установка «Град» используется для поражения командных пунктов, минометных и артиллерийских батарей, БТР и небронированной техники, а также скопления живой силы противника и иных целей.

Военный эксперт Дмитрий Корнев, основавший интернет-портал Military Russia («Военная Россия»), отмечает, что один «Град» заменяет несколько гаубиц и всего одним залпом способен ликвидировать целое подразделение.

Базовая модель М-21 «Град» (9К51) включает боевую машину БМ-21 массой 13,7 тонны и реактивные неуправляемые снаряды. Она имеет характеристики, значительно превосходящие возможности легендарной «Катюши». Так, максимальная дальность полета снаряда увеличилась до 21 км (у «Катюши» – 8,4 км), скорость движения по шоссе возросла до 75 км/ч (у «Катюши» – до 40 км/ч). Угол возвышения установки – от 0 до 55 градусов (у «Катюши» – 45), угол горизонтального наведения – 172 градуса.

Боевой расчет был оптимизирован и составил три человека против пяти – семи бойцов у «Катюши». Орудие оснащено комплексом автоматизированного управления огнем «Виварий». Время полного залпа – 20 секунд. При феноменальной силе наносимых ударов БМ-21 отличается простотой в управлении, высокой маневренностью, способностью вести бой в разных географических и климатических условиях.

Артиллерийская система «Град» располагается на шасси грузовиков повышенной проходимости «Урал-375Д» (среднетоннажный) и «Урал-4320» (крупнотоннажный). Модернизированная облегченная версия «Град-1» с 36-ю направляющими устанавливается на среднетоннажном грузовике «ЗиЛ-131». Белорусские варианты ставятся на «МАЗ-6317». Есть российские, узбекистанские и казахстанские версии на шасси грузовиков «КамАЗ». Иностранные аналоги могут монтироваться на транспортных средствах собственного производства.

Особую роль в достижении максимальной дальности стрельбы установки «Град» (до 21 км) сыграл революционный подход в изготовлении реактивных снарядов.

Впервые в мире ракеты для РСЗО стали создавать методом холодной штамповки, являющимся передовой технологией обработки металлов давлением. Кроме того, складывающиеся хвостовые лопасти стабилизатора позволили увеличить количество трубчатых направляющих до 40. Базовый снаряд 9М22 диаметром 122 мм весит 66 кг.

Позже для разных модификаций РСЗО «Град» было сконструировано широкое семейство боеприпасов 122 калибра массой от 45 до 77,8 кг. Среди них – осколочно-фугасные, химические, кассетные, зажигательные, осветительные, учебные, а также радиоэлектронные, имеющие своей целью создание радиопомех, и агитационные, предназначенные для рассеивания агитационных листовок по территории противника. В зависимости от используемых снарядов разнится и дальность их полета.

Применение во время боевых действий

На протяжении длительного времени система «Град» не знала себе равных. Согласно данным «Ростеха», своим появлением она заставила военное руководство многих государств пересмотреть подходы к ведению военных действий. В период серийного производства (до 1988 года) армия Советского Союза получила 6536 установок БМ-21.

По данным на 2019 год, эти РСЗО находились в арсенале более чем 60 стран мира, расположенных в Европе, Азии, Африке и Америке. Среди них – страны СНГ, Венгрия, Израиль, Польша, Румыния, Болгария, Кипр, Турция, Индия, Монголия, КНДР, Иран, Ирак, Сирия, Египет, Марокко, Нигерия, Перу, Венесуэла, Куба и многие другие. Особую роль в широком распространении данной реактивной системы по планете сыграла не только огневая мощь машины, но и быстрота обучения бойцов управлению ею.

Военный эксперт Дмитрий Корнев заявляет, что система «Град» вместе с множеством ее модификаций является самой распространенной РСЗО в мире. В некоторых государствах она создается по лицензии, другие же страны взяли «Град» за основу при разработке собственных реактивных систем.

Корнев подчеркивает, что по сей день данный комплекс – это «недорогое, чрезвычайно эффективное и надежное средство поражения».

Советские военные применяли БМ-21 во время Афганской войны (1979–1989). Данные РСЗО использовались силами Египта и Сирии в период войны Судного дня, известной также как Арабо-израильская война 1973 года. Российские войска применяли их во время Первой и Второй чеченских войн в 1990-е годы. «Грады» использовались обоими противниками в многолетнем Карабахском конфликте между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха.

БМ-21 использовали обе противоборствующие стороны в операции по принуждению Грузии к миру в августе 2008 года. Также эти реактивные установки участвовали во время гражданских войн в Ливии (2011–2020) и Сирии (с 2011), в том числе в ходе операции по освобождению Пальмиры в 2016 году. Кроме того, «Грады» применяются обеими сторонами в период проведения российской специальной военной операции на Украине.

«Град» нового поколения – «Торнадо-Г»

В 1990-е годы российские ученые начали трудиться над усовершенствованием РСЗО «Град» (9К51, БМ-21). В 2013 году после завершения государственных испытаний на вооружение Российской армии был принят реактивный комплекс «Торнадо-Г» (9К51М), отвечающий современным реалиям. Установка с автоматизированной системой управления и спутниковой навигацией демонстрирует боевую мощь, в 15 раз превышающую возможности ее знаменитого предшественника.

«Торнадо-Г» двигается по шоссе со скоростью до 85 км/ч. Сохранено количество направляющих: боекомплект составляет 40 снарядов 122 калибра. Кроме боеприпасов, созданных для 9К51, используются модернизированные ракеты, имеющие максимальную дальность полета до 40 км. Реактивная установка способна уничтожать боевую бронетехнику с толщиной брони до 10 см. Благодаря высокой автоматизации расчет сокращен до двух человек.

Современная РСЗО включает модернизированную боевую машину 2Б17М на базе крупнотоннажного грузовика повышенной проходимости «Урал-4320»; комплекс средств автоматизации управления огнем «Капустник-БМ»; реактивные боеприпасы. В кабине встроено оборудование дистанционной установки и автоматизированная система управления огнем, на видеомонитор выводятся данные маршрута и расположения направляющих.

Высокая автоматизация с современными средствами связи позволяет наводить пакет с направляющими и выполнять боевые задачи без предварительного выяснения координат и высот. Бойцам не требуется выходить из кабины для наведения орудия и нанесения удара. Время развертывания реактивного комплекса на неподготовленной позиции составляет лишь шесть минут, а на подготовленной – всего одну минуту. Разведкой целей и корректировкой огня занимаются операторы БПЛА.

Полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский рассказывает, что автоматическое прицеливание производится с командного пункта батареи. Это значительно уменьшает время подготовки к стрельбе и способствует быстрой смене позиций. «Приехали, развернулись в течение одной минуты, совершили залп, свернулись, уехали», – уточняет эксперт. Таким образом, «Торнадо-Г» – это модернизированный «Град» с усовершенствованными снарядами, современными системами автоматизации и спутниковой навигации.