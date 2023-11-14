Зачем США возрождают технологию «летающего крыла»

Tекст: Алёна Задорожная,

Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider. Об этом изданию Associated Press сообщила представительница американских ВВС Энн Стефанек. Она подчеркнула, что организованные тестирования новой модели являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров».

Испытательный полет прошел около Палмдейла в Калифорнии, неподалеку от места разработки самолета. Созданием модели занималась компания Northrop Grumman. В настоящий момент Штаты планируют ввести в эксплуатацию 100 моделей разной конфигурации. При этом они должны стать основными стратегическими бомбардировщиками страны и ключевым элементом ядерной триады.

Впервые B-21 Raider был представлен в декабре прошлого года, напоминают РИА «Новости». На презентации первого образца присутствовал министр обороны США Ллойд Остин, который назвал это событие «историческим». Уже тогда производитель позиционировал данную модель как единственный в мире самолет шестого поколения.

По словам Кэти Уорден, генерального директора Northrop Grumman, бомбардировщик также оснащен передовыми технологиями «стелс», которые были специально разработаны для ВВС Штатов с целью выполнения самых сложных авиационных задач. Отмечалось, что новинка сумеет достичь любой точки мира.

Между тем история разработки B-21 Raider насчитывает по меньшей мере три десятилетия. Еще в 1992 году Вашингтон инициировал начало создания малозаметного стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. Однако использование передовых на тот момент технологий привело к серьезному удорожанию процесса производства данной модели.

В результате из 130 запланированных моделей было выпущено лишь 20. Тем не менее новинка не оправдала ожиданий, и США продолжили эксплуатацию старых Boeing B-52H Stratofortress, а также Rockwell B-1B Lancer. Однако со временем геополитические угрозы для Вашингтона существенно изменились. Возможность потенциального конфликта с КНР вызвала необходимость создания самолетов, способных незаметно преодолеть гораздо большие расстояния.

Так, в 2008 году начался конкурс на разработку нового бомбардировщика Next Generation Bomber. В нем приняли участие как разработчики Spirit, Northrop Grumman, так и гиганты американского ВПК: Boeing и Lockheed Martin. Победу же в состязании крупных фирм одержала именно Northrop Grumman.

Уже в 2016-м публике был представлен первый арт будущего самолета, который получил индекс B-21 и приписку Raider, данную модели в честь Рейда Дулиттла, известного пилота США времен Второй мировой. В дальнейшем разработка самолета «ушла в тень». Общественности демонстрировали лишь некоторые концепты модели, не раскрывающие особых деталей и технических характеристик машины.

Американцы планируют уже к 2030 году сдать заказчику порядка двадцати бомбардировщиков. При этом в общей сложности в серии будет выпущено «не менее 100» самолетов. Даже после презентации в 2022 году и текущих испытаний о модели известно критически мало. Это дозвуковой двухместный двухдвигательный самолет, построенный по схеме «летающее крыло», с широким внедрением средств снижения заметности.

Вооружение размещается во внутреннем отсеке. Оно должно включать широкий спектр американских управляемых боеприпасов. Общая масса полезной нагрузки, по открытым данным, до 13,6 тонны. Машину планируют использовать в качестве опционально-пилотируемого аппарата, то есть отправлять ее без пилотов на наиболее длительные или опасные миссии.

В экспертном сообществе отмечают, что B-21 Raider способен качественным образом изменить военную авиацию США. Подчеркивается, что многие недостатки схемы «летающего крыла» теперь решены за счет высоких технологий. Россия при этом не отстает от Америки, создавая собственные машины, способные сравниться с западными разработками.

«Бомбардировщик B-21 Raider является результатом очередных попыток США построить машину с использованием стелс-технологий. Такого типа разработки уже велись в США в 1980-х годах. Их целью был обход советских РЛС. Однако позже самолет был обнаружен старым радаром югославской армии и впоследствии сбит, после чего проект отправили на доработку», – сказал Сергей Липовой, генерал-майор авиации, Герой России.

«Новая модель бомбардировщика способна нести различные типы боеприпасов, в том числе и ядерные заряды. Также она рассчитана на длительные перелеты. Основная особенность машины – это форма «летающее крыло», – отмечает собеседник.

«У такой формы есть ряд плюсов.

Теоретически она может сделать бомбардировщик менее заметным за счет меньшей площади отражающей поверхности. Однако стоит учитывать, что для достижения этого эффекта самолет необходимо изготавливать из композитных материалов, а саму поверхность машины обрабатывать особым покрытием», – подчеркивает он.

«Для бомбардировщика всегда была важна незаметность, так как она позволяет донести груз до цели. Полной невидимости для радаров достичь невозможно, однако можно сделать так, чтобы самолет обнаруживали на очень малом расстоянии. В таком случае у противника просто не останется времени, чтобы принять решение о защите», – поясняет Липовой.

«Также подобная компоновка позволяет снизить расход топлива у машины. Нагрузка на крыло у данной формы меньше. Соответственно, двигатели работают в щадящем режиме и тратят меньше горючего. В перспективе это позволит использовать освободившееся место для других целей, например, для второй системы навигации», – акцентирует эксперт.

«Минусы у «летающего крыла» тоже есть. Такая форма плохо обеспечивает центровку самолета, что сильно сказывается на управляемости из-за отсутствия хвоста у машины. Чтобы устранить данный недостаток, необходимо разместить на борту дополнительные системы управления и контроля, которые занимают место. Хотя новые разработки в области электроники могут помочь избавиться от этой проблемы», – отмечает он.

«Россия также разрабатывает машины с формой «летающее крыло». Это бомбардировщик ПАК ДА и БПЛА «Охотник». Развитие авиационной техники идет параллельно. Если мы видим у американцев перспективные разработки, то стараемся сделать противовес, который будет на равных конкурировать с иностранным аналогом или превосходить его», – уточняет Липовой.

Технология «летающего крыла» отличается большим количеством достоинств, однако долгое время считалась «тупиковой ветвью» развития военной авиации,

напоминает Олег Макаров, сооснователь проекта «Ватфор». «Дело в том, что особенности конструкции этих самолетов делали их сложными в управлении», – сказал он. «Отсутствие хвоста сильно влияло на маневренность машины. Однако сейчас развитие компьютерных технологий позволяет преодолеть многие недостатки. Так, например, новейшие электронные системы смогли превратить американский F-117, также построенный по этой схеме, в машину, способную выполнять боевые задания на должном уровне. Отмечу, что без дополнительных технических мощностей данный самолет практически непригоден для пилотирования», – подчеркивает собеседник.

«Многие эксперты отмечают, что «летающее крыло» отличается малой заметностью для систем ПВО. Достигается это за счет меньшей отражающей поверхности. Однако, по моему мнению, куда более важную роль играет правильный подбор углов при конструировании бомбардировщика», – уточняет Макаров.

«В настоящее время большинство самолетов данного типа состоят из «рубленых» линий. Таким образом лучи радиолокаторов отражаются от поверхности машины, что и делает ее почти невидимой. Применяется это не только у «летающих крыльев», но и в рамках производства моделей классического типа. Ярким примером может служить отечественный Су-57», – рассуждает эксперт.

«Однако неоспоримым преимуществом самолетов, схожих с B-21 Raider, являются увеличенные объемы внутреннего пространства, что позволяет оснастить их большим количеством топлива и боеприпасов.

Кроме того, модель отличается несущей поверхностью. Это делает расход горючего более экономным», – подчеркивает собеседник. «Надо признать, что перечисленные достоинства сказываются на скорости самолета. Он не отличается быстротой, однако для подобных машин данный показатель не является критически важным. На сегодняшний день задача бомбардировщика заключается в том, чтобы пройти как можно большее расстояние и донести максимальное количество ракет до точки пуска», – рассуждает он.

«То есть параметр скорости начинает отходить на второй план, уступая лидирующие позиции скрытности. Это сказывается и на используемых вооружениях. Свободнопадающие бомбы уходят в прошлое. Их применение, например, на Украине уже невозможно в силу внушительных систем ПВО, которыми обладает противник», – считает эксперт.

«Будущее за управляемыми ракетами. В настоящий момент Россия активно работает над тем, чтобы поддерживать паритет в сфере военной авиации с западными странами. В частности, по схеме «летающего крыла» мы уже сейчас делаем бомбардировщик ПАК ДА и БПЛА «Охотник». Для нас очень важно поддерживать равный с США уровень вооружений, и с этой задачей мы справляемся», – резюмирует Макаров.