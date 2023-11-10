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    Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как миграционный кризис уничтожает экономику Германии

    Поддерживать высокую толерантность к мигрантам Европе в ее нынешнем состоянии становится все сложнее. А сами мигранты, которые ранее воспринимались как «благодарный электорат», в контексте палестино-израильского конфликта таковым быть перестали.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

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    10 ноября 2023, 20:59

    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider

    Associated Press: США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider

    США начали испытания бомбардировщика B-21 Raider
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-воздушные силы США приступили к проведению летных испытаний бомбардировщика B-21 Raider, сообщила представитель американских ВВС Энн Стефанек агентству Associated Press.

    Стефанек отметила, что испытания являются критически важным шагом для «долгосрочного, дальнобойного, проникающего ударного военного потенциала для сдерживания агрессии и атак в отношении США, союзников и партнеров», передает ТАСС.

    Бомбардировщик совершил испытательный полет около Палмдейла в Калифорнии, где проводилась его разработка компанией Northrop Grumman. В США планируют ввести в эксплуатацию 100 таких самолетов разной конфигурации. Raider должен стать основным стратегическим бомбардировщиком США и ключевым элементом ядерной триады.

    Ранее США приостановили полеты всех стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit после пожара.

    8 ноября 2023, 04:33
    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине активов России

    Комитет Палаты представителей США решил передать Украине активы России
    @ Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют результаты голосования.

    Согласно опубликованным результатам, Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против», передает РИА «Новости».

    Согласно тексту документа, американские законодатели наделяют госсекретаря США полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов РФ.

    При этом законопроект предполагает, что решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский президент. После этого конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

    В документе отмечается, что все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины.

    Средства в указанном фонде, согласно законопроекту, доступны государственному секретарю США с целью «компенсации Украине понесенного урона», включая реконструкцию и восстановление, гуманитарную поддержку населения и другие цели.

    В документе говорится, что государственному секретарю США следует уведомить соответствующие комитеты Конгресса не менее чем за 15 дней до предоставления каких-либо средств из фонда поддержки Украины правительству Украины, любому иному лицу или международной организации.

    Кроме того, законопроект предписывает правительству США возглавлять скоординированные международные санкции, направленные на заморозку российских активов совместно с партнерами, включая Европейский союз и страны семерки (G7).

    Напомним, в конце октября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала механизм использования доходов от замороженных активов России для финансирования Украины. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что в случае воровства Европой замороженных средств России от Москвы может последовать симметричный ответ.

    Коментарии (90)
    8 ноября 2023, 21:57
    В США озвучили планы против российского проекта «Арктик СПГ 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ 2», заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам.

    По его словам, «работа, которую ведет координатор санкций Госдепартамента и в тесной координации с OFAC (Управлением контроля за иностранными активами), заключается в закручивании гаек, и это критически важно», передает РИА «Новости».

    Он напомнил о введенных на прошлой неделе санкциях против этого проекта. «Наша цель – задушить его», – сказал представитель ведомства.

    Ранее сообщалось, что новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Коментарии (45)
    9 ноября 2023, 21:12
    Песков призвал внимательно отнестись к заявлениям США об уничтожении «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Ольга Иванова

    Мировой общественности стоит обратить внимание на заявления США об уничтожении «Арктик СПГ – 2», считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна уничтожит «Северный поток» и «Северный поток – 2», а через какое-то время они были взорваны. Поэтому, считает Песков, мировой общественности следует обратить внимание на слова об «Арктик СПГ – 2», передает ТАСС.

    Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт в сенатском комитете по иностранным делам заявил, что США ставят своей целью прекращение проекта «Арктик СПГ – 2».

    Коментарии (27)
    9 ноября 2023, 08:16
    В США рассказали об уникальном оружии России

    MWM: Россия значительно превосходит НАТО в количестве и качестве зенитных ракет

    В США рассказали об уникальном оружии России
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает уникальной горизонтальной ракетой 40Н6, аналогов которой нет нигде в мире, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch Magazine (MWM) говорится, что ракета 40Н6 позволяет комплексу С-400 атаковать низколетящие самолеты и крылатые ракеты на большой дистанции. Ни одна система в мире на подобное не способна, передает Ura.ru содержание публикации.

    Отмечается также, что Россия производит больше зенитных ракет, чем все государства, входящие в Североатлантический альянс.

    MWM добавляет, что на полет зенитных ракет на малой высоте на большие расстояния негативно влияет изгиб поверхности Земли. При этом российские ракеты, как указывает автор, бесподобны даже при таком условии.

    Ранее стало известно, что ВС России применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Военный эксперт Сергей Хатылев отмечал, что украинские Су-24 с ракетами Storm Shadow российские силы уничтожают еще до рубежа запуска.

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    10 ноября 2023, 11:43
    В России создана авиаракета нового поколения

    Ростех: В России создана авиаракета нового поколения

    В России создана авиаракета нового поколения
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения, обладающую высокоэффективным двигателем, и таким образом заложили основу для создания ракет, объединяющих свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, сообщили в Ростехе.

    В Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца сообщили, что коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения», представил разработку 80-мм неуправляемой авиационной ракеты нового поколения. Отмечается, что авторам удалось решить ряд сложных научных, технических и практических задач, передает ТАСС.

    Применение ракеты позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах, добавили в Ростехе.

    Специалисты впервые заложили основу создания многофункциональных авиационных боеприпасов, которые объединили свойства бетонобойных и осколочно-фугасных боеприпасов, говорится в сообщении.

    В сентябре сообщалось, что предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов».

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    8 ноября 2023, 14:14
    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов

    Набиуллина: Конфискация активов России за рубежом влечет негатив для мировой финансовой системы

    Глава Банка России предупредила Запад о последствиях конфискации активов
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия примет все шаги, чтобы защитить свои законные интересы; конфискация российских активов за рубежом приведет к негативным последствиям для мировой финансовой системы, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    Набиуллина на форуме Finopolis 2023 отметила, что подобный шаг повлиял бы на развитие глобальной финансовой системы, передает ТАСС.

    Глава ЦБ выразила надежду, что механизм обмена замороженных активов инвесторов скоро начнет работать. По ее словам, это позволит защитить права небольших розничных инвесторов.

    Также Набиуллина заявила, что ЦБ оценивает риски в случае введения санкций в отношении Московской биржи и знает, как действовать в случае реализации такого риска.

    Банк России, по ее словам, всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на около 4 млрд долларов. Риск, как отметила председатель ЦБ, уменьшился на эту сумму.

    Набиуллина добавила, что, по оценке ЦБ, около 80% всего объема иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи сосредоточено у квалифицированных инвесторов.

    В Кремле ранее заявили, что в США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы. Там пообещали, что Москва ответит так, чтобы это наилучшим образом соответствовало интересам России.

    Коментарии (53)
    8 ноября 2023, 07:37
    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»

    Ростех: ВС России начали применять в зоне СВО модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью

    Российские войска начали применять в СВО модернизированный снаряд «Краснополь»
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска начали применять в зоне специальной военной операции на Украине модернизированный управляемый снаряд «Краснополь» с повышенной точностью, рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

    В холдинге сообщили, что усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель, передает РИА «Новости».

    Ранее специалисты Конструкторского бюро приборостроения модернизировали управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики.

    В августе управляющий директор Конструкторского бюро приборостроения им. А.Г. Шипунова Вячеслав Ковалев заявлял о планах нарастить в 2024 году производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в 25 раз.

    Коментарии (28)
    10 ноября 2023, 01:22
    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти

    Первый замглавы минфина США Адейемо заявил о желании Запада увеличить издержки России при экспорте нефти

    Запад решил попытаться увеличить издержки России при экспорте нефти
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада хотят предпринять меры, которые должны увеличить издержки России при экспорте нефти, сообщил первый замглавы минфина США Уолли Адейемо.

    Адейемо заявил, что усилия направлены на соблюдение существующего лимита цен на экспортируемое Россией топливо. Также планируется предпринять дополнительные меры, которые должны «увеличить издержки для России» и снизить ее «доход», который Москва может использовать для финансирования специальной военной операции на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    На Западе хотят «переключиться просто с доходов, которые представляли собой потолок» в 60 долларов за баррель, и «сконцентрироваться на затратах» России, так как «прибыль – это доходы за вычетом расходов», сказал Адейемо. По его словам, на Западе хотят, чтобы «у России было как можно меньше прибыли»

    Адейемо также заявил, что страны Запада оказывают давление на Китай, добиваясь того, чтобы он не предоставлял России материальную поддержку в проведении специальной военной операции.

    Напомним, хотя Россия продает свою нефть Urals выше санкционного потолка цены, Запад не спешит корректировать санкции, поскольку не желает признавать, что те опять не работают. Wall Street Journal пишет, что газовые и нефтяные поступления в бюджет России в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с сентябрем.

    Коментарии (8)
    8 ноября 2023, 05:59
    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» в зоне спецоперации

    Российские танкисты рассказали о «летающих танках» Т-80БВМ в зоне спецоперации

    Tекст: Антон Никитин

    Танки Т-80БВМ, которые называют «летающими», прекрасно зарекомендовали себя в зоне спецоперации, рассказал командир танка 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа ВС России с позывным «Пятый».

    «Вместе мы работаем порядка четырех месяцев. Машина у нас называется Т-80БВМ в последней модификации, которая в принципе заслуженно называется снайперским танком. В теории позволяет на дальность пять километров, говоря простым языком, «послать снаряд в форточку», – рассказал командир РИА «Новости».

    Боец с позывным «Кэп» отметил, что танк Т-80БВМ прозвали «летающим» за большую мощность двигателя, превышающую 1 тыс. лошадиных сил. Боец подтвердил, что танк прекрасно зарекомендовал себя в боевых действиях в зоне спецоперации. Он отметил, что на этой «машине» установлено современное оборудование, которое само рассчитывает температуру воздуха, погоду, вес снаряда, ветер и тому подобное. «Осталось только найти и выстрелить. Никто не убежит», – рассказал «Кэп».

    Напомним, в июне Минобороны опубликовало видеозапись, которая свидетельствует, что экипаж российского танка Т-80БВМ в ходе спецоперации с закрытой огневой позиции поразил бронетехнику ВСУ на Купянском направлении на дальности 9,5 километра.

    Коментарии (6)
    8 ноября 2023, 13:24
    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов

    Песков: Конфискация резервов России повлечет издержки Западу, Москва ответит на это решение

    В Кремле пообещали ответ на конфискацию Западом российских резервов
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В США и Европейском союзе последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом конфисковать российские замороженные активы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Попытки изъять российские авуары Песков назвал незаконными, отметив, что это «противоречит всем возможным правилам». По его словам, Москва намерена оспаривать подобные действия, причем бессрочно. «Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется», – приводит его слова ТАСС.

    Представитель Кремля пообещал, что Россия проработает ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», – сказал он.

    Ранее комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине российских активов. Американские законодатели наделили госсекретаря США правом предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов России. При этом президент США сможет принимать решение о конфискации суверенных российских активов, находящихся под американской юрисдикцией.

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    10 ноября 2023, 03:24
    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor

    Партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor передана российским военным для работы в зоне СВО

    Российским снайперам для работы в зоне СВО переданы новейшие винтовки Raptor
    @ BespokeGun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Российским военным для работы в зоне специальной военной операции на Украине передана партия новейших высокоточных снайперских винтовок Raptor, сообщил Ярослав Табольский – гендиректор компании BespokeGun, которая разработала и производит Raptor.

    Табольский сообщил, что военные получили винтовки под патрон .338 Lapua Magnum, с которыми вскоре вернутся на передовую. В каждый комплекс входят винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы, они индивидуально подобраны для каждого снайпера.

    Как пояснил Табольский, передаваемые партии небольшие, поскольку «каждая винтовка в индивидуальной комплектации», но «это все серийные изделия», передает РИА «Новости».

    Raptor Tactical .338 LM уже используется в зоне СВО. Винтовка может эффективно поражать цели на расстоянии до 1850 метров, весит оружие без дополнительных приспособлений 7,1 кг. Учитывая кучность стрельбы в пределах 0,3 MOA (стремится к 0,1 MOA), опытный снайпер может дважды попасть буквально в одну точку.

    В августе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) представил на форуме «Армия» новую разработку – снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта». Год назад Минобороны подписало контракты на поставку новых снайперских винтовок Чукавина в войска.

    Коментарии (20)
    9 ноября 2023, 08:34
    В Пентагоне испугались появления у «Хезболлы» российских ЗРК

    В Пентагоне увидели риски «колоссальной эскалации» в случае появления российских ЗРК у «Хезболлы»

    Tекст: Ольга Никитина

    Появление у ливанского движения «Хезболла» российских ЗРК привело бы к «колоссальной эскалации» конфликта на Ближнем Востоке, заявила заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе.

    Высокопоставленный представитель Пентагона отметила, что это «нанесло бы огромный урон безопасности Израиля», особенно в то время, когда США, по ее словам, «напряженно работают, чтобы не допустить открытия второго фронта», передает РИА «Новости».

    Ранее американские СМИ писали, что в США обеспокоены якобы возможными поставками российских ПВО «Панцирь» движению «Хезболла» в Сирии.

    В Кремле подчеркивали, что такие сообщения ни на чем не основываются. Он говорил также, что любые «озабоченности» американская сторона может донести до России, используя экстренные каналы связи.

    Коментарии (20)
    10 ноября 2023, 08:34
    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО

    Армия Израиля впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3»

    Израиль заявил о первом боевом применении внеатмосферной системы ПРО
    @ U.S. Navy

    Tекст: Ольга Никитина

    Израиль впервые применил в бою систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3», или Arrow 3), предназначенную для перехвата баллистических ракет, сообщило министерство обороны еврейского государства.

    В сообщении Минобороны говорится, что перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения в четверг, 9 ноября. Отмечается, что перехват цели, запущенной в районе Красного моря в сторону Израиля, произведен эффективно.

    «Это первый оперативный перехват, осуществленный системой «Хец 3» с момента ее развертывания в 2017 году», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны Израиля.

    В четверг ЦАХАЛ заявлял о перехвате запущенной из Йемена по Израилю ракеты, однако в сообщении не говорилось об использовании системы «Хец 3».

    В 2019 году сообщалось, что израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы.

    В марте 2022 года интерес к покупке израильской системы ПРО выразила Германия.

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    9 ноября 2023, 14:58
    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке

    Востоковед Семенов: Обострение между США и Сирией приведет к еще большей эскалации на Ближнем Востоке

    Востоковед: Бои между Сирией и США обостряют ситуацию на Ближнем Востоке
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ближневосточные государства считают неприемлемым пребывание военных США в регионе. Этот факт становится основой всех конфликтов между сторонами, поэтому противоречия между ними будут возрастать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США.

    «Столкновение США и Сирии стало результатом общего обострения ситуации на Ближнем Востоке в связи с конфликтом в Газе. В регионе располагается много американских баз. И в последнее время увеличивается количество случаев нападения на военных. Допускаю, что это может быть связано с поддержкой Вашингтоном Израиля», – сказал Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «На фоне подобных нападений Пентагон, вероятно, принял решение об атаке объектов Ирана, расположенных на территории Сирии. Министр обороны США Ллойд Остин назвал удары «самообороной». С одной стороны, с ним сложно не согласиться – пострадали американцы, исполнявшие свои воинские обязанности, поэтому власти хотят их защитить», – рассуждает эксперт.

    «Но если смотреть на ситуацию глазами стран Ближнего Востока, то нахождение американских сил на этой территории в принципе неприемлемо. И тогда обстрелы Ирана выглядят как высшее проявление несправедливости, которое нельзя оставлять без внимания», – продолжает он.

    «Более того, в данной ситуации Дамаск выглядит более уязвимой стороной. США обладают колоссальными авиационными возможностями в этом регионе, что позволит им достаточно быстро подавить силы САР. Тем не менее сам факт столь мощного обострения рискует обернуться для региона крайне негативными последствиями. Эскалация продолжит набирать обороты, и текущие атаки точно не станут последними», – считает востоковед.

    «Предугадать исход конфронтации практически невозможно. Ближневосточные события отличаются особой запутанностью. Сложно оценить даже баланс сил в регионе, поскольку важных игроков чрезвычайно много. Кроме того, противоборствующие стороны зачастую прибегают к помощи более мелких групп, которые тоже могут серьезно поменять ход событий», – акцентирует собеседник.

    Резюмируя, Семенов выразил уверенность в том, что Ближний Восток ожидают кардинальные преобразования. «История подошла к моменту трансформации геополитической арены, в связи с чем за происходящим на Ближнем Востоке необходимо пристально наблюдать», – заключил он.

    Ранее военнослужащие армии Сирии вступили в перестрелку с солдатами США. Об этом сообщает издание Al Mayadeen. Отмечается, что бои начались после того, как ВВС Штатов атаковали восточные кварталы Дейр-эз-Зора. На стороне американцев также выступают курдские «Силы демократической Сирии».

    Также сообщалось об «ожесточенных столкновениях». При этом основные силы США располагаются со стороны к востоку от Евфрата, а представители Дамаска – к западу от реки. Текущее обострение произошло в связи с атакой Штатов на склады с оружием, расположенные на востоке Сирии, пишет «Коммерсант».

    При ударе погибли девять человек. Израильская авиация также обстреляла некоторые объекты на юге страны. На этом фоне американские базы вновь подверглись обстрелам. Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что действия Штатов были продиктованы необходимостью «самообороны».

    Как сообщают NBC News, таким образом военное ведомство ответило на серию нападений на персонал США в странах Ближневосточного региона. По словам Остина, так Вашингтон продемонстрировал готовность «защищать себя, своих военнослужащих и свои интересы». Он также подчеркнул, что страна готова продолжать «осуществлять миссии в Ираке и Сирии» по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена на территории России).

    На этом фоне у побережья Йемена хуситами был сбит американский беспилотник MQ-9 Reaper. Как сообщил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа, БПЛА «осуществлял враждебные разведывательные действия» над территориальными водами страны для «поддержки израильского режима».

    Потерю дрона уже подтвердили в Пентагоне. В настоящий момент Центральное командование американских вооруженных сил, в зону которого входит Ближний Восток, проводит расследование по обстоятельствам инцидента.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2023, 16:20
    Медведев назвал количество принятых на контрактную службу с начала года

    Tекст: Валерия Городецкая

    С начала этого года около 410 тыс. человек заключили контракт на службу в Вооруженных силах, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Работа по привлечению людей на контрактную службу будет продолжена в следующем году, сообщил Медведев, передает РИА «Новости». Он отметил, что число желающих служить по контракту растет.

    Медведев добавил, что в России кратно выросло производство вооружений и военной техники, и «противник с этим не может не считаться». Возможности российского оборонно-промышленного комплекса достигли «невиданного уровня» быстрее, чем предполагалось, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причину роста числа желающих служить по контракту.

    Коментарии (6)
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    Россия делает исторический рывок в промышленности

    «Такого не было никогда за новейшую историю России», заявил Владимир Путин. Российская экономика сильно радует ростом доли перерабатывающей промышленности в ее структуре. Промышленность уже преодолела вынужденный спад после прошлогодних санкций. При этом Россия готовится к запуску новых крупных проектов, которые помогут совершить еще более мощный рывок в наукоемкой промышленности. Подробности

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    Фон дер Ляйен вынесла приговор трем республикам СССР

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен одобрила начало переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. Кроме того, Грузии присвоен статус кандидата. Что за игру ведет фон дер Ляйен? И почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить, хотя он-то в ее игре уже проиграл? Подробности

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    Как увидеть всю Россию за выходные

    Выставка-форум о достижениях России набирает обороты. Только за первые несколько дней ее посетило более полумиллиона человек. И даже в будние дни здесь довольно многолюдно. Сотрудники газеты ВЗГЛЯД отправились на ВДНХ и выяснили, что так привлекает гостей выставки, а заодно составили свой рейтинг интересных локаций. Подробности

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    Русофобия заставила Литву вводить налоги даже на дождь

    Литовская оппозиция возмущена: правительство страны вводит новый налог на «природные ресурсы», к которым отнесены и поверхностные воды, то есть, по сути, дождь. Налог стал предметом многочисленных шуток, но рядовым жителям Литвы вовсе не до веселья: налог на дождь далеко не единственный, который вводят за последнее время. А все потому, что стране не хватает денег на оружие против России. Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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