Новая ракета усилит ударную мощь российской авиации

Эксперты назвали область применения новых неуправляемых авиационных ракет

Tекст: Евгений Поздняков,

Илья Абрамов

Российские специалисты создали неуправляемую авиационную ракету (НАР) нового поколения. Новая разработка обладает высокоэффективным двигателем, что закладывает основу для дальнейшей работы по выпуску боеприпаса, объединяющего бетонобойные и осколочно-фугасные свойства. Калибр модели составляет 80 мм.

Новинка была представлена в Ростехе по итогам вручения премии имени Николая Макаровца. Создателем инновационного проекта стал коллектив НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева, признанный победителем в номинации «За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения».

Применение новой модели позволит обеспечить поражение как открыто расположенных целей, так и находящихся в закрытых фортификационных сооружениях и лесных массивах. Напомним, в последнее время российская авиация получает все больше и больше уникальных боевых средств. Так, недавно для истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения.

В экспертном сообществе отмечают, что разработка новых неуправляемых авиационных ракет позволит оснастить уже имеющиеся модели самолетов и вертолетов более мощными боеприпасами. Подчеркивается, что их площадь покрытия местности гораздо шире, чем у аналогичных моделей более ранних поколений.

«Новая разработка предназначена для более точного поражения объектов бронетехники, а также живой силы противника, находящейся в непрочных укрытиях.

Ключевая особенность неуправляемой авиационной ракеты заключается в том, что ее использование подразумевает одновременный запуск сразу нескольких боеприпасов»,

– сказал Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор.

«Это позволяет обеспечить достаточно масштабное покрытие конкретного участка земли. В дополнение к этому боевая часть разработки является осколочно-фугасной, что способствует еще большему увеличению площади потенциального удара», – отмечает эксперт.

«Немаловажной особенностью разработки является то, что она крайне неприхотлива в своем использовании. Ее применение возможно на достаточно широком спектре летательных аппаратов. Подойдут как самолеты, так и вертолеты. Главное – это установка подвесных систем замкового типа, которые легко водружаются на многие российские модели», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом новые НАР позволяют серьезно унифицировать наши боеприпасы в дальнейшем, что в свою очередь упростит серийное производство ракет. А авиация получает простую в создании, но крайне мощную ракету, способную качественным образом сказаться на боеспособности армии», – акцентирует Попов.

Новая разработка обладает высокой дальностью полета, а также более мощной боевой частью, считает Сергей Липовой, генерал-майор авиации, Герой России. «Так как боеприпас будет поставляться в нескольких вариантах, наша авиация получит возможность поражать противника не только фугасными зарядами, но и бронебойными. Это позволит уничтожать защищенные цели», – сказал он.

«Более того, новая ракета универсальна, так как обладает стандартным для такого типа боеприпасов калибром 80мм. Таким образом, она может быть установлена на все модели самолетов, имеющие подходящие крепления, а таких машин в российской авиации достаточно много», – акцентирует он.

«Еще одним плюсом калибра нового боеприпаса является возможность быстро наладить серийное производство. После прохождения войсковых испытаний для производства будут использоваться те мощности, которые выпускали предыдущие поколения ракет. Соответственно, переходный период в армии почти не ощутят», – резюмировал Липовой.