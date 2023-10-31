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    Израиль уничтожает Европейский союз
    Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
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    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках
    Путин назвал главных бенефициаров мировой нестабильности
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    В ЛНР пригласили провокаторов из Дагестана участвовать в СВО
    Кадыров назвал неприемлемыми погромы из-за действий Израиля
    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

    2 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Национальная карта – один из главных джокеров врагов

    Надо бы спросить у дагестанских бойцов в зоне СВО – как они относятся к этим погромщикам у себя на родине. Уверен, что кроме универсального русского мата, мы больше ничего не услышим. Потому что эти ребята точно знают, за что они воюют.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Боррель больше не верит Зеленскому

    Европейских лидеров сейчас интересует Ближний Восток, а не Украина. Теперь лучшее место для пиара европейских политиков – Израиль, который только готовится к большой войне, а не Украина, которая не оправдала возложенных на нее «свободным миром» надежд.

    6 комментариев
    31 октября 2023, 07:44

    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

    Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Tекст: Антон Никитин

    Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.

    Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (39)
    30 октября 2023, 19:05
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    Time: Зеленский решил уволить «командующего контрнаступлением» генерала
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский якобы намеревается уволить некоего командующего контрнаступлением генерала, утверждает Time со ссылкой на источники в окружении украинского политика.

    Уволить генерала планируется, чтобы обеспечить «ответственность за медленное продвижение Украины на фронте», пишет Time со ссылкой на собеседников издания, передает ТАСС. При этом никаких фамилий не называется.

    Один из источников добавил, что ВСУ не могут продвинуться вперед, но Зеленский выступает за продолжение боевых действий в зимний период и отказывается ставить их на паузу.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ за время контрнаступления потеряли более 90 тыс. человек убитыми и ранеными.

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    30 октября 2023, 10:59
    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»

    Глава Дагестана Меликов предложил участникам событий в аэропорту Махачкалы отправиться на СВО добровольцами

    Задержанным в аэропорту Махачкалы предложили «отмыться от позора»
    @ Муса Салгереев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Дагестана Сергей Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Меликов отметил, что в России нет такой практики, чтобы задержанных за правонарушение сразу отправляли в зону СВО. Те, кто выполняет боевые задачи в интересах страны, должны осознанно это делать, сказал глава региона.

    При этом он сказал, что будет только приветствовать, если кто-то из задержанных участников беспорядков «изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключит контракт с Вооруженными силами». Меликов подчеркнул, что никаких специальных мер для этого не будет предприниматься.

    Губернатор признался, что испытывает стыд за беспорядки, которые произошли в аэропорту. Он подчеркнул, что ничего подобного не произошло в других регионах Северного Кавказа, жители которых «тоже возносили молитву за жизнь и здоровье невинно пострадавших людей на Ближнем Востоке». «Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, в других республиках, где проживает большое количество мусульман, выражает поддержку палестинцам, но выражает достойно», – сказал он, посетовав на то, что в Дагестане «в очередной раз показали недостойное поведение наших земляков». При этом глава региона подчеркнул, что таких людей было немного.

    Кроме того, он сообщил, что подразделения МВД и Росгвардии до последнего не применили физическую силу, надеясь образумить толпу.

    Ранее глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин взял под свой контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане и поручил выявить его зачинщиков и участников, сообщили в ведомстве.

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    30 октября 2023, 08:34
    Три мобильных оператора отменили плату за раздачу интернет-трафика

    ФАС: «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили плату за раздачу интернет-трафика

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотовые операторы «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отменили взимание платы с абонентов за раздачу интернета с устройств, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

    По сообщению ФАС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» отчитались об исполнении предупреждения службы, передает ТАСС.

    Согласно сообщению ведомства, МТС уведомил службу об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов.

    Ранее в МТС разъяснили новые условия раздачи интернета с телефонов.

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    30 октября 2023, 16:39
    Украина вернулась к советским танкам Т-72

    В США рассказали о возврате Киева к советским танкам из-за потерь западной техники

    Украина вернулась к советским танкам Т-72
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запад восполняет потери бронетехники Киева, оплачивая модернизацию советских Т-72. Украина возвращается к эксплуатации Т-72 из-за потерь танков Leopard 2 немецкого производства, рассказал обозреватель Дэвид Экс в материале для американского издания Forbes.

    По его словам, союзники Украины выбрали простейший способ подарить ВСУ танки: заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М 1980-х годов выпуска, заменила двигатели, часть электроники и установила динамическую защиту. Как пишет Экс, танки с новым литером Т-72EA готовы к отправке.

    Экс отметил, что в прошлом месяце Дания пообещала передать Киеву как минимум 15 танков Т-72ЕА. Это доведет количество танков, покупку которых для Киева оплатили западные страны, до 105 единиц.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    30 октября 2023, 18:00
    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России

    Политолог Шеслер: Бездействие украинских дипломатов вынуждает беженцев, у которых на Западе изъяли детей, обращаться к России

    Эксперт объяснила, почему украинцы за рубежом обращаются за помощью в посольства России
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Многие украинские беженцы стали жертвами жестких действий ювенальной юстиции в западных странах. Так как их национальные посольства не помогают вернуть детей, они вынуждены обращаться к России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в МИД России сообщили, что украинцы обращаются к ним с просьбой помочь вернуть отобранных детей.

    «За помощью в российское постпредство обратились граждане Украины, которые оказались жертвами ювенальной юстиции западных стран. Дело в том, что украинские дипломаты не помогают соотечественникам. Более того, они говорят, что беженцы в данном вопросе должны строго соблюдать правила того государства, куда они переселились», – сказала Лариса Шеслер, политолог, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

    «Детей изымают по нескольким причинам. Во-первых, стиль общения, основанный на авторитете родителей. Это не приветствуется на Западе. Во-вторых, отсутствие у беженцев средств на юриста и знаний языка для оспаривания решения местных органов власти. В-третьих, украинская молодежь европеизирована и достаточно образована, что делает ее желанной для усыновления», – отмечает она.

    «В этих условиях единственной возможностью вернуть ребенка в семью становится обращение за помощью к России. Беженцы надеются на огласку, которую может обеспечить наше внешнеполитическое ведомство. Это должно показать хотя бы части украинцев, что Москва не считает их врагами», – резюмирует Шеслер.

    Ранее директор Департамента российского МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что десятки украинских семей обратились в постпредство России при ООН с просьбой помочь вернуть отобранных западными спецслужбами детей.

    Как отметил дипломат, обратившиеся откровенно рассказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения. По словам Лукьянцева, подобные обращения продолжают поступать. Он заверил, что российские власти стараются разобраться в каждом конкретном случае.

    В апреле первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что воровство детей у украинских беженок в европейских странах и их эксплуатация стала системной проблемой, которую не замечает Запад, а Россия пытается решить.

    Полянский напомнил в своем Telegram-канале, что во время председательства России в ООН было проведено неформальное заседание СБ по «Формуле Арриа», по итогам которого было решено публиковать информацию с согласия заявителей о проблемах с отбором детей у украинских беженок.

    Он отметил, что за апрель было получено много обращений, причем не только от украинок, что говорит о том, что воровство детей у уязвимых слоев населения и их эксплуатация является системной европейской проблемой, которую на Западе не замечают.

    Напомним, в феврале украинские СМИ сообщили, что ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев детей и лишают родителей родительских прав.

    Коментарии (14)
    30 октября 2023, 17:44
    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках

    Поклонская впервые за полтора года вышла на связь и предупредила о мошенниках

    Поклонская написала о требовавших за нее выкуп мошенниках
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Советник генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за год и четыре месяца опубликовала пост, она предупредила аудиторию, что от ее лица действуют мошенники.

    В своем Telegram-канале она рассказала, как один американец общался в интернете с ее фейковым аккаунтом. Общение продлилось 11 месяцев, а в конце мошенники попросили американца перевести им 100 тыс. долларов, потому что Россия якобы выдала Поклонскую Украине, и сумма необходима для выкупа. Мужчина перепроверил информацию и не нашел ей подтверждения.

    Поклонская предупредила о мошенниках, а также призналась, что ее тронула человечность американца. Она подчеркнула, что несмотря на сложные политические отношения между нашими странами, он искренне решил помочь.

    Напомним, Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора. Экс-прокурор Крыма добавила, что в связи с этим прекращает публичную деятельность.

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    30 октября 2023, 11:09
    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому

    Польский писатель Твардох: Солдаты ВСУ ненавидят Зеленского

    В Польше рассказали о ненависти солдат ВСУ к Зеленскому
    @ Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Солдаты ВСУ ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, они уважают генерала Валерия Залужного, заявил польский писатель Щепан Твардох в интервью изданию Interia Wydarzenia.

    Писатель рассказал, что в беседе с ним воюющие украинцы назвали Залужного единственной политической фигурой, которая пользуется у них уважением, а Зеленского они терпеть не могут, передает РИА «Новости».

    Кроме того, солдаты ВСУ пожаловались Твардоху на сильную нехватку вооружения и снарядов. По словам писателя, украинские военные не представляют, как можно добиться возвращения границ 2014 года в нынешних условиях при «боеприпасном голоде».

    Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что если Зеленский не остановится и не отменит военное положение, то украинцам придется «менять ситуацию», и вертолет не поможет.

    Между тем СМИ писали, что провал контрнаступления привел к трениям между Зеленским и Залужным.

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    30 октября 2023, 19:44
    В США армию России назвали сильнейшей в мире

    ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала

    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские вооруженные силы уступили первое место российским в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report, всего в списке указано 87 государств мира.

    ВС России заняли первую строчку в обновленном рейтинге журнала U.S. News & World Report, пишет «Военное обозрение».

    Оценка основывается на опросах жителей 36 стран, всего опрошено 17,2 тыс. человек. Ее выставляли по 73 критериям. Большая часть опрошенных заявила, что Российская армия является самой сильной в мире.

    ВСУ заняли шестое место. США, Китай, Израиль и Южная Корея заняли второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. В конце списка указаны армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

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    30 октября 2023, 10:43
    В Германии призвали готовиться к войне в Европе

    Глава Минобороны Германии Писториус предупредил о возможной войне в Европе

    В Германии призвали готовиться к войне в Европе
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью ZDF.

    Министр считает, что конфликт на Ближнем Востоке и на Украине будут иметь последствия в немецком обществе. Писториус заявил, что Германии необходимо быть готовым к войне в Европе. По его словам,  проводить модернизацию немецкой армии быстрее, чем сейчас, невозможно, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

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    30 октября 2023, 19:12
    МИД заявил о прекращении действия безвизового режима с Украиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Действие соглашения России и Украины о безвизовых поездках от 1997 года прекращено, официально объявило российское министерство иностранных дел.

    Соглашение прекратило действовать еще 1 января 2023 года, однако сообщение об этом министерство дало только 30 октября, передает РИА «Новости».

    В прошлом году Украина сообщила о введении визового режима с Россией.

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    30 октября 2023, 22:17
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    Путин: Разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    События в Махачкале вечером в воскресенье были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств.

    «Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи?» – сказал глава государства, передает ТАСС.  Он отметил, что таты – это титульная нация в Дагестане. 

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

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    30 октября 2023, 12:24
    В США заметили смену риторики Байдена по Украине

    The Spectator: Смена риторики Байдена может привести к катастрофе на Украине

    В США заметили смену риторики Байдена по Украине
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден сменил риторику в отношении Украины, вместо «поддерживать Украину столько, сколько потребуется», стало «мы поможем Украине защитить себя», написала обозреватель британского журнала The Spectator Светлана Моренец.

    Автор пишет, что Байден уже не в состоянии объяснить американцам необходимость оказания помощи Киеву и теперь меняет риторику, но его аргументы не совсем эффективны на фоне отсутствие прогресса в украинском контрнаступлении, передает РИА «Новости».

    Также, по словам Моренец, напряжение вызывает и назначение нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступал за сокращение помощи ВСУ, а также возвращение экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Публицист считает, что Украине остается только молиться на то, чтобы США продолжали оказывать ей поддержку.

    Ранее известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Украина находится под угрозой экономического, демографического и военного коллапса, США необходимо срочно изменить курс.

    Между тем, Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

    Коментарии (3)
    30 октября 2023, 16:15
    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма

    Певица МакSим заявила, что стала злоупотреблять алкоголем из-за сложных отношений с мужчиной

    Певица МакSим назвала причину своего алкоголизма
    @ Edgar Breshchanov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Певица МакSим (творческий псевдоним Марины Абросимовой) рассказала, что проблемы с алкоголем у нее появились после восьмилетнего периода «адовых отношений» с мужчиной.

    В интервью Надежде Стрелец она рассказала, что не могла выйти из «адовых отношений» ни морально, ни физически. По ее словам, каждый раз при разрыве с этим мужчиной она хотела напиться, передает Life.

    МакSим рассказала, что она прошла курс лечения от алкогольной зависимости и сейчас хорошо себя чувствует, но в период болезни она столкнулась со сложностями. Певица сообщила, что пока она лежала в коме, близкие пытались оформить опеку над ее детьми, чтобы таким путем переписать на себя ее имущество.

    МакSим была замужем за звукорежиссером Алексеем Луговцевым, в браке с которым у нее родилась дочь. Они развелись в 2011 году, после чего певица была в отношениях с солистом Animal ДжаZ Александром Красовицким.

    Ранее в июле певица МакSим сообщила поклонникам, что находится в клинике, где лечится от алкогольной зависимости уже довольно долгое время. В середине марта МакSим извинилась перед фанатами за срыв концерта в Сочи, она призналась, что во время выступления у нее закружилась голова и пропал голос.

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    30 октября 2023, 13:07
    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки

    МИД Израиля: Немку Шани Лук, похищенную на музыкальном фестивале боевиками ХАМАС, пытали и убили

    В Израиле сообщили о пытках и гибели похищенной ХАМАС немки
    @ Christoph Soeder/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Мать похищенной ХАМАС студентки из Германии Шани Лук, кадры с которой облетели мир, сообщила о гибели дочери. МИД Израиля также подтвердил смерть девушки.

    Рикарда Лук в интервью немецким телеканалам RTL и NTV заявила, что она получила известие о том, что дочери больше нет в живых, передает РИА «Новости».

    Министерство иностранных дел Израиля также официально подтвердило гибель похищенной в Израиле сторонниками движения ХАМАС студентки Шани Лук. В ведомстве отметили, что ее тело было обнаружено и опознано, передает ТАСС.

    В МИД Израиля сообщили, что Шани Лук была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы.

    Ранее мировые СМИ сообщили об истории девушки, после того, как мать опознала ее на опубликованных ХАМАС видеокадрах по татуировке и записала видеообращение. На записи бойцы ХАМАС держат в багажнике пикапа лежащую лицом вниз девушку с неестественно вывернутыми ногами. Сообщалось, что после этого ей была оказана медицинская помощь в одной из больниц сектора Газа.

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      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

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