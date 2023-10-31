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Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения
Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.
Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.
По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.
К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.
В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.