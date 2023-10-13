  • Новость часаАрмия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС
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    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

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    Российскому футболу придется и дальше вариться в собственном соку. А это, кстати, получается довольно неплохо, учитывая количество молодых игроков, которые постоянно появляются в стартовых составах клубов Российской премьер-лиги.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Марионетка Украина стала опасной своим хозяевам

    Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.

    16 комментариев
    13 октября 2023, 08:54

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

    10 октября 2023, 10:39
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника – Израиля, на территории которого находятся тысячи американских граждан, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

    «Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

    Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

    «Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

    Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

    «А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

    Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.

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    10 октября 2023, 14:54
    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

    Экс-сотрудник ЦРУ оценил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля
    @ ABACA/REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «боится и нервничает» из-за ситуации в Израиле, поскольку киевский режим может лишиться поддержки Запада, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

    Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom отметил, что Зеленский «снял свой костюм Че-Гевары-Фиделя-Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки. Теперь, как отметил эксперт, президент Украины ходит в черном, «как Джонни Кэш» (американский певец и композитор).

    «Уже сам факт смены одежды говорит о том, что он волнуется, потому что понимает, что его ждет», – передает РИА «Новости» слова Джонсона.

    Теперь союзники на Западе, как уверен бывший аналитик ЦРУ, будут отдавать приоритет военной помощи Израилю. Тем временем зарубежные СМИ, по словам эксперта, стали забывать про киевский режим. «Уже почти никто не сообщает или обсуждает то, что они там делают», – резюмировал специалист.

    Американист Малек Дудаков ранее заявил газете ВЗГЛЯД, что США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать, считает эксперт.

    Коментарии (21)
    11 октября 2023, 09:18
    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    Шойгу: В России найдено решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26

    В России нашли решение по легким транспортникам на смену Ан-72 и Ан-26
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение по легким транспортным самолетам, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26, найдено, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу по итогам посещения авиастроительного завода «Авиастар» (входит в ПАО «Ил») в Ульяновске, где глава военного ведомства проверил выполнение гособоронзаказа.

    Шойгу проинспектировал производство самолетов Ил-76МД-90А и ремонт Ан-124-100, а также провел рабочее совещание, в ходе которого назвал важнейшим и давно назревшим вопросом транспортные самолеты, которые должны прийти на смену Ан-72 и Ан-26.

    «Решение найдено. Теперь надо определиться со сроками, как скоро и как быстро мы сможем это решение воплотить в жизнь», – приводятся его слова в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ходе совещания министр обороны предложил принять решения и рассмотреть все вопросы по тяжелым транспортным самолетам Ан-124. Он отметил, что число этих самолетов должно быть удвоено к 2025 году. «У нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов», – сказал министр.

    Глава Минобороны отметил, что с учетом специальной военной операции загруженность военно-транспортной авиации увеличилась в разы. «Мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза», – отметил он.

    В мае обновленный после модернизации военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, прошедший летные и наземные испытания, был передан Минобороны России.

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    12 октября 2023, 17:36
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    Медведев назвал число поступивших на контракт и добровольцев в ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    С начала года на контрактную службу в российские Вооруженные силы принято свыше 357 тыс. человек, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    С 1 января по 12 октября в интересах объединенной группировки войск принято более 357 тыс. человек, сказал Медведев со ссылкой на данные Минобороны, передает ТАСС.

    Он пояснил, что речь идет о тех, кто пребывает в запасе, о тех, кто заключил контракт, и о тех, кто пришел служить как доброволец.

    В конце сентября Медведев сообщал, что на контрактную службу в ВС России поступило 325 тыс. человек.

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    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

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    10 октября 2023, 14:57
    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно

    Германский политолог Рар: Одновременная поддержка Германией Украины и Израиля спровоцирует недовольство в ФРГ

    Рар: Германию вынудят помогать Израилю и Украине одновременно
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Депутат Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман выступила против военной помощи Израилю, так как боится сокращения поставок на Украину. Одновременная поддержка офиса Зеленского и Тель-Авива, в свою очередь, приведет к снижению социальных расходов в ФРГ и росту недовольства среди населения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал германский политолог Александр Рар. Ранее в Бундестаге выступили против военной помощи Израилю.

    «Берлин, если поступит такая просьба из Вашингтона или Тель-Авива, будет оказывать военную помощь Израилю. Кроме того, американцы обяжут ФРГ продолжить поддержку Украины. Тем более что военные расходы Германии не достигли требуемых в НАТО 2% ВВП, поэтому «резерв» на финансирование боевых действий у страны есть», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако одновременная поддержка Израиля и Украины приведет к урезанию бюджета на социальные расходы. Такая мера спровоцирует недовольство граждан внутри Германии. Кроме того, усилятся голоса оппозиции, требующей прекращения военных поставок на Украину. Если через месяц контрнаступление ВСУ остановится, то канцлер Олаф Шольц может даже заговорить о необходимости дипломатического урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Штрак-Циммерман одна из самых громких противников Москвы в Германии, Она считает, что Россия любой ценой должна проиграть на поле боя. Поэтому депутат Бундестага выступает против помощи Израилю. Вместе с тем она боится, что ФРГ будет поддерживать Тель-Авив в ущерб Украине», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, необходимо понимать, что в ФРГ достаточно большая доля исламского населения, которое поддерживает Палестину. Помощь Тель-Авиву вызовет уличные протесты или даже волнения внутри Германии. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Францией», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая представляет Свободную демократическую партию, выступила против оказания Германией военной помощи Израилю. Она заявила, что Тель-Авиву «не нужна военная поддержка» со стороны ФРГ. Однако он нуждается в солидарности со стороны международных организаций.

    В то же время координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Тель-Авиву. «Первая партия дополнительных систем безопасности уже направлена Израилю», – отмечает он.

    Кроме того, Кирби уточнил, что Вашингтон ожидает от Тель-Авива дополнительных запросов на военную помощь, которые США намерены удовлетворить «наилучшим образом». При этом Штаты пока не планируют размещать войска в Израиле.

    На фоне эскалации палестино-израильского конфликта США также отправили в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд». В ее состав также входят ракетный крейсер и четыре эсминца, которые несут управляемое ракетное вооружение.

    Напомним, Тель-Авив попросил у Вашингтона малокалиберные авиационные бомбы, боеприпасы для пулеметов и снаряды для системы ПРО «Железный купол». Как пишет Washington Post, эту просьбу следует рассматривать не как нехватку у Израиля противоракет, а как меру предосторожности в случае, если к конфликту присоединятся другие силы Ближневосточного региона.

    Коментарии (8)
    10 октября 2023, 13:45
    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля

    Спикер Белого дома Кирби эмоционально отреагировал на кадры из Израиля

    Спикер Белого дома едва не расплакался из-за кадров из Израиля
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби эмоционально отреагировал на вопросы о конфликте между Израилем и ХАМАС.

    Кирби в прямом эфире телеканала CNN несколько раз откашлялся, некоторое время молчал и затем, извинившись, признался, что ему «тяжело смотреть» на кадры из Израиля, отметив, что речь идет о «человеческих жертвах».

    При этом реакция представителя Белого дома вызвала скепсис у блогеров. В искренность американского чиновника поверили далеко не все.

    На то, как Кирби «чуть не расплакался», обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Театр одного актера! Торжество лицемерия!» – написала она.

    «Оскар ему. Срочно!» – пишет Telegram-канал VLADTODAY.

    Отметим, что Кирби не впервые публично демонстрирует эмоциональную реакцию на сообщения СМИ. Так, в начале российской спецоперации на Украине он использовал ту же формулировку, признаваясь, что ему «трудно смотреть» на кадры, которые показывают в телеэфире. В тот раз он также едва не разрыдался. Комментаторы тогда интересовались, где Кирби брал уроки актерского мастерства.

    Коментарии (16)
    10 октября 2023, 14:12
    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине

    Американист Дудаков: США не смогут одновременно удовлетворять военные потребности как Украины, так и Израиля

    Американист: США не смогут помогать одновременно Израилю и Украине
    @ Михаил Маркив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    США серьезно израсходовали собственные запасы боеприпасов в рамках помощи Украине. Поддерживать в таких условиях еще и Израиль становится практически невозможно, поэтому придется выбирать. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины.

    «Вероятность принятия единого пакета помощи для Израиля и Украины вполне реальна. Это стало бы своеобразным компромиссом между республиканцами и демократами, которые по-разному смотрят на возможность еще больших финансовых вливаний в ВСУ. Однако не исключаю, что договоренности будут достигнуты только на бумаге», – сказал американист Малек Дудаков.

    «В реальности работать и с Украиной, и с Израилем одновременно будет невероятно трудно. США рискуют столкнуться с ситуацией, когда им придется выбирать более приоритетное направление помощи. Напомню, что на поддержку офиса Зеленского уже ушла серьезная часть ракет и снарядов из запасов Вашингтона», – подчеркивает он.

    «К тому же обе страны отчаянно нуждаются в ракетах для систем ПВО. Это крайне важная статья помощи, в рамках которой не обойтись полумерами. Тель-Авив уже заявил о необходимости поставок боеприпасов для комплексов противовоздушной обороны. Отказать ему будет трудно, и в этом случае поддержку недополучит Украина», – резюмирует Дудаков.

    Ранее стало известно, что США рассматривают возможность связать поддержку Израиля и Украины. Об этом сообщает NBC. По замыслу Белого дома, инициатива позволит преодолеть критику со стороны республиканцев в американском Конгрессе и Сенате, выступающих против поддержки ВСУ.

    Подчеркивается, что до сих пор остается неясным, сколько потребуется времени на то, чтобы объединить оба потока финансирования. Митч МакКоннелл, республиканец от штата Кентукки, в статье для The Wall Street Journal написал, что требования Тель-Авива «будут отличаться от потребностей ВСУ».

    Кроме того, он добавил: в Белом доме считают, что поддержка Израиля не повлияет на продолжение поставок Украине. Тем не менее действующей администрации придется серьезно «пополнить запасы всего, что будет отправлено Тель-Авиву в ближайшем будущем».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он также подчеркнул, что в ближайшее время будет объявлено о выделении дополнительной поддержки.

    По его словам, США намерены удовлетворить все нужды Израиля «наилучшим образом». Первая партия систем безопасности уже находится на пути к Тель-Авиву. При этом Вашингтон не планирует размещать войска на территории страны. Тем не менее в Штатах будут руководствоваться собственными интересами при рассмотрении данной возможности.

    Кирби отметил, что государство делает все возможное для защиты собственных интересов в сфере национальной безопасности и выполнения обязательств по всему миру. С этой целью Вашингтон и направил авианосную группу в восточную часть Средиземного моря.

    Коментарии (16)
    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

    Коментарии (14)
    12 октября 2023, 15:07
    Российские войска поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила

    Tекст: Ольга Никитина

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике в 129 районах, сообщили в Минобороны.

    В районе города Измаила Одесской области, по данным военного ведомства, поражен склад военной техники ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Также в ведомстве сообщили, что средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 39 БПЛА.

    «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 115 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

    Ранее в четверг сообщалось, что в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

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    12 октября 2023, 14:18
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    Кремль назвал большим достижением объединение ПВО России и Киргизии
    @ Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Договоренность России и Киргизии о создании объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО) является большим достижением в совместной работе двух стран, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, такие совместные элементы очень важны, передает ТАСС.

    Парламент Киргизии ранее ратифицировал соглашение с Россией о создании объединенной системы ПВО.

    Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

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    12 октября 2023, 12:13
    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ ракетой вертолета Ка-52
    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ ракетой вертолета Ка-52
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники на Запорожском направлении.

    На видео экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 управляемой ракетой уничтожил танк ВСУ, который пытался вести огонь под прикрытием лесополосы.

    Накануне вертолеты и штурмовики российской группировки «Запад» нанесли 14 ракетных ударов по бригадам ВСУ на Купянском направлении, противник потерял четыре взвода.

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    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

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    11 октября 2023, 20:59
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    «То, что это провал, – это очевидная вещь», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    По словам Путина, США «практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия».

    «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», – сказал он.

    Ранее Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США.

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    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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