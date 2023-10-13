Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.0 комментариев
В США назвали уникальные возможности российского Су-57
Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи
Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.
В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».
Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.
Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.
В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.