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    25 октября 2023, 20:40

    «Сверхдлинная рука» ПВО России истребила две эскадрильи ВСУ

    Как работает новая система ЗРК, за пять дней сбившая 24 самолета ВСУ

    «Сверхдлинная рука» ПВО России истребила две эскадрильи ВСУ
    @ . Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Российские военные продолжают массово уничтожать авиацию противника. За пять дней количество сбитых машин выросло до 24 штук. Заявляется, что это стало возможным благодаря связке между двумя системами: комплексами ПВО С-400 и самолетом ДРЛО А-50. В чем заключается особенность этой связки и почему она появилась только сейчас?

    За последние пять дней российские войска сбили 24 самолета вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам министра обороны России Сергея Шойгу, столь высокая результативность стала возможной благодаря получению новых комплексов. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими подразделений группировки «Восток».

    Позже источник ТАСС уточнил, что украинские самолеты поразила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50. Огонь ЗРС С-400 велся на максимальную дальность по целям, находившимся в этот момент на высоте примерно 1 тыс. метров. Для поражения применялись новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    То, что результативность по уничтожению украинской авиации резко возросла, стало очевидно на прошлой неделе, когда только за стуки было уничтожено семь украинских МиГ-29. Ранее в сентябре ВКС получили модернизированный авиационный комплекс ДРЛО и наведения А-50У, способный обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождать большее количество целей, чем предыдущая модификация.

    По сравнению с предшественником, у машины снизился вес и увеличилась дальность полета. Самолет находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Модернизированная версия способна сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик противника он видит за 650 км, крылатую ракету – за 215 км.

    Кроме того, у А-50У появился новый пилотажно-навигационный комплекс, электроника с большей производительностью и быстродействием. За счет усовершенствованного радиотехнического комплекса самолет способен обнаруживать даже небольшие беспилотники. Вся собранная информация передается в командные пункты. Самолет самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.

    Напомним, принятая на вооружение в 2007 году зенитная ракетная система С-400 «Триумф» поражает средства воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей на большой и средней дальности. Самолеты и крылатые ракеты могут уничтожаться на дальности от 3 до 400 км, баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с, – на дальности до 60 км и на высоте до 30 км. Дальность обнаружения целей составляет до 600 км.

    «С-400 в сочетании с А-50 – это система, при которой именно А-50 выдает целеуказание для С-400, после чего та поражает объект. Без радиолокационной информации ЗРК и авиация слепы», – отмечает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    По его словам, А-50 позволяет наращивать боевые возможности ВС России. «Этот самолет также может управлять целым авиационным полком, не считая передачи целеуказания зенитным ракетным комплексам. А-50 используются для наращивания радиолокационного поля в тех местах, где невозможно расставлять наземные комплексы, например, над поверхностью морей и океанов», – добавил он.

    «С-400 не видит украинские самолеты, потому что они летят на низкой высоте. Именно поэтому целеуказание дает А-50. После обнаружения цели С-400 запускает ракету, которая управляется с помощью многофункциональной радиолокационной станции. А дальше, видимо, к управлению ракетой подключается и А-50. Затем, на последнем участке, скорей всего, включается активная головка самонаведения ракеты, и цель уничтожается», – поясняет Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    В прошлом у А-50 был много «детских болезней», а главной его особенностью было то, что он испытывал сложности с обнаружением низколетящих целей. Как отметил Кнутов, А-50 прошел модернизацию и теперь засекает украинскую авиацию на любой высоте. Бижев добавляет: поскольку А-50 передает информацию на командные пункты, это позволяет эффективнее расставлять приоритеты на уничтожение целей.

    «А-50 работает из тыла, потому что противник охотится за ним. Поэтому наша задача заключалась в том, чтобы в короткие сроки уничтожить как можно больше техники противника, ослепив его. 24 самолета – это две эскадрильи», – напоминает Бижев, оценивая потери противника.

    В свою очередь авторы отраслевого Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах» полагают, что у ПВО России появилась «сверхдлинная рука» в части борьбы с воздушными целями. «То, что ЗРК С-400 могут бить на сотни километров, было известно и ранее. Что ж они до сих пор так не делали в ходе украинской спецоперации? Не пользовались своими возможностями в полной мере? Потому что мало иметь сверхдальнюю ракету. Необходимо и сверхдальнее целеуказание», – рассуждают авторы.

    «И если со стационарными целями в целом все понятно, то как обеспечивать зенитной ракете постоянный подсвет цели класса «истребитель», которая движется на предельно малых высотах со скоростью в сотни, а то и больше тысячи км/ч? В теории для этого предназначены самолеты ДРЛО. В частности, А-50 в составе ВКС РФ», – отмечают аналитики.

    Принцип А-50 – «высоко сижу, далеко гляжу».

    Благодаря этому у А-50 появляется возможность с высоты в 10–12 км видеть цели на сотни километров вокруг и передавать целеуказание ударным средствам, в том числе ПВО.

    До этого украинские воздушные силы, в частности, Су-24, носители крылатых ракет Storm Shadow, пытались избегать обнаружения, перемещаясь на малых высотах. «Они работали на предельно малых высотах, на значительном удалении и лишь в момент пуска ракет поднимались на очень короткое время на ту высоту, где могли быть замечены российскими средствами обнаружения», – отмечают авторы канала.

    «Работы по модернизации и бортовой РЛС А-50 велись давно. Спецоперация их лишь подстегнула по понятным причинам. Перед нами, судя по всему, дебют машин, оснащенных новой электронной начинкой, позволяющей в полной мере раскрыть возможности ЗРК С-400», – полагают эксперты канала «Взгляд человека в лампасах». Однако связка «А-50 и С-400» – не единственная, которая может появиться в ходе СВО. «Как насчет связки «А-50 и МиГ-31 с «Кинжалом»? «А-50 и Су-57 с новыми ракетами большой дальности»? «А-50 и БПЛА «Охотник»? Перспективы вполне понятны. К большому кулаку добавляется весьма зоркий глаз», – прогнозируют эксперты.

    И кроме того, в экспертной среде допускают, что вскоре над Черным морем могут внезапно начать падать натовские БПЛА. «Без всякого присутствия неподалеку истребителей ВКС РФ. Именно обновленные А-50 делают это возможным», – не исключают аналитики.

    В ситуации боевого противостояния машина с такими ценными для ПВО возможностями как А-50 серьезно влияет на расстановку сил в небе СВО и является объектом охоты со стороны противника. «Поэтому А-50 следует беречь как зеницу ока. Чтобы до нее не смог добраться никакой вражеский БПЛА. И ни в коем случае не оставлять А-50 более чем на сутки на каком-либо одном аэродроме»», – рекомендуют эксперты.


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