Новый самолет защитит Крым и Севастополь от дальнобойных ракет

Tекст: Илья Абрамов,

Андрей Резчиков,

Евгений Поздняков

В пятницу ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в центре Севастополя. В результате происшествия, как сообщило Минобороны, один человек пропал без вести. Также было повреждено историческое здание штаба ЧФ, его охватило огнем. Осколки ракеты разлетелись по соседним улицам, повредив автомобили и фасады зданий. Ударной волной были выбиты окна в десяти жилых домах. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, один из крупных осколков упал недалеко от театра Луначарского.

По данным военного ведомства, в ходе отражения атак средства ПВО сбили пять ракет. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, одну из ракет удалось перехватить в районе Бахчисарая. В результате падения обломков загорелась трава.

Командующий воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук поблагодарил украинских летчиков за атаку на Севастополь. По данным некоторых СМИ, удар крылатыми ракетами нанесли истребители Су-24, которые вернулись на свои аэродромы, в том числе в районе Николаева. По информации «Коммерсанта», атаку провели два самолета Су-24. Для ударов использовались ракеты Storm Shadow/SCALP-EG. Это оружие Киев получил от Великобритании и Франции. Дальность полета этих ракет превышает 250 километров.

Утром в пятницу ВСУ пытались атаковать западный берег Крыма, запустив около 10:30 два беспилотника самолетного типа и управляемую ракету, которые, по информации Минобороны РФ, были успешно обезврежены силами ПВО.

Штаб-квартира Черноморского флота неоднократно подвергалась атакам ВСУ. В июле прошлого года по штабу ЧФ был нанесен удар беспилотником, доставившим взрывное устройство небольшой мощности. Шесть человек получили ранения. В августе того же года беспилотник прилетел в крышу штаба. Его не удалось сбить, потому что дрон летел на низкой высоте.

За несколько часов до пятничной атаки в воздушном пространстве близ Крыма находились американский ударно-разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk, противолодочный самолет Boeing P-8S Poseidon и самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry. По мнению наблюдателей, они имеют прямое отношение к атаке на штаб ЧФ.

Стоит отметить, что в пятницу госкорпорация «Ростех» передала ВКС модернизированный авиационный комплекс дальнего радиолокационного обзора (ДРЛО) и наведения А-50У. Этот самолет способен обнаруживать новые типы летательных аппаратов и сопровождать большее количество целей, чем предыдущая модификация. Кроме того, снижен вес самолета и увеличена дальность полета при выполнении боевых задач.

В частности, А-50У получил новый пилотажно-навигационный комплекс, новую электронику с большей производительностью и быстродействием, новые ЖК-мониторы большей размерности и разрешения, а улучшенная эргономика воздушного судна снизит утомляемость тактического экипажа.

Самолет создан на базе военно-транспортного Ил-76. Он сам находит, идентифицирует и сопровождает воздушные, наземные и морские цели. Одновременно самолет способен сопровождать до 300 воздушных целей, бомбардировщик противника он видит за 650 км, крылатую ракету – за 215 км.

Кроме того, благодаря усовершенствованному радиотехническому комплексу А-50У способен засечь даже небольшие беспилотники. Вся собранная информация передается в командные пункты. Самолет самостоятельно наводит на объекты противника истребители и самолеты фронтовой авиации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал ранее, что данные системы активно применяются в рамках СВО. Как рассказывал генконструктор входящего в «Росэлектронику» концерна «Вега» Вячеслав Михеев, модернизированные А-50У оперативно обнаруживают в зоне спецоперации воздушные объекты Украины, что «позволяет эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО».

Модернизации подвергся и барражирующий боеприпас «Ланцет», который уже успели прозвать «фронтовой длинной рукой» за его высокую эффективность. На этой неделе стало известно, что благодаря изменениям в программно-аппаратном комплексе беспилотной системы, удалось поразить украинский МиГ-29 у Кривого Рога прямым попаданием в кабину на дальности более 80 км. Запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций. Внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления.

Таким образом, возможности России проводить воздушную разведку серьезно увеличились. По словам летчика-инструктора, майора ВВС Андрея Красноперова, модернизированный самолет А-50У позволит России успешнее контролировать ситуацию с воздуха, отслеживать полеты противника на качественно ином уровне. «Внешне отличий от предыдущих моделей практически нет. Основные изменения коснулись технической начинки: увеличили радиус действий, улучшили средства наведения. Постарались и над тем, чтобы машина сумела подниматься на большую высоту», – добавил собеседник.

«С помощью А-50У можно засечь удар в самом начале пуска ракеты.

Модернизированный А-50У будет отлеживать самолеты противника до взлета – это отличная возможность наносить по ним упреждающий удар.

Уничтожение тех же Су-24, которые являются носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG, выйдет на новый уровень – а значит, запускать ВСУ ракеты будет попросту неоткуда», – пояснил Красноперов.

Кроме того, с помощью нового самолета «можно будет работать по целям, движение которых происходит на крайне далеких рубежах». «Разумеется, это качественно повлияет на уровень защищенности Крымского полуострова», – акцентирует собеседник.

«А-50У станет существенным подспорьем для наших систем ПВО. Фактически решается проблема наведения снарядов по украинским объектам. Чем больше данных – тем лучше мы сможем поражать необходимые цели. Думаю, запуск данной модели станет своеобразным новым словом в рамках СВО», – резюмирует Красноперов.

А-50У позволяет следить за обстановкой на поле боя на сотни километров, добавляет военный эксперт Василий Дандыкин, капитан I ранга запаса. Он особо подчеркивает, что защитить Крым и Севастополь от ракетных атак с Украины нужно путем уничтожения вражеских самолетов на аэродромах или во время взлета. «Новый российский комплекс обнаружения может помочь вычислить места базирования вражеской авиационной техники, даже несмотря на огромную территорию Украины, которая может прятать и маскировать свои самолеты», – указал собеседник.

«А-50У существенно увеличит боевые возможности наших подразделений ВКС, ПВО, он значительно улучшит ситуацию с проведением специальной военной операции. Поэтому модернизация А-50У очень своевременная», – добавляет Сергей Липовой, Герой России, генерал-майор авиации.

Он особо подчеркнул, что А-50У позволит России вычислять места стоянок авиации ВСУ: «Наши войска уже наносят ракетные удары по местам базирования украинских самолетов. Мы реально понимаем опасность Су-24, потому что они носители крылатых ракет. Поэтому делаем все возможное, чтобы уничтожать эти самолеты не в воздухе, а на земле».