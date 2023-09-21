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Появились детали удара «Ланцета» по украинскому МиГ-29
РИА «Новости»: «Ланцет» поразил украинский МиГ-29 на дальности свыше 80 км благодаря новшествам
Барражирующий боеприпас «Ланцет» благодаря новшествам, внесенным в программно-аппаратный комплекс беспилотной системы, поразил украинский МиГ-29 на дальности более 80 км, сообщил информированный источник.
Источник РИА «Новости» отметил, что внесенные изменения позволяют вариативно применять дроны-камикадзе за пределами прямой радиовидимости наземного комплекса управления. Кроме того, по его данным, использовались «отдельные новые конструктивные решения».
Он сообщил, что украинский МиГ-29 удалось поразить прямым попаданием «Ланцета» в кабину, при этом запуск аппарата осуществлялся в тылу российских оборонительных позиций.
Российский разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», как отметил источник, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».
Американские СМИ писали ранее, что удар российского дрона по МиГ-29 ВВС Украины у Кривого Рога мог оказаться дебютом модернизированного «Ланцета».