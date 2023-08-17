Россия перешла в ходе спецоперации к тактике «двух рук»

Полковник Матвийчук: Наступит момент, когда ВСУ не смогут пополнять свои резервы людьми, техникой, продовольствием

Tекст: Андрей Резчиков

В четверг Минобороны показало кадры ракетного удара по украинскому железнодорожному эшелону с боеприпасами на станции Межевая Днепропетровской области, примерно в 70 км от линии фронта. Эта станция находится примерно на равном удалении от Днепра и Донецка, на перегоне между городом Покровском и поселком городского типа Васильковка.





В ролике, который был записан с беспилотника, запечатлен железнодорожный эшелон из трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки и около шести грузовиков, на которые должны были загрузить боеприпасы. В целом на данном направлении потери противника за последние сутки составили до 310 военнослужащих, также были уничтожены танк, три бронемашины и гаубица Д-20.

Согласно сводке Минобороны, штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России успешно провели наступление на Южно-Донецком направлении. В результате улучшилось положение по переднему краю. Подразделения группировки войск «Южная» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой народной республики (ДНР).

Также поражено два пункта управления БПЛА вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ласточкино (ДНР) и Ивановское (Запорожская область). В Серебрянке в ДНР был нанесен удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады противника и складу боеприпасов. Всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах.

В экспертной среде отмечают, что России удается не только успешно отражать контрнаступление ВСУ, но и наносить ракетные удары по целям в довольно глубоком тылу врага.

Иначе говоря, ВС РФ действуют тактически как бы двумя руками одновременно – на ближнем рубеже и на дальнем. На ближнем рубеже с задачей сдерживания атак противника справляются мины, ударные вертолеты, противотанковые укрепления, артиллерия. На дальнем действует дальнобойное оружие: крылатые ракеты, планирующие авиабомбы. Разведку и целеуказание над обоими рубежами обеспечивают специализированные беспилотники.

«В военном искусстве есть такие понятия, как непосредственно зона боевых действий и зона потенциальной угрозы. Зона потенциальной угрозы – все то, что находится за пределами зоны боевых действий и что может угрожать в ближайшее время изменением ситуации на фронте. Это критические объекты, резервы, которые выдвигаются, структуры, предназначенные для переброски техники и вооружения», – говорит Анатолий Матвийчук, полковник в отставке.

Таким образом, поясняет эксперт, тактика «двух рук» имеет накопительный эффект. «Последовательно уничтожая военную инфраструктуру, мы истощаем боевой потенциал противника. Наступит момент, когда ВСУ не смогут пополнять свои резервы людьми, техникой, продовольствием и другими средствами материально-технического обеспечения», – отмечает Матвийчук.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что ВС России получили кадры объективного контроля с помощью БПЛА, тем более на таком расстоянии в десятки километров от линии боевого соприкосновения. Это позволяет подтвердить и дать оценку результатам удара по инфраструктуре противника, а в случае необходимости – повторить их.

«То, что мы видим на кадрах Минобороны – это самостоятельный формат боевых действий и плюс в копилку нашей будущей победы.

Уничтожение боеприпасов, горючего и всего того, что помогает ведению боевых действий армии противника – это законные военные цели. То, что у нашей разведки есть возможности выявлять подобные цели – еще лучше, потому что удары по ним подрывают логистику противника», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

Коротченко напомнил, что ранее президент Путин потребовал кратного увеличения выпуска беспилотников и барражирующих боеприпасов. «Наши возможности должны быть масштабированы в пять-десять раз. Это наша главная задача, – подчеркивает собеседник. – Да, мы можем обнаруживать цели и наносить удары в глубоком тылу противника. Мы и раньше имели такие возможности.

Но вопрос в том, чтобы таких возможностей стало кратно больше – и это даст необходимый результат».

В свою очередь член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош добавляет, что тактика России по пресечению перебросок вооружений для ВСУ требует активной реализации. «Удары по тылам противника ухудшат положение украинских войск и лишат их возможностей полноценного использования резервов. ВСУ остаются без боеприпасов и военной техники», – поясняет Бартош.

«Конечно, мы используем воздушную разведку с учетом поступления в нашу армию новых дронов. Далее происходит оперативная обработка этих данных. Я думаю, что кадры к военным поступают в режиме реального времени – это дает нашим войскам возможности оперативно реагировать и уничтожать конкретный эшелон или сухопутный конвой, движущийся по автодорогам», – отмечает эксперт.

По словам Бартоша, кроме воздушной разведки с помощью дронов Россия использует возможности агентуры, которая передает данные об украинской сети железнодорожных станций. Также Россия проводит спутниковую разведку. Сочетание этих средств позволяет ВС РФ «решать задачи борьбы с эшелонами противника, но эти усилия необходимо масштабировать».