  • Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Как Запад вредит росту китайской экономики
    Онуфриенко: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    Юшков: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Политолог назвал отправку судна с зерном из Одессы очевидной провокацией
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    6 комментариев
    17 августа 2023, 14:10

    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ

    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись видео ликвидации воинского эшелона с боеприпасами для украинской армии опубликовало Министерство обороны России.

    В снятом с беспилотника ролике показаны удары по вагонам, перевозившим боеприпасы для украинских вооруженных сил, видеозапись размещена в Telegram-канале Минобороны.

    На кадрах запечатлен железнодорожный эшелон из трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки и около шести грузовых машин, на которые должны были загрузить боеприпасы.

    После ударов последовал пожар и детонация боеприпасов.

    Ранее Минобороны сообщало, что эшелон был уничтожен на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области.

    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


    Коментарии (56)
    17 августа 2023, 07:27
    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Контрразведчики с Дальнего Востока, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

    Коментарии (11)
    17 августа 2023, 09:15
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины

    Mysl Polska: Польша скупает западное оружие для подготовки к войне после провала Украины

    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    Журналист отметил, что власти Польши готовят смелый план и, судя по закупкам оружия, складывается впечатление, что готовятся к войне, передает Ura.ru.

    По словам Зинкевича, власти Польши напрасно надеются на западное оружие, которое находится в ужасном техническом состоянии, именно поэтому ВСУ терпят поражение.

    Ранее стало известно, что в ближайшее время Варшава намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Как отмечает министр обороны страны Мариуш Блащак, «уже через два года здесь будет сильнейшая армия в Европе».

    Между тем в Белоруссии действия Польши называют желанием «показать зубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможности применения Польшей американских танков на Брест и Калининград.

    Коментарии (38)
    17 августа 2023, 04:58
    Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне

    Кадыров призвал бороться с «абсурдными правилами» и «нововведениями» на свадьбах в Чечне

    Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал «нововведения» на свадьбах в регионе, из-за которых расходы на свадебную церемонию резко выросли.

    В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста – собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить, передает РИА «Новости».

    Кадыров в Telegram сообщил, что в ходе совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов региона «коснулся темы свадебных торжеств». Он указал, что «за последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась».

    По мнению Кадырова, появляются «совершенно абсурдные правила», которые не соответствуют «религии и национальным обычаям». При этом люди оказываются «заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», заявил он.

    Он «поручил представителям духовенства разработать комплекс мер» для противодействия «нововведениям» и отметил, что «органы власти будут следить за соблюдением предписанных правил». Глава Чечни также указал, что «удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальных явлений».

    Напомним, местные власти в Чечне и раньше следили за соответствием свадебных церемоний «чеченскому менталитету».

    Коментарии (18)
    16 августа 2023, 22:19
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20

    Замглавы МИД Украины Точицкий сообщил о попытках Киева заполучить приглашение на саммит G20

    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев и его партнеры работают над тем, чтобы украинскую сторону пригласили на саммит G20 в Индии, заявил замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

    Точицкий сказал, что украинская сторона «вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение». По его словам, речь идет об Индии и «других партнерах». Как пояснил Точицкий, Киев хочет участвовать в саммите, поскольку на встрече собираются обсуждать экономические проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать украинскую сторону на саммит, указав, что Украина не входит в G20 и что планируется обсуждение вопросов экономики, а не глобальной безопасности.

    Коментарии (36)
    16 августа 2023, 21:48
    СМИ: Запасов воды в Стамбуле осталось на два месяца

    СМИ: Запасов воды в водохранилищах Стамбула осталось на два месяца

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запасов воды в водохранилищах, снабжающих Стамбул, осталось на два месяца, если ситуация не изменится, передает турецкий телеканал NTV.

    Степень заполненности по состоянию на среду составляет 33,37% – более 289 млн кубометров. В среднем за последние две недели город потреблял от 3 до 3,5 млн кубометров воды в сутки, передает РИА «Новости».

    Запасов у города осталось на 91 день, но если учесть, что 25% воды испаряется, то хватит лишь на 61 день. За две недели уровень воды уменьшился более чем на 4%.

    Согласно прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие 10 дней не ожидается, а воздух прогреется до +30…+32 градусов, засушливая погода, вероятно, продлится до середины осени. В связи с этим граждан просят экономить воду.

    Коментарии (13)
    16 августа 2023, 16:36
    Британские банки начали блокировать счета работающих с Украиной компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии банки начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле, сообщило издание Politico.

    Издание ссылается на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса экономическому секретарю при Минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. В нем указывается, что любая транзакция с Украиной может привести к закрытию счета, передает «360».

    Он сообщил, что BUCC получила несколько жалоб от компаний, чьи счета заблокировали из-за сделок с украинскими контрагентами.

    Издание пишет, согласно положению антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, Украина для Британии помечена как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения борьбы с коррупцией.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 16:43
    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить вопрос полного закрытия границы с Белоруссией

    Польша и страны Балтии решили обсудить полное закрытие границы с Белоруссией
    @ Wojtek Jargilo/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Литва, Латвия и Польша хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией, главы МВД обсудят это вопрос 28 августа, сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

    По ее словам, на данный момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по закрытию границы. Билотайте отметила, что государства расставят все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть их синхронизированные действия, передает ТАСС.

    Напомним, действия Литвы касательно решения временно закрыть с 18 августа два пункта пропуска на границе с Белоруссией являются очередным недружественным шагом, заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Быковский.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, а Литву в ближайшем времени «ждет самый большой кризис в истории транспортного сектора».

    Коментарии (18)
    16 августа 2023, 21:08
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Генерал Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении обстановка для ВСУ усложнилась, поэтому он лично командовал войсками на месте.

    Он рассказал, что большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на медийную площадку Military Media Center.

    Также Сырский высказал опасения, что возможно «блокирование, а впоследствии и захват Купянска» российскими силами.

    Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области на фоне продвижения ВС России.

    Напомним, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (17)
    16 августа 2023, 21:20
    Диверсия на водоводе произошла в Ростовской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Водовод в Зернограде Ростовской области неизвестные намеренно повредили техникой, сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.

    По ее словам, специалисты выяснили, что это был не просто разрыв, а специально ездила техника, которая искала водовод, чтобы его повредить. Полищук обратилась в полицию, передает РИА «Новости».

    Авария на сегодняшний день уже устранена, отметила глава администрации города.

    Ранее на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самаре произошел взрыв. Серьезных разрушений, а также пострадавших нет. Организатор взрыва был задержан при попытке выехать из России. Он признал вину.

    Коментарии (16)
    17 августа 2023, 10:14
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избитый ветеран СВО в Забайкалье, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в обращении к краевому прокурору Александру Яновскому.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела об избиении участника СВО в селе Нерчинский завод в связи с новым поворотом.

    По его словам, граждане были обеспокоены тем, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, но выяснилось, что потерпевший был ранее судим, оскорблял и провоцировал местных жителей. Об этом сообщили журналисты Regnum.

    Кроме того, нападавшие, по имеющейся информации, не являются противниками СВО, активно участвуют в проведении патриотических акций.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (34)
    16 августа 2023, 18:51
    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий

    В НАТО отказались от слов о вступлении Украины в альянс после уступки территорий

    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что он не должен был говорить о том, что Украина может вступить в альянс после уступки территорий России, сообщает газета Verdens Gang.

    Он подчеркнул, что это заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Свое высказывание он назвал «неправильным», передает ТАСС.

    Напомним, Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Однако советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.

    Коментарии (27)
    16 августа 2023, 14:30
    Названы потери ВСУ с начала августа при попытках переправиться в Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ с 1 по 15 августа на Херсонском направлении потеряли убитыми около 400 человек, в том числе 100 солдат при попытке переправы через Днепр, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы с украинской артиллерией были уничтожены 18 гаубиц, в том числе три американские М777, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна установка РСЗО «Град». Кроме того, российские силы уничтожили три самоходных зенитных ракетных комплекса иностранного производства, около 30 автомобилей и один склад с боеприпасами.

    Сальдо в своем Telegram-канале добавил, что были разгромлены три десятка позиций и мест дислокации противника. По его словам, большую часть личного состава ВСУ составляют мобилизованные.

    Врио главы региона добавил, что на украинских солдат сильно повлияла принятая натовская методика командования, когда командирам разрешено не появляться на боевых позициях.

    Ранее сообщалось, что ВСУ за ночь потеряли 95 солдат и шесть танков на Запорожском направлении.

    Коментарии (7)
    16 августа 2023, 19:45
    В Калининграде оценили риски новой блокады со стороны Прибалтики

    Политолог Носович: Евросоюз не рискнет вступать в конфликт с Россией из-за Калининградской области

    В Калининграде оценили риски новой блокады со стороны Прибалтики
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Оголтелые инициативы стран Восточной Европы не смогут существенно навредить Калининградской области и привести к блокаде региона. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Носович. Ранее в Литве заявили о желании Вильнюса, Риги и Варшавы закрыть границы с Белоруссией.

    «Положение Калининградской области мало зависит от Литвы, Латвии и Польши, потому что вопрос российских перевозок через территорию ЕС всегда обсуждался на уровне Москва – Брюссель. Как показал транзитный кризис прошлого года, мнение Вильнюса по данной проблеме практически не имеет веса», – сказал Александр Носович, специалист по прибалтийским странам, политолог.

    «А вот благосостояние Калининграда и Белоруссии – тема для России принципиальная. Если оголтелые восточноевропейские политики решатся на какие-то чрезмерные действия, они подставят весь ЕС и начнут скандал международного уровня, в котором вполне могут пострадать Париж, Берлин и Рим», – отмечает собеседник.

    «Западная Европа не готова жертвовать собой ради демонстрации солидарности с Литвой. Найти приемлемый способ договориться с Россией – куда проще, чем терпеть политические излишки. С другой стороны, складывающаяся ситуация может таить в себе опасности для транзита китайских товаров», – подчеркивает эксперт.

    «Литва де-факто объявила КНР логистическую войну. Вильнюс очень хочет показать себя с лучшей стороны перед американцами, поэтому пытается максимально жестко препятствовать экономическому развитию Пекина. Польша в свою очередь пытается вести более тонкую игру. Варшава до сих пор сохраняет китайский транзит», – считает Носович.

    «Интересно, что важный для Поднебесной перевалочный пункт под городом Черняховск по сей день не пополнил санкционные списки ЕС. Но значение данного места колоссальное: именно здесь происходит выгрузка товаров с российской железнодорожной колеи на европейскую», – акцентирует собеседник.

    «Поэтому можно сказать, что Польша до сих пор в большей степени интересуется экономикой в отношениях с Китаем, а не политикой. Данная ситуация может измениться лишь при одном условии: если Вашингтон рано или поздно решит надавить на Варшаву. В целом обсуждение закрытия границ с Белоруссией, вероятно, инициировано администрацией Анджея Дуды», – подчеркивает эксперт.

    «В Польше скоро пройдут парламентские выборы. Чтобы люди проголосовали за «правильную» партию, обществу важно назвать врага, против которого сможет выстоять только действующее правительство. Литва и Латвия в свою очередь решили поддержать крупного и важного соседа, надеясь получить определенные дивиденды в будущем», – резюмирует Носович.

    Ранее в Литве заявили о том, что Вильнюс, Рига и Варшава хотят коллективно принять решение о полном закрытии границы с Белоруссией. Об этом сообщила министр внутренних дел страны Агне Билотайте. Она подчеркнула, что обсуждение этого вопроса пройдет 28 августа.

    По ее словам, в настоящий момент на техническом уровне идет подготовка схемы действий по осуществлению заявленной инициативы. Отмечается, что государства расставят все акценты в том, как именно должны выглядеть их синхронизированные решения.

    Напомним, в Литве приняли решение о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о двух автодорожных объектах: «Шумскас» и «Тверячюс». Официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) страны Антон Быковский назвал подобное действие «очередным недружественным шагом» со стороны Вильнюса.

    Он подчеркнул, что остановка работы этих пунктов приведет к росту очередей транспорта, причем не только на литовском направлении. Так, перераспределение нагрузки на другие маршруты может стать причиной задержек в оформлении и длительного ожидания пересечения границы. Быковский уточнил, что Вильнюс необоснованно создает искусственные барьеры в угоду политическим амбициям.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что на литовско-белорусской границе выстроились очереди из сотен грузовиков, что могло привести к «самому большому кризису в истории транспортного сектора» Прибалтики.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 10:54
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано как дроны-камикадзе наносят эффективные удары, как по находящимся в укрытиях боевикам, так и находящимся на открытой местности.

    Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин рассказал, что преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (26)
    Главное
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    Япония нарастила импорт зерновых из России на 5680%
    США разрешили Германии закупить у Израиля новейшую систему ПРО
    Киев раскритиковал Саркози за слова о Крыме и новых регионах России
    Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне
    Российские самолеты пересекли воздушное пространство Финляндии и Эстонии
    Авиаэксперт назвал уголовное дело против Red Wings «плохим сигналом для авиаотрасли»

    Как Запад вредит росту китайской экономики

    Китай оказался на пороге выбора: или вторая экономика мира идет в направлении мирового лидерства и двигает США, или Китай становится второй Японией, которая в 1990-х годах ушла в стагнацию и не могла выйти из нее десятилетиями. Какой выбор сделает Пекин? И что надо для того, чтобы пойти вверх, а не упасть вниз? Подробности

    Перейти в раздел

    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски

    Парламент Крыма предложил штрафовать пользователей на сумму до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео с военными объектами. В то же время в Совфеде предложили ввести до трех лет лишения свободы за схожие действия. Чем вызваны подобные инициативы, в чем их схожесть с украинским опытом и главное – насколько они могут быть эффективными в текущей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Индия пошла на принцип против Зеленского

    «Санкций не боятся». Такими словами эксперты объясняют публичную политическую пощечину, нанесенную Индией и Зеленскому, и его западным покровителям. Нью-Дели отказался приглашать украинского президента на очередной саммит G20 и обосновал это подчеркнуто двусмысленной формулировкой. Почему Индия позволила себе такой жест? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............