  • Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
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    Как Запад вредит росту китайской экономики
    Онуфриенко: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    Юшков: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Политолог назвал отправку судна с зерном из Одессы очевидной провокацией
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    Politico: Провал контрнаступления Украины истощает терпение союзников Киева
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    6 комментариев
    17 августа 2023, 13:43

    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ около Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) и провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовые отряды российской группировки провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 310 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


    Коментарии (56)
    17 августа 2023, 07:27
    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Контрразведчики с Дальнего Востока, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

    Коментарии (11)
    17 августа 2023, 09:15
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины

    Mysl Polska: Польша скупает западное оружие для подготовки к войне после провала Украины

    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    Журналист отметил, что власти Польши готовят смелый план и, судя по закупкам оружия, складывается впечатление, что готовятся к войне, передает Ura.ru.

    По словам Зинкевича, власти Польши напрасно надеются на западное оружие, которое находится в ужасном техническом состоянии, именно поэтому ВСУ терпят поражение.

    Ранее стало известно, что в ближайшее время Варшава намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Как отмечает министр обороны страны Мариуш Блащак, «уже через два года здесь будет сильнейшая армия в Европе».

    Между тем в Белоруссии действия Польши называют желанием «показать зубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможности применения Польшей американских танков на Брест и Калининград.

    Коментарии (38)
    16 августа 2023, 22:19
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20

    Замглавы МИД Украины Точицкий сообщил о попытках Киева заполучить приглашение на саммит G20

    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев и его партнеры работают над тем, чтобы украинскую сторону пригласили на саммит G20 в Индии, заявил замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

    Точицкий сказал, что украинская сторона «вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение». По его словам, речь идет об Индии и «других партнерах». Как пояснил Точицкий, Киев хочет участвовать в саммите, поскольку на встрече собираются обсуждать экономические проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать украинскую сторону на саммит, указав, что Украина не входит в G20 и что планируется обсуждение вопросов экономики, а не глобальной безопасности.

    Коментарии (36)
    16 августа 2023, 16:36
    Британские банки начали блокировать счета работающих с Украиной компаний

    Tекст: Ольга Иванова

    В Британии банки начали принудительно блокировать счета компаний, сотрудничающих с Украиной в торговле, сообщило издание Politico.

    Издание ссылается на письмо сопредседателя Британско-украинской торговой палаты (BUCC) Бейта Томса экономическому секретарю при Минфине Великобритании Эндрю Гриффиту. В нем указывается, что любая транзакция с Украиной может привести к закрытию счета, передает «360».

    Он сообщил, что BUCC получила несколько жалоб от компаний, чьи счета заблокировали из-за сделок с украинскими контрагентами.

    Издание пишет, согласно положению антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, Украина для Британии помечена как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения борьбы с коррупцией.

    Коментарии (8)
    16 августа 2023, 21:08
    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Генерал Сырский признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении

    Украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ на Купянском направлении
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Кристина Цыцура

    Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что на Купянском направлении обстановка для ВСУ усложнилась, поэтому он лично командовал войсками на месте.

    Он рассказал, что большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, передает РИА «Новости» со ссылкой на медийную площадку Military Media Center.

    Также Сырский высказал опасения, что возможно «блокирование, а впоследствии и захват Купянска» российскими силами.

    Ранее сообщалось, что ВСУ возводят фортификационные вооружения для обороны на окраинах Купянска в Харьковской области на фоне продвижения ВС России.

    Напомним, представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что на Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки улучшили положение по переднему краю.

    Коментарии (17)
    17 августа 2023, 10:14
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избитый ветеран СВО в Забайкалье, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в обращении к краевому прокурору Александру Яновскому.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела об избиении участника СВО в селе Нерчинский завод в связи с новым поворотом.

    По его словам, граждане были обеспокоены тем, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, но выяснилось, что потерпевший был ранее судим, оскорблял и провоцировал местных жителей. Об этом сообщили журналисты Regnum.

    Кроме того, нападавшие, по имеющейся информации, не являются противниками СВО, активно участвуют в проведении патриотических акций.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (34)
    16 августа 2023, 18:51
    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий

    В НАТО отказались от слов о вступлении Украины в альянс после уступки территорий

    В НАТО назвали ошибкой слова о вступлении Украины после уступки территорий
    @ Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что он не должен был говорить о том, что Украина может вступить в альянс после уступки территорий России, сообщает газета Verdens Gang.

    Он подчеркнул, что это заявление было частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего на Украине. Свое высказывание он назвал «неправильным», передает ТАСС.

    Напомним, Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России. Однако советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не пойдет на размен территорий ради членства в НАТО.

    Коментарии (27)
    17 августа 2023, 10:54
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано как дроны-камикадзе наносят эффективные удары, как по находящимся в укрытиях боевикам, так и находящимся на открытой местности.

    Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин рассказал, что преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (26)
    16 августа 2023, 15:36
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    В Брянской области ликвидированы украинские диверсанты
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские диверсанты пытались подготовить в Брянской области теракт, они пользовались дронами с наклейками «Собственность ФСБ России», сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Боевики пытались пройти границу в Стародубском районе региона, уничтожены четыре украинских диверсанта, сообщили в Центре ТАСС.

    На месте боестолкновения нашли иностранное вооружение, взрывные устройства, приборы связи, навигации, а также FPV-беспилотники с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой.

    Это говорит о подготовке провокаций и диверсий боевиками на территории России, подчеркнули в ведомстве.

    Во вторник глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинская ДРГ пыталась проникнуть в регион, пострадал один человек.

    Коментарии (10)
    17 августа 2023, 12:38
    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией

    Экономист Лизан: Украина отправкой сухогруза Joseph Schulte из Одессы в Турцию провоцирует Россию на жесткий ответ

    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Активный пиар Украины с судном Joseph Schulte еще не говорит об успехе инициированного ею временного коридора в Черном море. Эта провокация, призванная прощупать реакцию России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее контейнеровоз Joseph Schulte, который с украинским зерном отправился по временному коридору в Черном море, покинул территориальные воды Украины.

    «Отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы – это «пробный шар», прощупывание нашей реакции, а также очевидная провокация. Украинцы были бы рады, если бы мы его потопили, ведь это отличный повод в очередной раз провопить о «жестокости русских». Учитывая, что контейнеровоз шел под флагом Гонконга, можно расценивать это и как попытку рассорить нас с Китаем», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Россия не совершила необдуманных шагов. И сейчас необходимо наблюдать за развитием этой ситуации. Если коридор продолжит работать, то за этим должна последовать жесткая реакция со стороны нашего военно-политического руководства. Но придавать слишком большое внимание тому, как сейчас украинцы пиарятся на этой ситуации, я бы не стал», – рассуждает эксперт.

    «Наличие в Одессе портов с зерном подтверждает – Россия не ставит своей целью уничтожение продовольственных запасов и провоцирование гуманитарного кризиса. Когда наши войска наносят удары по портам, они уничтожают непосредственно военные объекты. Зерновые терминалы страдают в том случае, если поблизости располагаются склады с техникой и оружием», – акцентировал Лизан.

    В среду судно Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков. В своем Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    К середине дня четверга, судя по открытым данным, Joseph Schulte приближается к территориальным водам Болгарии. Ранее ТАСС отмечал, что судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Известно, что контейнеровоз находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    На прошлой неделе Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. Это следует из приказа навигационного поручения Военно-морских сил вооруженных сил Украины № 6 от 08.08.2023. В сообщении ВМС ВСУ говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    Напомним, Россия в Организации Объединенных Наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    16 августа 2023, 21:57
    В Госдепе назвали один из способов перевозки украинского зерна

    Tекст: Кристина Цыцура

    США считают, что одним из вариантов обеспечения экспорта украинского зерна является транспортировка его по Дунаю, заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Конкретных деталей он не назвал, но сообщил, что Дунай является потенциальным вариантом. По этому вопросу сейчас идет работа со всеми сторонами, заявил Пател, передает ТАСС.

    Также представитель Госдепартамента призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке.

    Ранее сообщалось, что США изучают варианты перевозки зерна через дунайские порты. Объем перевозимого зерна может составить около 4 млн тонн в месяц.

    Напомним, 17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке из-за невыполнения соглашения другими странами в отношении российской продукции,

    Коментарии (9)
    17 августа 2023, 09:36
    В США назвали причину отказа Вашингтона посылать новую технику на Украину

    Военный эксперт США: Пентагон не посылает Украине новую технику из-за страха раскрытия секретов

    Tекст: Вера Басилая

    США не поставляют Украине новейшую военную технику, так как опасаются, что ее секреты может раскрыть не только Россия, но и Китай, заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, на Украину прибудут старые модели танков Abrams M1A1. Хо считает, что США не передают новую технику из-за опасений, что они будут захвачены Россией, которая может передать полученную секретную информацию Китаю, передает RT.

    Ранее США одобрили отправку на Украину первой партии танков Abrams.

    Сообщалось также, что США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники и защиты.

    Коментарии (6)
    17 августа 2023, 03:26
    Освобожденный из плена россиянин рассказал, как СБУ выбивает «признания»

    Чтобы заставить российских военнопленных озвучивать на камеру ложные «признания», сотрудники СБУ избивали их товарищей

    Tекст: Антон Антонов

    Мобилизованный из Красноярска Виктор Раидин, который был освобожден из украинского плена, рассказал, как сотрудники Службы безопасности Украины заставляли его участвовать в съемках видео, дискредитирующих российскую армию.

    Раидин попал в плен в апреле в селе Водяное в ДНР. В июне он был освобожден из плена в рамках обмена по формуле «94 на 95». Он рассказал, что сразу после пленения был передан СБУ, где его заставляли участвовать в записи видеороликов с фейковыми «признаниями», передает РИА «Новости».

    «Он (сотрудник СБУ) мне дал лист А4… говорит: «Читай». Я начинаю смотреть, и я ему говорю: «Я не вижу», – он мне пару раз дал (ударил), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: «Смотри, ты сейчас читаешь, вот это». А там написана как раз дискредитация… армии», – рассказал Раидин.

    Он сообщил, что его несколько дней избивали. По его словам, информацию он воспринимал плохо и часть написанного СБУ пропускал. Сотрудник СБУ проверял запись. Если «ему не нравилось, он бил», сообщил Раидин. «Сначала пару раз может дать, а может посадить – и ты слышишь, как твоих товарищей (бьют), потому что ты видео коряво снял», – сказал он. Иногда текст заставляли заучивать.

    Также Раидина заставили на камеру снимать поздравления: «Мы там какую-то бабушку поздравляли с рождением внука. Я сижу и думаю: «Как может обрадоваться бабушка? Это какими надо людьми быть?». Если бы я сейчас сидел и меня какой-то пленный «укроп» поздравлял с рождением моего сына, я бы сказал: «Ты что, дурак что ли?». Я не знаю, зачем это было сделано, но было, мы читали какие-то стишки».

    Напомним, вернувшийся из плена украинских военных доброволец из ДНР Руслан рассказал о пытках с использованием напильника и ножовки со стороны СБУ. Глава Управления верховного комиссара ООН Фолькер Тюрк сообщил, что около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.

    Коментарии (4)
    17 августа 2023, 07:13
    Голодные украинские солдаты ради возможности сдаться в плен переплыли Днепр

    Сдавшийся в плен украинский солдат рассказал, что принял такое решение из-за голода и недостатка боевой подготовки

    Голодные украинские солдаты ради возможности сдаться в плен переплыли Днепр
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский солдат рассказал, что из-за плохого отношения командиров, недостатка боевой подготовки и голода он и двое его товарищей ночью на лодке переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен.

    Он сообщил, что в «учебке» в Житомирской области провел всего пять дней. Затем его направили на правобережье Днепра, где он оказался под «постоянными артиллерийскими и минометными обстрелами», передает РИА «Новости».

    «Мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной Клещ. Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал», – сказал военный.

    Он сообщил, что «на третьи сутки начали голодать» – еду не подвозили, так как не было топлива для доставки. Паек предлагалось «покупать за свои деньги», но денег у солдат не было. В результате военный «принял для себя решение при первой же возможности сдаться в плен».

    Где-то примерно через неделю он «заметил лодку» и ночью «с двумя своими товарищами, которые тоже были в целом согласны» с ним, «переплыли на левый берег». «Нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли. С собой у нас было три автомата и гранатомет. Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», – рассказал он.

    Украинских военных задержали 8 августа. У них были три автомата АК-74, 360 патронов к ним калибра 5,45 миллиметра, ручной противотанковый гранатомет и три выстрела к нему.

    Напомним, попавший в плен украинский разведчик, командир отделения Василий Палий признал, что контрнаступление вооруженных сил Украины фактически провалилось, украинская сторона понесла большие потери.

    Коментарии (8)
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      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

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