«Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

  • Польша решила закрыть «Брестские ворота» американскими вертолетами и танками
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ
    На «Луне-25» впервые включили научные приборы
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    4 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    14 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    17:51В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

    На Украине воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области России.

    17:49Умер актер Владимир Ширапов

    Российский актер и режиссер Владимир Ширапов ушел из жизни на 54 году жизни, сообщил депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.

    17:37Россиянка погибла при падении с высоты в Таиланде

    В таиландском курортном городе Паттайя в результате падения из окна седьмого этажа семиэтажного кондоминиума погибла 32-летняя россиянка, сообщили СМИ.

    17:23Польша решила закрыть «Брестские ворота» американскими вертолетами и танками

    Восточный фланг Польши планируют укрепить за счет американских танков и вертолетов, сообщил министр обороны республики Мариуш Блащак, передает агентство PAP.

    17:06Три жителя пострадали в результате обстрела села Волфино в Курской области

    Три мирных жителя села Волфино Глушковского района Курской области пострадали в результате обстрела со стороны Украины, сообщил глава региона Роман Старовойт.

    16:57По Крымскому мосту временно запретили проезд автомобилей

    На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобильного транспорта, сообщил канал оперативной обстановки на мосту.

    16:51Суд продлил срок действия обязанностей для наместника Киевской лавры Павла

    Соломенский суд Киева продлил срок действия обязанностей для наместника Киево-Печерской лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу (Лебедю), сообщил телеканал «Общественное».

    16:45Трамп оценил свои шансы победить Байдена

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вероятность его победы на выборах президента в 2024 году «почти стопроцентная».

    16:38Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    16:17Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    16:03Украинские националисты начали оскорблять верующих у стен Киево-Печерской лавры

    Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, которые находятся у лавры для молитвы вместе с детьми, сообщили СМИ.

    15:50Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    15:45Франция выполнила годовой план обучения украинских военных

    Франция в начале августа выполнила поставленную на текущий год цель по обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), при этом Париж продолжит тренировать украинских военных, заявил французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню.

    15:39Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    15:23Украинские войска выпустили пять кассетных снарядов по Донецку

    Вооруженные формирования Украины выпустили пять кассетных снарядов калибра 155 мм по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    13 августа 2023, 17:00

    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Алёна Задорожная

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий?

    Иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки. С таким заявлением на своем канале в YouTube выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, причина тому – отсутствие успехов ВСУ.

    Он отметил, что в рядах украинских военных также растет недовольство положением дел. Это, в свою очередь, может привести к расколу в ВСУ и поражению. Также ситуация грозит обернуться упадком морального духа украинцев.

    За время украинского контрнаступления, которое длится, по оценкам экспертов, порядка 70 дней, ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военных. Об этом в начале августа сообщалось в Telegram-канале Минобороны РФ. Показатель не включает «эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах».

    При этом противник ежесуточно продолжает терять живую силу. А в собственном провале ожидаемо обвиняет западные страны, которые не только поставляют вооружение, но и обучают ВСУ. Так, в воскресенье украинские СМИ сообщили, что именно Североатлантический альянс несет ответственность за отсутствие успехов в рамках контрнаступления. Якобы украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит.

    В свою очередь представители НАТО уверяют, что проблема совершенно в другом – ВСУ не способны провести эффективный бой.

    С подобной критикой ранее выступали и в бундесвере. Так, во второй половине июля сообщалось, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему тренировки и методы Запада только мешают ВСУ.

    Сейчас же в экспертном сообществе отмечают, что бегство иностранных наемников неудивительно. Они привыкли к совершенно иным формам конфликта и уж точно не были готовы к «мясным штурмам» ВСУ. Эксперты также сходятся во мнении, что России эта тенденция лишь на руку.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари.

    И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – акцентировал Мирошник.

    Наиболее активно бегут представители Колумбии и США,

    добавляет Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР. «Поляки – самые мотивированные наемники на Украине. Но что касается американцев и колумбийцев, они массово покидают зону конфликта», – говорит он.

    «Дело в том, что украинское военное руководство относится к ним не так, как те привыкли. Более того, иностранцы ждали, что миссия пройдет быстро и легко. На деле же они сталкиваются совершенно с другой реальностью», – объясняет собеседник.

    «Наемники в большинстве своем осознали – это не война с арабами или африканцами. Им противостоит хорошо обученная российская армия, ко всему прочему имеющая превосходство в воздухе», – указывает донецкий депутат.

    «И теперь мы видим не только бегство наемников, но и снижение самого потока желающих пополнить ряды ВСУ. Кроме того, сейчас иностранцы задумались, а достаточно ли им платят за то, что от них требуется», – подчеркивает Бердичевский.

    «Есть хорошая морская поговорка: «Крысы первыми бегут с тонущего корабля».

    Наемники почувствовали бесперспективность последних действий ВСУ и в массовом порядке покидают страну», – говорит Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Это бегство, безусловно, скажется на моральном духе украинских военных. Они увидят, что остаются практически один на один с мощной российской армией. Кроме того, значительная часть наемников занималась управлением и налаживанием сложной западной техники. Это касается как танков, так и бронетехники, а также систем связи», – указывает собеседник.

    «Мы увидим, как снижается качество применения украинцами имеющегося арсенала, упадет и уровень управления внутри формирований противника. Такие процессы приближают победу нашей страны», – заключил Бартош.

    Главное
    В районах Старомайорского и Урожайного в ДНР уничтожено до 80 украинских военных
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области
    Базы США в Сирии подверглись ракетному обстрелу
    Трамп оценил свои шансы победить Байдена
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    При ДТП в центре Москвы два человека сгорели заживо в машине
    Губерниев назвал угрозы журналисту «похотливыми желаниями» Дзюбы

    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

    Перейти в раздел

    Для «атаки Зеленского на военкомов» есть четыре причины

    Неужели украинцев перестанут хватать прямо на улицах, чтобы поставить под ружье, а сотрудники военкоматов перестанут брать взятки за уклонение от мобилизации? Зеленский начал показательную «борьбу с коррупцией», уволив всех военкомов Украины. И для этого у него совсем другие причины, чем борьба с коррупцией как таковая. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............