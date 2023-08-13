«Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

Tекст: Алёна Задорожная

Иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки. С таким заявлением на своем канале в YouTube выступил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, причина тому – отсутствие успехов ВСУ.

Он отметил, что в рядах украинских военных также растет недовольство положением дел. Это, в свою очередь, может привести к расколу в ВСУ и поражению. Также ситуация грозит обернуться упадком морального духа украинцев.

За время украинского контрнаступления, которое длится, по оценкам экспертов, порядка 70 дней, ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военных. Об этом в начале августа сообщалось в Telegram-канале Минобороны РФ. Показатель не включает «эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах».

При этом противник ежесуточно продолжает терять живую силу. А в собственном провале ожидаемо обвиняет западные страны, которые не только поставляют вооружение, но и обучают ВСУ. Так, в воскресенье украинские СМИ сообщили, что именно Североатлантический альянс несет ответственность за отсутствие успехов в рамках контрнаступления. Якобы украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит.

В свою очередь представители НАТО уверяют, что проблема совершенно в другом – ВСУ не способны провести эффективный бой.

С подобной критикой ранее выступали и в бундесвере. Так, во второй половине июля сообщалось, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Тогда газета ВЗГЛЯД подробно писала, почему тренировки и методы Запада только мешают ВСУ.

Сейчас же в экспертном сообществе отмечают, что бегство иностранных наемников неудивительно. Они привыкли к совершенно иным формам конфликта и уж точно не были готовы к «мясным штурмам» ВСУ. Эксперты также сходятся во мнении, что России эта тенденция лишь на руку.

«Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари.

И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

«Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

«Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

«Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – акцентировал Мирошник.

Наиболее активно бегут представители Колумбии и США,

добавляет Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР. «Поляки – самые мотивированные наемники на Украине. Но что касается американцев и колумбийцев, они массово покидают зону конфликта», – говорит он.

«Дело в том, что украинское военное руководство относится к ним не так, как те привыкли. Более того, иностранцы ждали, что миссия пройдет быстро и легко. На деле же они сталкиваются совершенно с другой реальностью», – объясняет собеседник.

«Наемники в большинстве своем осознали – это не война с арабами или африканцами. Им противостоит хорошо обученная российская армия, ко всему прочему имеющая превосходство в воздухе», – указывает донецкий депутат.

«И теперь мы видим не только бегство наемников, но и снижение самого потока желающих пополнить ряды ВСУ. Кроме того, сейчас иностранцы задумались, а достаточно ли им платят за то, что от них требуется», – подчеркивает Бердичевский.

«Есть хорошая морская поговорка: «Крысы первыми бегут с тонущего корабля».

Наемники почувствовали бесперспективность последних действий ВСУ и в массовом порядке покидают страну», – говорит Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

«Это бегство, безусловно, скажется на моральном духе украинских военных. Они увидят, что остаются практически один на один с мощной российской армией. Кроме того, значительная часть наемников занималась управлением и налаживанием сложной западной техники. Это касается как танков, так и бронетехники, а также систем связи», – указывает собеседник.

«Мы увидим, как снижается качество применения украинцами имеющегося арсенала, упадет и уровень управления внутри формирований противника. Такие процессы приближают победу нашей страны», – заключил Бартош.