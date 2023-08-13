На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ

Tекст: Валентина Григоренко

Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему, и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практические не понимают, что происходит, передает RT.

Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.