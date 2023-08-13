Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.0 комментариев
Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ
Один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил британской газете Times, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.
По его словам, НАТО ждал чудес, которые пообещали украинцы, но нельзя воевать на основе оптимизма, передает РИА «Новости».
Согласно изданию, неудачи при контрнаступлении привели к обмену обвинениями Киевом и его союзниками и наступило время более серьезно размышлять над долгосрочными планами войны, которые, возможно, создадут условия для рассмотрения возможности мира.
Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.
Как советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий.