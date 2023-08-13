Офицер ВС США: Украина обещала НАТО чудеса при контрнаступлении ВСУ

Эксперт рассказал об особенности переделанных украинцами советских ракет С-200

Эксперт Кнутов: Украинцы оснащают советские ракеты С-200 системами GPS

Tекст: Андрей Резчиков

«По-видимому, украинцы вместе с американцами или британцами переделали ракету С-200 с таким расчетом, чтобы вблизи поражаемого объекта на ней включалась система GPS. В этом и заключается модернизация. По системе GPS ракета точнее наводится на тот объект, который надо уничтожить», – рассказал военный эксперт Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

Что касается основных характеристик ракеты, то она порядка 10 метров в длину и весит около семи тонн с учетом ускорителей. С-200 – это советский зенитный ракетный комплекс дальнего действия, он предназначен для обороны больших площадей от бомбардировщиков и других стратегических летательных аппаратов. Первоначальная версия комплекса была разработана в 1964 году, на вооружении находится с 1967 года.

«Ракета крупная и хорошо заметна на радарах в силу того, что у нее металлический корпус. Боевая часть очень мощная – около 500 килограмм. Если боевую часть переделать из осколочно-фугасной на фугасную, то можно использовать большее количество взрывчатки, например, пластит, который имеет более разрушительную силу», – указал эксперт.

Сложность поражения ракеты С-200 состоит в том, что ее уничтожают в основном осколочно-фугасной ракетой. «В результате поражения в ракете пробивается большое количество отверстий, но при этом внешне корпус остается целым и С-200 может продолжить полет и поразить наземный объект, как это было в Таганроге. Поэтому желательно поражать подобные ракеты нашими системами типа С-350 «Витязь», у которых есть ракеты-перехватчики, действующие по принципу «пуля в пулю», фактически происходит таран, что на 100% гарантирует уничтожение ракеты С-200», – пояснил Кнутов.

Киев в субботу предпринял попытку совершить теракт на Крымском мосту, запустив зенитную управляемую ракету С-200, которую переделали в ударной вариант. Как сообщили в Минобороны, российские средства ПВО вовремя обнаружили и ликвидировали ракету в воздухе. Обошлось без пострадавших и разрушений.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщал в субботу, что силами ПВО в районе моста были сбиты две ракеты, запущенные вооруженными силами Украины.