Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.2 комментария
В офисе Зеленского назвали критику контрнаступления инфантилизмом
Советник главы офиса Зеленского Подоляк: Украинское контрнаступление идет по плану
Наступательные операции идут по плану генштаба, ВСУ якобы «эффектно ведут наступательные действия», не стоит ждать «голливудского развития событий», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Он назвал рассуждения о медленном контрнаступлении инфантилизмом, и пожелал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать голливудского развития событий. Подоляк подчеркнул, что наступление якобы идет по плану, передает РИА «Новости».
Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков.