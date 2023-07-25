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Тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России

В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе. Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
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    В Германии раскритиковали ВСУ за отсутствие успехов после обучения на Западе.
    		  
    25 июля 2023, 14:50
    Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Дарья Волкова,
    Алёна Задорожная

    Бундесвер выступил с критикой вооруженных силы Украины за отсутствие успехов на поле боя после обучения на Западе. В докладе под грифом «только для служебного пользования» украинцам ставят в вину порой самые абсурдные моменты. Чем вызвана критика ВСУ со стороны натовских инструкторов?

    Бундесвер подготовил доклад с пометкой «только для служебного пользования», в котором говорится, что вооруженные силы Украины плохо реализуют в бою полученные в ходе обучения на Западе навыки. Об этом пишет немецкая газета Bild. В документах отмечается, что ряд подразделений ВСУ делят «на слишком маленькие составные части», которые выполняют «какие-то действия» без «единого ведения боя».

    В результате возникает угроза попадания по своим. Также бундесвер упрекнул ВСУ за отсутствие элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент. По мнению немецких военных, если так действовать, то не помогут ни обучение на Западе, ни техническое или численное превосходство.

    Проблема, по мнению авторов документа, заключается не в ошибках конкретных людей, а в «украинской боевой доктрине». Подчеркивается, что чем больше опыта военный получил в ВСУ, чем выше его звание, тем меньше он усваивает принципы пройденного на Западе обучения. По версии немецких военных, молодые украинские солдаты, которые усваивают материал, возвращаясь на Украину, исполняют приказы офицеров, которые не в состоянии действовать по западному образцу.

    Bild, ссылаясь на доклад, пишет, что «украинские офицеры перечеркивают успехи», достигнутые солдатами при обучении на Западе. Издание указывает, что бундесвер в докладе крайне критически оценивает ВСУ, в результате контрнаступление украинской армии «до сих пор идет скорее медленно».

    Примечательно, но это уже не первая жалоба со стороны западных стран на действия обученных в натовских лагерях украинских военных. Так, на минувшей неделе офицер запаса польской армии Петр Павелка сообщил, что представители ВСУ не проявляют рвения осваивать военное дело. Более того, некоторые пытались прикинуться негодными, чтобы затем не возвращаться на фронт.

    Также неоднократно были сообщения о том, что, приехав в натовский лагерь, украинские военные игнорируют занятия и предпочитают проводить время в местных барах. Те же, кто оставался на полигоне, по оценкам французской прессы, «бросались вперед, как стадо, и громко кричали».

    Стоит обратить внимание на сроки обучения. По данным СМИ, курсы длятся всего пару месяцев, а зачастую и вовсе не более трех недель. Еще одна отличительная черта западного обучения ВСУ – психологическое воздействие. Как рассказал пленный военный Роман Новожилов, в Латвии военным выдают наркотические вещества, от которых «голова не соображала». Аналогичные сообщения поступали из Словении и Германии.

    Как отмечают эксперты, проблему обучения ВСУ в лагерях НАТО следует рассматривать с нескольких сторон. Во-первых, часть украинских военных впервые оказывается за границей. Естественно, они больше заинтересованы в познании ряда аспектов местной жизни и досуга, нежели в кропотливом обучении.

    Во-вторых, сами инструкторы не могут передать ВСУ необходимые навыки из-за языкового барьера. В-третьих, стандарты НАТО во многом рассчитаны на другие форматы и масштабы военного конфликта. Если суммировать это все, считают эксперты, то можно с уверенностью сказать, что

    тренировки на натовских полигонах скорее мешают ВСУ, нежели помогают.

    «В Германии ищут причины и объяснения, почему в рамках украинского контрнаступления до сих пор нет очевидных успехов. И естественно, Берлин пытается назначить виновных. Все были твердо уверены в том, что натовское оружие поможет ВСУ одержать победу уже к лету. Как мы видим, этого не произошло», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Вместе с тем и у самих украинцев есть большие вопросы к бундесверу. В частности, они жалуются на старомодные подходы немецких военных к обучению. А также на то, что им не разрешают, например, тренироваться с дронами. Для использования беспилотников нужно получить специальное разрешение от местных властей, а бюрократия здесь очень неповоротливая», – отметил он.

    «Однако я полагаю, что Германия и страны Восточной Европы продолжат обучение украинских солдат на своей территории. Берлин вообще во многом принял точку зрения Польши и прибалтов о том, что Украина – их форпост против России, а значит, украинцев нужно во всем поддерживать. Пока есть оружие, его готовы поставлять», – рассуждает собеседник.

    «Германия даже готова строить завод по производству боеприпасов на Западной Украине. Компания Rheinmetall ведет переговоры об этом через немецкое правительство с украинскими властями. Хотя во многом это скорее вопрос бизнеса. А в Польше создается совместная немецко-польская база для технического обслуживания танков Leopard. Таким образом, немецкий ВПК закрепляется теперь на востоке», – добавил Рар.

    Схожего мнения придерживается и военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Больше года на Западе рассказывали о том, как хорошо подготовят украинских солдат по стандартам НАТО. А теперь, когда уже всем стало очевидно, что этого сделать не удалось, в ход идет аргумент «это не мы плохо готовили, а они плохо учились», – сказал он.

    «На самом же деле, по той информации, которая есть в открытом доступе, можно сделать вывод, что ВСУ зачастую обучали не тому, что реально нужно в бою. В частности, им преподавали основы различных полицейских, контртеррористических операций. Это не имеет отношения к военным действиям», – отметил он.

    «Большие вопросы есть к методикам обучения и ведения военных действий армиями НАТО.

    Страны – члены альянса со времен Второй мировой войны не воевали с равнозначным по силе противником. Поэтому то, что они преподают сегодня украинцам, не получается эффективно применять против достаточно сильной и обученной Российской армии», – рассуждает собеседник.

    «Более того, среднестатистический солдат априори не является оплотом способностей к военному делу, трудолюбия, усердия или прилежности. Но задача инструктора хоть чему-то его научить. И если это не удалось – значит либо плохо учат, либо делают это по неправильным методикам», – добавил эксперт.

    «Также мы слышали о пристрастиях украинских военных к кутежу и прочим развлечениям. Но я не вижу здесь ничего удивительного – подавляющее большинство из них впервые вырвались за границу. Да, они будут отлынивать от занятий и бежать смотреть другую жизнь. Но это целиком и полностью ответственность принимающей стороны. Значит, не надо было их выпускать за пределы тренировочных полигонов», – считает Онуфриенко.

    Оценивая «придирки» бундесвера к ВСУ, о которых пишет Bild, военный аналитик отметил, что «обученными на Западе бойцами стараются разбавлять различные подразделения украинской армии». «Обучить всех поголовно невозможно, а так они якобы передадут полученный натовский опыт другим солдатам и будут работать более слаженно и эффективно. При этом, когда речь заходит о делении «на слишком маленькие составные части», то не совсем понятно, чья именно это тактика – западная или украинская», – отметил он.

    «С моей точки зрения, это, скорее, выполнение того, что записали на подкорку во время обучения. На поле боя все-таки чаще всего решения принимаются на основе уже известного, времени на раздумья и анализ нет. Вместе с тем мне непонятна стратегия «наступа», когда буквально два-три десятка человек атакуют в разных местах. Без стратегического наступления это бесполезно», – полагает эксперт.

    «Что же касается обвинений в «отсутствии элементов ведения боя, позволяющих добиться огневого превосходства в решающий момент», то это самое наглядное перекладывание с больной головы на здоровую. В бундесвере лучше нас знают, сколько оружия поставлено украинцам и какого качества. Им совершенно очевидно, что ВСУ уступают Российской армии по огневой мощи, а также у украинцев отсутствует превосходство в воздухе. Странно и даже глупо ставить это им в вину», – считает Онуфриенко.

    «Обвинения немцев в адрес украинцев об устаревшей боевой доктрине и офицерах, которые не желают учиться по методиками НАТО, тоже абсурдны. Западные военачальники делают вид, что они занялись подготовкой ВСУ только в прошлом году и ничего не смогли сделать в силу их плохой обучаемости. На самом же деле украинских офицеров инструкторы альянса официально учили более 20 лет», – добавил он.

    «Немцы усердно делают вид, что вся проблема контрнаступления в том, что ВСУ просто не усваивают военную подготовку. Но натовские подходы к ведению боевых действий исходят из технического превосходства над противником. И несмотря на то что эта ситуация на поле боя сегодня не в пользу ВСУ, от них продолжают требовать каких-то результатов», – добавила политолог Лариса Шеслер.

    «В НАТО просто отказываются верить, что российские военные во многом превосходят украинских. И когда западные методики сталкиваются с реальностью, то терпят крах.

    При этом большая часть тех, кого отправляют на обучение в натовские лагеря, довольно мотивированы. Да, есть среди них те, кто не прочь погулять и поразвлечься. Но это скорее исключение. Так что провалы военных задач – это не вина ВСУ, а ответственность НАТО, которое обучило их не тому», – подчеркивает она.

    «ВСУ не могут добиться боевых успехов на тактическом уровне из-за недостатка вооружения. По стандартам НАТО для поражения взвода на открытой местности требуется около 160 снарядов, в опорном пункте около 1250 боеприпасов, то есть около 60 на одного человека. Такого количества вооружения у Украины просто нет», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, специалист по армиям НАТО.

    «Способы ведения боевых действий НАТО очень ресурсозатратны. Оказывает влияние и то, что армии альянса имеют опыт только колониальных войн, которые предполагают активное использование мобильных подразделений на легкой технике. Такая тактика применялась Украиной в Харьковской области. Тем не менее для пересеченной местности и штурма укрепленных районов, как на Запорожском направлении, эта методика подходит мало», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, ВСУ не обладают возможностью быстро обезвреживать минные поля, занимающие зачастую десятки километров. Еще одна проблема подготовки солдат ВСУ заключается не в морально-идеологических факторах, а в сроках обучения. Стандартный курс НАТО занимает около двух недель, этого хватает только на минимальную тренировку обращения с оружием. Существуют и расширенные программы, но их прошло настолько малое число военных, что при текущих потерях со стороны ВСУ этого явно недостаточно», – заключил Артамонов.
     
     
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