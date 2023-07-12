Германия готовит Украину к подземной и горной войне

В ближайшие месяцы немцы откроют на Украине завод по производству бронетехники. По косвенным данным, речь может идти о военном объекте на западе страны у границы с Румынией. В экспертном сообществе допускают, что открытие подобного объекта станет не единственным, более того – страны НАТО вскоре начнут постепенную милитаризацию Карпат. Что это означает для России?

Немецкий концерн Rheinmetall в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера. По его словам, Rheinmetall будет владеть предприятием совместно с «Укроборонпромом».

Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе. По его словам, украинцы должны помогать себе сами – невозможно, чтобы им приходилось в ближайшие 10–20 лет постоянно ждать помощи от Европы или Америки.

Напомним, глава компании Rheinmetall еще в мае заявлял о намерении создать совместные с Украиной предприятия для производства танков и вооружения. Позже зампред Совбеза России Дмитрий Медведев попросил немецкий концерн прислать точные координаты будущего завода. В ответ Паппергер отметил, что завод постараются защитить от возможных ударов со стороны ВС России.

Как именно немцы собираются защищать свое предприятие? С помощью географии и ландшафта местности. По данным отраслевого Telegram-канал «Рыбарь», строительные работы идут уже больше месяца, а само предприятие возводят в Закарпатье в районе села Чернотисов, практически у границы с Румынией.

Через соседний Виноградов «непрерывно идут колонны грузовиков с гравием, бульдозеров и другой техники: жители отмечают, для такого количества бетономешалок во всем Закарпатье банально нет столько бетона». «Обратно идут набитые грунтом автоприцепы, что говорит о возведении подземных сооружений для защиты от ракетных ударов», – добавляют авторы канала.

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«Размещение вплотную к румынской границе выгодно логистически и из соображений защиты: в Rheinmetall явно рассчитывают, что ВС РФ не будут бить по заводу из-за вероятности промаха и международного скандала. В пользу также говорит информация о прибытии в один из городов немцев, которые искали на местном рынке переводчиков на русский», – добавляют аналитики.

«На фоне масштабной стройки с подземными сооружениям в условиях тотальной секретности это не является совпадением. Мы также предполагаем, что на первых порах завод будет заниматься не производством, а обслуживанием бронемашин в попытке решить проблему зоопарка поставленной ВСУ западной техники», – допускают авторы.

Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. «Завод скорее всего будет ремонтным – для обслуживания европейской бронетехники, чтобы не тащить ее на ремонт аж в Германию. Ну, а размещение завода на погранпереходе, это прям новое слово в методике использования живого щита», – добавил Васильев.

Военное освоение Карпат

В экспертной среде также предполагают, что строительство военного объекта Rheinmetall, причем неважно какого назначения – это лишь проба пера и пролог к масштабному освоению богатейшего военного и инфраструктурного наследия, которое сохранилось на Западной Украине в пределах бывшего Прикарпатского военного округа СССР.

В состав округа частично или целиком входили Волынская, Ровненская, Житомирская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области. При этом ядро округа располагалось на территории Волыни, Галичины, Буковины и Закарпатья. Сегодня эти же регионы входят в состав оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ.

На территории округа сохранилось немалое количество подземной инфраструктуры и коммуникаций, которая готовилась советскими специалистами на случай ядерной войны. Среди них – знаменитая подземная база «Делятин» в Ивано-Франковской области, она же «Объект 711» или «Ивано-Франковск-16». В этом месте обслуживались ядерные боеголовки стратегических, тактических и межконтинентальных ракет, несущих дежурство от Молдавии и Закарпатья до Черного моря.

Данные склады обладают противоатомной защитой и расположены в горных выработках глубоко под землей. В начале 90-х ядерное оружие оттуда вывезли в Россию, но сама инфраструктура сохранилась и по сей день используется противником в своих интересах. К слову, в рамках СВО Делятин ВС РФ тоже помог: Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях по местным объектам.

Помимо этого, стоит учитывать не такую грозную, но не менее опасную инфраструктуру, которую в Карпатах создавали западноукраинские неонацисты и террористы из ОУН*-УПА. Масштабная система схронов, тоннелей и того, что галичане называют «Криївка» – это хорошо замаскированные блиндажи.

По некоторым данным, бандеровцы в свое время спроектировали более десяти тыс. тайников для автомобильной техники, пушек, минометов, боеприпасов, типографий, швейных цехов и так далее. Эта инфраструктура позволяла им существовать как военному формированию более десяти лет: с момента завершения Великой Отечественной войны вплоть до середины 50-х годов.

Иными словами, Карпаты – это специфическая географическая местность, которая с поправкой на ландшафт, историю, культуру и особенности местных этносов может быть использована противником для долгосрочной борьбы самого разного характера: от логистического хаба для поддержки диверсантов и террористов, до гигантского укрепрайона макроуровня в случае, если ВС России когда-либо сочтут нужным двигаться западнее знаменитой реки Збруч.

«В целом, даже вне Западной Украины ВСУ уже использовали подземную инфраструктуру для ведения боевых действий.

В частности, в Мариуполе противник оборонялся с помощью коммуникаций местных предприятий. В Артемовске и Соледаре украинские войска использовали соляные выработки и территорию завода шампанских вин для защиты от наступающих российских войск», – отметил сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Использование подземных коммуникаций для боевых действий направлено на достижение нескольких целей. Во-первых, задержать наступающего противника. Во-вторых, скрыть важные объекты от глаз противника. В-третьих, защитить инфраструктуру от возможных ударов», – подчеркнул собеседник.

«Сам факт того, что противник стремится разместить свою инфраструктуру под землей, говорит нам о приоритете таких целей для наших ВКС. Наши войска могут поразить такие укрепленные объекты. Для этого используются гиперзвуковые ракеты, тяжелые фугасные авиабомбы (ФАБ), специальные снаряды артиллерии, а также тяжелые огнеметные системы», – пояснил Дандыкин.

«Что касается строительства подземных заводов – это достаточно дорогостоящий и долгий процесс. К тому же сооружение объекта проблематично скрыть. Куда-то необходимо вывозить лишнюю землю, как-то нужно завозить необходимые материалы, все это видно с помощью аэро- и спутниковой разведки», – добавляет военный эксперт Константин Сивков.

«Поэтому единственными методами защиты для подземной инфраструктуры является ее укрепление с помощью инженерных коммуникаций, а также размещение поблизости средств ПВО. Бороться с подобными сооружениями наша армия может с помощью ФАБ, а также гиперзвуковых ракет», – подчеркнул он.

«История уже знает примеры размещения военной инфраструктуры под землей. На Украине могут поступить так же. Вполне вероятно, что там разместят предприятие по ремонту техники, так как поломки поставленного из-за рубежа боевого оборудования – это одна из основных проблем ВСУ», – сказал военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Однако строительство подземной инфраструктуры сопряжено с рядом проблем. Масштабные инженерные работы подобного рода очень непросто скрыть. Соответственно, сооружения обнаруживаются и становятся законной целью ударов наших ВКС. А способы уничтожать укрепленные объекты у нашей армии имеются, например, бетонобойные бомбы или боеприпасы объемного взрыва», – отметил эксперт.

«Также следует ожидать использования противником уже существующих подземных сооружений для ведения боевых действий. Это особенно актуально для промышленных предприятий, обладающих развитой скрытой инфраструктурой. Там ВСУ могут прятаться от ударов, тайно перемещаться, а также хранить боеприпасы», – подчеркнул он.

В свою очередь военный эксперт Александр Бартош полагает, что противник сделает ставку на размещение под землей складов, а не предприятий, хотя «отдельные элементы для производства техники и ее ремонта там действительно могут располагаться». «Также под землей могут быть расположены ангары для самолетов, а вот строить взлетно-посадочную полосу там не имеет смысла», – добавил он.

«В целом, Украина может использовать подземные сооружения для того, чтобы задержать наши войска или разместить в них часть производств. Однако массово строить данные объекты власти страны не будут. Они воспользуются теми, что и так имеются. Благо, у нашей армии есть средства, чтобы бороться с закопавшимся противником, например, «Кинжалы», – резюмировал Бартош.