Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные также вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами».

В пятницу Вооруженные силы России уничтожили авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в Делятине Ивано-Франковской области. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Позже спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинским СМИ подтвердил факт нанесения удара по складам. По его словам, есть повреждения и разрушения, а также «произошел взрыв боеприпасов».

Как сообщается, целью «Кинжалов» стала одна из четырех первых советских центральных баз хранения ядерного оружия, также известная как «Объект 711», или «Ивано-Франковск-16». Она была введена в эксплуатацию в 1955 году. В этом месте обслуживались ядерные боеголовки стратегических, тактических и межконтинентальных ракет, несущих дежурство от Молдавии и Закарпатья до Черного моря.

Данные склады обладают противоатомной защитой и расположены в горных выработках глубоко под землей. В начале 90-х ядерное оружие оттуда вывезли в Россию, а объект переименовали в 136-й центр обеспечения ракетами и боеприпасами. С 2018 года здесь дислоцируются 108-й и 109-й горно-штурмовые батальоны 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). По решению руководства Министерства обороны Украины именно сюда было перебазировано большинство арсеналов из Западной Украины, в том числе баллистические ракеты «Точка-У».



В 2007 году бывший в тот момент министром обороны Украины Анатолий Гриценко рассказывал в интервью украинским СМИ, что хранилище в Делятине - это «практически двухэтажный военный городок, который углублен под землю на 150 метров». «Построенный в 50-е годы ленинградскими метростроителями, он на сегодняшний день является одним из самых безопасных и мощных центров хранения ракет и боеприпасов, который может выдержать даже ядерный удар», – говорил министр.



Таким образом, чтобы уничтожить склад, предназначенный в прошлом для хранения ядерного арсенала, Россия первая в мировой истории применила гиперзвуковое оружие в условиях реальных боевых действий. Ранее «Кинжалы» задействовались только во время учений. Так, в феврале ВКС России в рамках учений стратегических сил успешно выполнили тренировочные пуски этих ракет. Также в феврале отдельный полк МиГ-31К с «Кинжалами» поднимался над восточной частью Средиземного моря для участия в учениях межфлотской группировки ВМФ в Сирии.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования – это новейший вид стратегических вооружений, о которых впервые рассказал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2018 году. Комплекс создан на базе модернизированного дальнего истребителя-перехватчика МиГ-31 – МиГ-31К. По словам российских военных, он может поражать цели на дальности более 2 тыс. км. Ракеты способны маневрировать на траектории и набирать скорость до 10 Махов, поэтому их перехват невозможен сегодняшними системами ПВО и ПРО.

С конца 2017 года десять самолетов-перехватчиков МиГ-31К с «Кинжалами» начали опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Кроме того, сообщалось о планах оснастить до 2024 года этими комплексами авиаполк в Красноярском крае. Месяц назад Россия разместила МиГ-31К с «Кинжалами» в Калининградской области.

Стоит отметить, еще одно заявление официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова. Он заявил, что в пятницу Россия применила против ВСУ еще одно новейшее оружие России: ракетный комплекс «Бастион» залпом из Крыма уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Одесской области. До этого «Бастионы» применялись в Сирии в 2016 году, нанеся удар по объектам на суше, хотя предназначены для поражения морских целей.

В 2014 году Россия сознательно развернула «Бастионы» в Крыму так, чтобы их было видно из космоса западным разведкам. Это было сделано для того, чтобы показать серьезность намерений защитить местное население от украинских националистов. Дальность полета крылатой ракеты «Оникс» комплекса – до 500 километров. Владимир Путин называл «Бастионы» самым эффективным береговым комплексом в мире. При этом одной из особенностей «Бастиона» является их «всеядность» – они способны запускать новейшие гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты «Циркон» (их еще предстоит принять на вооружение), а не только «Ониксы».

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По мнению экспертов, применение «Кинжала» и «Бастионов» на Украине – знаковое событие, оно говорит о переходе спецоперации на новый уровень.

«Определяющим фактором использовать именно «Кинжал» была мощность боеприпаса, проникающий эффект. У «Кинжала» достаточно энергии, чтобы разрушить многие препятствия, но важен еще и фактор скорости. Проникающий эффект у крылатой ракеты «Калибр» был бы меньше, чем у «Кинжала», который в данном случае как бы заменил собой бетонобойные авиационные бомбы», – говорит редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Сейчас главная цель для наших ВКС – это склады, где хранятся ракеты «Точка-У», потому что, как мы видим, ВСУ применяют их не по военным, а гражданским целям, гибнут мирные люди», – указал собеседник.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин называет применение «Кинжала» «испытанием в боевой обстановке». Он согласен с тем, что решающим фактором стала скоростная характеристика: «У гиперзвуковой ракеты очень высокая кинетическая энергия. Соответственно, она может пробить что угодно. Поэтому, раз мы начали операцию, то надо использовать вооружения по полной программе».

«Кинжал» создавался для боевого применения, а не для того, чтобы лежать на складе. Это высокоточное оружие хорошо подходит для уничтожения подземной военной инфраструктуры ВСУ. С применением «Кинжала» началась вторая стадия демилитаризации Украины – уничтожение подземных, а не наземных складов и хранилищ с боеприпасами», – говорит в свою очередь доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.



Он считает, что Украина стала полигоном для испытания новейших российских вооружений, как бы цинично это ни звучало. «Военное искусство не может развиваться только теоретически. Ракеты «Калибр» впервые применили в Сирии против боевиков «Исламского государства*».

Мы должны посмотреть, каков «Кинжал» в деле. Возможно, с помощью таких ударов можно выявить какие-нибудь недостатки и принять меры по их устранению. Оружие проверяется только в реальном бою.

Я думаю, что Россия опробует на Украине все виды новейших неядерных вооружений, в том числе те, о которых мы пока ничего не слышали из открытых источников. Будем дальше удивлять наших врагов, чтобы заставить их сложить оружие и разойтись по домам», – говорит эксперт.

«Мы уже продемонстрировали на Украине некоторые виды вооружений. Это фактически новые ракеты класса «воздух-РЛС» Х31ПМ, с помощью которых уничтожаются радиолокационные установки различных разведцентров и авиационных служб. Я не исключаю, что мы услышим о применении других комплексов вооружений, например, самоходного миномета «Тюльпан», – полагает Леонков.

В ходе этой спецоперации российские военные нарабатывают бесценный опыт, который будет способствовать вводу новых методов боевой подготовки, считает Перенджиев: «Армия, которая нарабатывает опыт, становится еще сильнее, а не ослабевает, как многие думают. Она готова сокрушать новых врагов. Вспомните, с какой сильной армией мы вышли из Великой отечественной войны».

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