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Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады Пресс-служба Минобороны РФ
/РИА Новости
Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях? Подробности...
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Как принимают «Спутник V» на Дальнем Востоке

Первая вакцинация от коронавируса. Поселок Переяславка, район имени Лазо, Хабаровский край Юрий Васильев
За год российские медики научились очень многому, нащупывая методы противодействия COVID-19. Масштабная вакцинация, начавшаяся в России, – очередной этап, где даже самым опытным врачам приходится многое усваивать в процессе. В этом убедился специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД, посетивший районную больницу в Хабаровском крае, ставшую одним из основных региональных форпостов борьбы с коронавирусом. Подробности...
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Санта-Клауса привлекли к смене пола среди детей

Индия Мур называет себя небинарным трансгендером – она и придумала Транс-Санту indyamoore/Instagram
Во время рождественских и новогодних праздников активисты ЛГБТ-движения в США задают новые стандарты пропагандистской кампании по привлечению в свои ряды американских детей и подростков. Отныне всем привычный Санта-Клаус называется в их версии «Транс-Санта». И его основная задача – внушить детям, что они могут поменять свой пол при помощи рискованных медицинских процедур. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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До такого либерализма мы еще не доросли

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Максим Соколов, публицист
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Михаил Котов, научный журналист
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    Ракета «Циркон» – морской элемент российской гиперзвуковой триады    28 декабря 2020, 11:02
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
    /РИА Новости
    Текст: Михаил Мошкин

    Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях?

    В 2021 году на Северном флоте начнутся государственные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», сообщил ТАСС источник в российской «оборонке». В первой половине года предстоит выполнить четыре пуска «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков», а во втором полугодии стартуют летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» – не менее трех пусков.

    Сообщения об апробации российского «гиперзвука» чем дальше, тем больше нервируют страны НАТО, в особенности европейских союзников Соединенных Штатов. Опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы ПРО, подчеркивает обозреватель немецкого издания Die Welt Герхард Хагман.

    В этой же публикации проводится мысль о том, что «гиперзвук» как оружие, которым на сегодняшний момент располагает только Россия, может нарушить равновесие между ведущими ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.

    Стоит, однако, напомнить, что и Соединенные Штаты активно ведут разработку подобных вооружений. На днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021-2022 годах приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить это оружие в своей зоне ответственности.

    Президент Владимир Путин в ходе недавней пресс-конференции отметил, что США с большой долей вероятности в скором времени примут на вооружение собственные ракеты подобного класса, а задача России – подготовить «противоядие», средства защиты от будущего гипероружия.  

    «У наших вооруженных сил и у разработчиков передовых средств вооружений есть максимум два-три года. Дальше американцы нас догонят», – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. – И возникает вопрос: успеем ли мы за это время усовершенствовать те экземпляры, которые получим? Я говорю «экземпляры», поскольку вряд ли мы за указанное время сможем принять на вооружение сотни и тем более тысячи единиц. Полков гиперзвуковых ракет пока что не будет, это процесс длительный. Но в распоряжении США также будут лишь штучные экземпляры гиперзвукового оружия».

    Россия на сегодняшний момент обладает триадой гиперзвукового оружия, у нее есть подобные вооружения воздушного, наземного и морского старта. «При этом российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – поясняет военный эксперт Алексей Леонков. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».

    Второй компонент – ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» и комплекс шахтного базирования «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания.

    Как отметил Хатылев, дальность целей, которые может поражать, например, «Циркон», непрерывно возрастает. Первые запуски осуществлялись на 380 километров, испытания в октябре показали, что ракета преодолевает 450 км за 4,5 минуты, а сейчас идет речь о действии на дальности в две тысячи километров, перечислил военный эксперт.

    Добавим, что «Циркон» может перемещаться со скоростью около 9 Махов, то есть приблизительно 10 тысяч километров в час. Для сравнения: на испытаниях американского гиперзвукового блока, которые прошли тогда же, в октябре, на гавайском острове Кауаи, была достигнута скорость около 5 Махов.

    «Существующие комплексы ПВО и противоракетной обороны – и системы ПВО в целом как Соединенных Штатов, так и их союзников по НАТО – эти цели уничтожать не могут. Скорость более восьми тысяч километров в час предполагает, что средств для уничтожения этих вооружений не существует, – говорит Хатылев. – Могут ли США и страны ЕС создать «противоядие» против этих трех видов российских вооружений? Да, смогут, технологии и промышленность позволяют. Но для этого нужны деньги, время и, естественно, везение».

    Он также напомнил, что испытания американской гиперзвуковой ракеты сложились неудачно, ее ввод в эксплуатацию откладывается на два-три года.

    По оценке Леонкова, отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия добавляет нервозности американцам. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отмечает он. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow – «Стрела») оказалось неудачным».

    В 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение, и точно попадают в цель», – подчеркивает Леонков

    При этом, отмечают эксперты, звучащие с Запада обвинения в адрес России в якобы имеющихся агрессивных замыслах – беспочвенны. США и их союзники начали демонтаж систем, которые в XX веке обеспечивали взаимное сдерживание, чем вынудили Москву действовать на упреждение.

    «Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске, – напомнил Леонков. – Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу».

    Присутствие американских войск у российских рубежей в Европе выросло почти в четыре раза, добавил он. 

    Как следствие, у наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника, перечислил Леонков.

    «Больше всего мир к дисбалансу и, следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – делает вывод эксперт. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия в свое время выровняло этот баланс сил и сделало третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».

    «Когда мы уравняемся в силах и возможностях, возникнет вопрос: нужны ли человечеству такие вооружения, которые позволяют за секунду уничтожить неприятеля – но в ответ то же самое может произойти с нами. При этом на вооружении уже имеются ядерные боеприпасы, межконтинентальные баллистические ракеты наземного, воздушного и морского базирования», – резюмирует Хатылев.

    Военный аналитик прогнозирует, что потенциальный противник после выхода на гиперзвуковой паритет с Россией сделает ставку на развитие иных, неядерных средств поражения – например, каких-либо форм бактериологического оружия.

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