Гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны

Планы России по развитию гиперзвукового оружия спровоцировали в странах НАТО панику по поводу «агрессивных замыслов Москвы». В Европе, впрочем, больше боятся того, что ее погубят американские защитники, испугавшиеся русской угрозы. Действительно ли обладание «гиперзвуком» дает России решающее преимущество? И чем может ответить нам Запад, если достигнет паритета в таких вооружениях?

В 2021 году на Северном флоте начнутся государственные испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон», сообщил ТАСС источник в российской «оборонке». В первой половине года предстоит выполнить четыре пуска «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков», а во втором полугодии стартуют летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» – не менее трех пусков.

Сообщения об апробации российского «гиперзвука» чем дальше, тем больше нервируют страны НАТО, в особенности европейских союзников Соединенных Штатов. Опасность подобных вооружений состоит в их способности обходить существующие системы ПРО, подчеркивает обозреватель немецкого издания Die Welt Герхард Хагман.

В этой же публикации проводится мысль о том, что «гиперзвук» как оружие, которым на сегодняшний момент располагает только Россия, может нарушить равновесие между ведущими ядерными державами и помешать переговорам о разоружении.

Стоит, однако, напомнить, что и Соединенные Штаты активно ведут разработку подобных вооружений. На днях в руководстве ВВС США заявили о намерении в 2021-2022 годах приступить к производству собственных гиперзвуковых ракет по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Командующий американскими ВВС в регионах Тихого и Индийского океанов генерал Кеннет Уилсбэк в ноябре призвал разместить это оружие в своей зоне ответственности.

Президент Владимир Путин в ходе недавней пресс-конференции отметил, что США с большой долей вероятности в скором времени примут на вооружение собственные ракеты подобного класса, а задача России – подготовить «противоядие», средства защиты от будущего гипероружия.

«У наших вооруженных сил и у разработчиков передовых средств вооружений есть максимум два-три года. Дальше американцы нас догонят», – указал в комментарии газете ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев. – И возникает вопрос: успеем ли мы за это время усовершенствовать те экземпляры, которые получим? Я говорю «экземпляры», поскольку вряд ли мы за указанное время сможем принять на вооружение сотни и тем более тысячи единиц. Полков гиперзвуковых ракет пока что не будет, это процесс длительный. Но в распоряжении США также будут лишь штучные экземпляры гиперзвукового оружия».

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Россия на сегодняшний момент обладает триадой гиперзвукового оружия, у нее есть подобные вооружения воздушного, наземного и морского старта. «При этом российское гиперзвуковое оружие – двухкомпонентное, – поясняет военный эксперт Алексей Леонков. – Во-первых, это неядерные вооружения, например, противокорабельные ракеты «Циркон» и гиперзвуковой авиационно-ракетный комплекс «Кинжал». Они предназначены в первую очередь для поражения морской компоненты (например, эсминцев типа «Арли Берк») – носителей крылатых ракет, которыми американцы как раз собирались поражать наши баллистические ракеты, находящиеся на позициях или в шахтах».

Второй компонент – ракетный комплекс с управляемым боевым блоком «Авангард» и комплекс шахтного базирования «Сармат», которые являются компонентами ядерного сдерживания.

Как отметил Хатылев, дальность целей, которые может поражать, например, «Циркон», непрерывно возрастает. Первые запуски осуществлялись на 380 километров, испытания в октябре показали, что ракета преодолевает 450 км за 4,5 минуты, а сейчас идет речь о действии на дальности в две тысячи километров, перечислил военный эксперт.

Добавим, что «Циркон» может перемещаться со скоростью около 9 Махов, то есть приблизительно 10 тысяч километров в час. Для сравнения: на испытаниях американского гиперзвукового блока, которые прошли тогда же, в октябре, на гавайском острове Кауаи, была достигнута скорость около 5 Махов.

«Существующие комплексы ПВО и противоракетной обороны – и системы ПВО в целом как Соединенных Штатов, так и их союзников по НАТО – эти цели уничтожать не могут. Скорость более восьми тысяч километров в час предполагает, что средств для уничтожения этих вооружений не существует, – говорит Хатылев. – Могут ли США и страны ЕС создать «противоядие» против этих трех видов российских вооружений? Да, смогут, технологии и промышленность позволяют. Но для этого нужны деньги, время и, естественно, везение».

Он также напомнил, что испытания американской гиперзвуковой ракеты сложились неудачно, ее ввод в эксплуатацию откладывается на два-три года.

По оценке Леонкова, отставание от России в области разработок гиперзвукового оружия добавляет нервозности американцам. «У США существуют восемь программ создания «гиперзвука», но сейчас эти программы буксуют, – отмечает он. – В частности, испытание ракет в рамках программы ARRW (которую для благозвучия называют Arrow – «Стрела») оказалось неудачным».

В 2019-2020 годах американцы залили в программы создания «гиперзвука» почти 2,5 млрд долларов «и думали, видимо, что этим удастся добиться технологического прорыва». «Но мы к этому прорыву шли почти 50 лет. На гиперзвуковых скоростях летают очень многие аппараты, включая баллистические ракеты. Но только у нас они маневрируют, что затрудняет их уничтожение, и точно попадают в цель», – подчеркивает Леонков

При этом, отмечают эксперты, звучащие с Запада обвинения в адрес России в якобы имеющихся агрессивных замыслах – беспочвенны. США и их союзники начали демонтаж систем, которые в XX веке обеспечивали взаимное сдерживание, чем вынудили Москву действовать на упреждение.

«Именно Соединенные Штаты еще в 2002 году вышли из Договора по противоракетной обороне. И именно американская военная доктрина предполагает стратегию глобального удара, где обозначено развертывание трех позиционных районов ПРО – в Румынии, в Польше и на Аляске, – напомнил Леонков. – Три группировки ПРО США у наших границ плюс морская компонента противоракетной обороны призваны были полностью лишить нас своего ядерного потенциала. Позже у Вашингтона изменилась ядерная доктрина. Теперь она, в частности, допускает превентивный ядерный удар, в том случае если США обнаруживают киберугрозу».

Присутствие американских войск у российских рубежей в Европе выросло почти в четыре раза, добавил он.

Как следствие, у наших западных границ происходит переоснащение театра военных действий. Появляются новые базы, новые логистические маршруты, завозится техника, перечислил Леонков.

«Больше всего мир к дисбалансу и, следовательно, к ядерной опасности подталкивают представители НАТО, – делает вывод эксперт. – Мы все-таки стараемся выровнять баланс и сделать его незыблемым на как можно более долгий срок. Появление ядерного оружия в свое время выровняло этот баланс сил и сделало третью мировую войну менее вероятной. Появление российского гиперзвукового оружия – следующий шаг, с помощью которого мы нейтрализуем планы США».

«Когда мы уравняемся в силах и возможностях, возникнет вопрос: нужны ли человечеству такие вооружения, которые позволяют за секунду уничтожить неприятеля – но в ответ то же самое может произойти с нами. При этом на вооружении уже имеются ядерные боеприпасы, межконтинентальные баллистические ракеты наземного, воздушного и морского базирования», – резюмирует Хатылев.

Военный аналитик прогнозирует, что потенциальный противник после выхода на гиперзвуковой паритет с Россией сделает ставку на развитие иных, неядерных средств поражения – например, каких-либо форм бактериологического оружия.

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