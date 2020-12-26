Названы сроки начала госиспытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» начнутся в 2021 году, всего будет выполнено не менее семи пусков с фрегата «Адмирал Горшков» и атомной подлодки «Северодвинск» (СФ).

«В 2021 году после завершения летно-конструкторских испытаний начнутся государственные совместные испытания. В рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены еще два пуска», – передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Планируется, что в первом полугодии «Циркон» запустят четыре раза с борта фрегата «Адмирал Горшков», а во втором полугодии будет произведено не менее трех пусков ракеты с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Ранее сообщалось, что программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2020 году выполнена в полном объеме: осуществлено три успешных пуска с фрегата «Адмирал Горшков».

Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 Махов, сообщили в Минобороны. 11 декабря Минобороны сообщило о третьем пуске.