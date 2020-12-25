Дана оценка испытаниям гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Программа летно-конструкторских испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» в 2020 году выполнена в полном объеме: осуществлено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В уходящем году выполнены три планировавшихся пуска: [два] по морским целям, один по наземной», – сообщил источник ТАСС. По оценке источника, при этом продемонстрирована «поразительная точность, все ракеты попали в «колышек» (так на сленге ракетчиков называется центр изображающего условную цель круга)».

В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Цирконы», не стали комментировать эту информацию.



Впервые стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с фрегата «Адмирал Горшков» была выполнена в начале октября 2020 года. Тогда корабль запустил ракету из Белого моря, она поразила морскую мишень в Баренцевом море. После этого стрельба была выполнена в ноябре. Тогда «Циркон» успешно поразил морскую цель на расстоянии 450 км, скорость полета ракеты превысила 8 Махов, сообщили в Минобороны. 11 декабря Минобороны сообщило о третьем пуске.

Испытания «Циркона» с «Адмирала Горшкова» планируется завершить в 2021 году, затем будут выполняться запуски с борта атомной подводной лодки «Северодвинск».