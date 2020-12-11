Эрдоган назвал санкции США из-за С-400 неуважением к партнеру по НАТО «Адмирал Горшков» провел пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море 11 декабря 2020, 13:59

Фото: Минобороны РФ/Youtube

Текст: Евгения Шестак

Российский фрегат «Адмирал Горшков» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, сообщили в Минобороны России. «Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства. В Минобороны уточнили, что ракета поразила береговую цель на расстоянии свыше 350 км, максимальная скорость «Циркона» превысила 8 Махов. Районы проведения ракетного пуска были закрыты с участием сил Беломорской военно-морской базы Северного флота. Фрегат «Адмирал Горшков» является головным фрегатом проекта 22350 Северного флота. Основное вооружение корабля составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты «Калибр», «Оникс» или «Циркон». В ноябре Минобороны России сообщило, что гиперзвуковая ракета «Циркон» во время испытательного пуска поразила цель в Баренцевом море, пролетев 450 км. Читатели британской газеты Daily Mail оценили видео испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Автор статьи пишет, что «Циркон» может быть применен против американских городов в случае ядерной войны.

