Как США создают гиперзвуковое оружие против России

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23 сентября, среда  |  Последнее обновление — 13:38  |  vz.ru
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Когда российская экономика вернется на докоронавирусный уровень

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Восстановление мировой экономики после пандемии коронавируса будет очень долгим. Об этом заявил Владимир Путин в своем видеообращении на юбилейной сессии Генассамблеи ООН. Ранее прогноз по российской экономике дал Герман Греф – он полагает, что в ближайший год она не сможет восстановиться до докризисного уровня 2019-го. Почему восстановление экономики не будет быстрым и какие факторы могут ускорить ее рост? Подробности...
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Новые способы порабощения стран опаснее старых

Некоторые страны по-прежнему рискуют оказаться сателлитами бывших метрополий или транснациональных корпораций А. Давыдов, Ю. Лобачев
Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал ООН «как можно скорее» завершить деколонизацию, что сразу напомнило о внешней политике страны в период СССР. Однако министр имел в виду немного другое: о традиционных формах колонизации теперь остались только воспоминания, но есть новые &#8722; менее очевидные, но более опасные. И России есть что предложить для борьбы с ними. Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Как США создают гиперзвуковое оружие против России

Так будет выглядеть «американский «Кинжал» lockheedmartin.com
В последние дни и американские политики, и военные США неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Сердца требуют не перемен, а переворотов

Алексей Алешковский, сценарист
Случившееся в Белоруссии напоминает историю развала Советского Союза. Игра в либерализацию внезапно пошла не по плану. Аппетиты начали разгораться во время еды, а график приема пищи не продумали. Подробности...
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Уйдет ли Европа с исторической сцены

Андрей Бабицкий, журналист
Как и какого именно числа произойдет закат Европы, мы не знаем, но узнаем очень скоро. Тенденции распада и хаоса нарастают столь стремительно, что, кстати, слово «закат» кажется уже слишком мягким для описания происходящего. Подробности...
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Должно ли государство субсидировать лекарство от коронавируса

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
И «Арепливир», и его разрешенный для продажи в аптеках аналог «Коронавир» не являются оригинальными лекарствами. Это так называемые дженерики – аналоги лекарства, созданного на базе запатентованного за рубежом действующего вещества, в данном случае – японского «Фавипиравира». Подробности...
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Эстония пошла путем Украины

Туркмения добила русский язык

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Как США создают гиперзвуковое оружие против России

    Так будет выглядеть «американский «Кинжал»    23 сентября 2020, 13:00
    Фото: lockheedmartin.com
    Текст: Александр Тимохин

    В последние дни и американские политики, и военные США неоднократно заявляли о новых успехах США в разработке гиперзвукового оружия. Вашингтон явно хочет вернуть себе лидерство в таких разработках. На чем основаны подобные заявления, какие именно программы гиперзвукового оружия сегодня ведутся в США и какие выводы из происходящего могла бы сделать Россия?

    После окончания холодной войны США, утратив соперника, сбавили темп в развитии перспективных систем оружия. Это касалось и гиперзвуковых ракет – Россия лежала поверженная и опасности не представляла, и США просто не нуждались в очередном прорыве в области военных технологий. Американцы на время «сделали паузу», но пауза эта была короткой.

    Оглядываясь назад

    Напомним ключевые этапы усилий США по овладению технологиями гиперзвукового полета за последние годы.

    1 мая 2013 года экспериментальная гиперзвуковая ракета «Боинг» Х-51 «Вэйврайдер», запущенная с бомбардировщика Б-52, развила скорость 5,1 звуковой в горизонтальном полете. Испытания оказались успешными. Эта ракета была «классической» гиперзвуковой ракетой – с двигателем, работающим с использованием атмосферного воздуха в качестве окислителя. В части военных гиперзвуковых программ в США в лидеры, однако, выбились совсем другие системы.

    Сегодня ВМС США ведут проект Conventional Prompt Strike (CPS) – неядерный быстрый удар. Это гиперзвуковой планирующий блок – глайдер, напоминающий наш «Авангард», но с отличиями – у него неядерная боевая часть и намного, в разы, меньшая дальность. Американцы рассматривают это оружие как тактическое. Полет глайдера будет управляемым. Успешные испытания имели место в 2011–2017 годах, сейчас идет доработка системы, поступление системы на вооружение ожидается в 2028 году. Носителями будут подводные лодки.

    Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете, которая будет поднимать его на высоту, у армейцев она другая, по вполне очевидным причинам. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.

    ВВС США ведут уже упоминавшуюся программу создания ракеты Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW) – по сути «американский «Кинжал». Ракета уже имеет «войсковой» индекс – AGM-183. Как и «Кинжал», это твердотопливная ракета, достигающая гиперзвуковых скоростей в полете со снижением, с работающим реактивным двигателем. Как и «Кинжал», ракета запускается с самолета, с приданием ей высокой начальной скорости за счет скорости носителя. Предполагается, что летные испытания ракеты завершатся в 2022 году. Носителем пока планируются бомбардировщики Б-52.

    Но это не значит, что другие типы гиперзвуковых ракет были сняты с повестки дня. Они просто на некоторое время ушли «в тень», остались экспериментальными работами, которые когда-то должны были стать оружием. И вот в 2020 году мы видим, как они начинают им становиться.

    Запрос ВВС

    12 августа 2020 года ВВС США выпустили запрос на получение информации по теме «Расходуемый многоцелевой гиперзвуковой демонстратор, использующий атмосферный воздух». Заказчиком темы выступила та же организация, которая курировала предыдущие разработки гиперзвуковых ракет, использующих в качестве окислителя атмосферный воздух – Исследовательская лаборатория ВВС (Air Force Research Laboratory – AFRL). Кодовое название программы – Mayhem («Погром»).

    Требования к перспективному демонстратору технологий следующие. Первое – возможность применения разнообразной нагрузки, причем в модульном виде, когда на ракету-демонстратор устанавливаются различные варианты боевой части в зависимости от задачи. Это сразу же намекает, например, на возможность применения ракеты с ядерной боевой частью.

    Второе – ракета должна лететь дальше, чем любая существующая у США единица гиперзвукового оружия. Есть основания полагать, что ракета-демонстратор должна иметь как минимум 800 км дальности, а скорее всего – более, около 1000 км. Если по запросу ВВС дело дойдет до контракта, то подрядчики должны будут создать для ВВС готовые образцы двигателя и самого оружия.

    Есть ли у них шансы на это? Лаборатория ВВС США ранее совместно с департаментом перспективных исследований Пентагона (DARPA) вела в общей сложности пять программ по созданию гиперзвуковых ракет. Последняя из них – «Концепт гиперзвукового оружия с использованием атмосферного воздуха в качестве окислителя» (Hypersonic Air-Breathing Weapon Concept – HAWC, на слух означает «ястреб», но пишется иначе) должен в этом году выполнить первый полет. А это означает, что все результаты исследований именно по этой ракете у ВВС уже будут.

    Планируемый полет «Ястреба»

    Программа HAWC стартовала в 2016 году. Если нынешний запрос ВВС требует создать рабочую модель оружия, то тот, старый проект DARPA и ВВС требовал отработать элементы гиперзвуковой ракеты. Грубо говоря, Mayhem будет дальнейшим развитием проекта HAWC.

    Осенью 2016 года DARPA подписало контракты с Lockheed Martin и Raytheon по началу работ по этой программе. Спустя четыре года пришло время получать результаты. Американцы объявили, что промежуточные итоги программы достигнуты и в 2020 году экспериментальные гиперзвуковые ракеты HAWC, созданные обеими компаниями, выходят на летные испытания.

    Вот что было в специальном заявлении DARPA по поводу HAWC 1 сентября этого года:

    «Исполнители проекта HAWC Lockheed Martin и Raytheon испытали каждый свою конфигурацию гиперзвукового аппарата, которая обещает достижение и удержание летательными аппаратами эффективных параметров гиперзвукового полета.

    Их ближайшие испытания будут сфокусированы на работе прямоточно-воздушного реактивного двигателя на углеводородном топливе и способами контроля за недопущением перегрева, чтобы добиться длительного полета с гиперзвуковой скоростью, а также на создании приемлемой [для заказчика] конструкции и подходов к ее серийному производству». Тогда же было объявлено, что готовые к испытаниям ракеты уже летали на подвеске самолета-носителя и по результатам этих полетов показали пригодность к подвеске под носитель и транспортировке на высоте к рубежу пуска с сохранением исправного технического состояния в ходе всего полета.

    Сами ракеты по своей «идеологии» напоминают «Вэйврайдер» и, видимо, наш «Циркон». Если верить DARPA, то это двухступенчатые системы с первой ступенью-разгонщиком и второй гиперзвуковой, оснащенной прямоточно-воздушным реактивным двигателем. Именно такую ракету рисуют на своих презентациях и американцы из DARPA, и наши художники, изображающие «Циркон». И «Вэйврайдер» был именно таким. По большому счету, если ориентироваться на использование в качестве окислителя забортного воздуха, то по-другому ракету и не сделать...

    В оставшиеся месяцы 2020 года ракетам предстоят пуски. По итогам этих пусков изготовители, видимо, плавно перейдут с имеющимся технологическим заделом в программу Mayhem. Таким образом, они приступят уже к следующему этапу в американской программе боевых гиперзвуковых ракет.

    Выводы для России

    Вывод прост: США планируют не просто создать еще один или два образца гиперзвуковых ракет. Они не пытаются сделать сразу систему оружия, готовую к производству, но они хотят получить полный спектр технологий, который позволил бы им потом производить разнообразные варианты гиперзвуковых ракет. Иными словами – им не нужен единичный образец гиперзвуковой ракеты или даже несколько образцов. Им нужно полностью перейти в гиперзвуковую эру, когда в зависимости от задачи промышленность может сделать гиперзвуковую ракету любого типа для поражения любой цели.

    Сейчас у США есть дозвуковые ракеты и в небольшом количестве сверхзвуковые (например, противорадиолокационные), а будут в основном гиперзвуковые разных типов. От глайдеров до управляемых ракет с прямоточными двигателями.

    Так получилось, что Россия, сконцентрировав ресурсы на гиперзвуковой тематике, обошла США. Теперь американцы не только вкладывают большие ресурсы в то, чтобы занять первое место, но еще и создают гиперзвуковую угрозу для всех своих соперников. В обозримой перспективе мы столкнемся с тем, что любая наша система ПВО должна «уметь» сбивать гиперзвуковые цели. Пока же есть основания считать, что из уже существующих систем это сможет делать только С-400 и в узком спектре случаев.

    Россия вложила массу времени и ресурсов в создание гиперзвуковой угрозы для США. А американцы в ответ создали ее же для нас. Время покажет, найдем ли мы эффективную, недорогую и массовую защиту своих войск и объектов от их гиперзвукового оружия. Но в любом случае успехи США в гиперзвуковой тематике и те темпы, которые они взяли, делают нашу жизнь существенно опаснее.


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