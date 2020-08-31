Пентагон запланировал получить 3,2 млрд долларов на разработку гиперзвукового оружия

Министерство обороны США в 2021 году хочет получить 3,2 млрд долларов на разработки в сфере гиперзвукового оружия, следует из отчета Исследовательской службы Конгресса от 26 августа.

Отмечается, что ранее финансирование гиперзвукового оружия было относительно ограниченным. Однако и Пентагон, и Конгресс проявляют растущий интерес к разработке и развертыванию гиперзвуковых систем на фоне заинтересованности России и Китая в этих технологиях, передает «Коммерсант».

«Бюджетный запрос Пентагона на 2021 финансовый год на все исследования, связанные с гиперзвуком, составляет 3,2 млрд долларов, по сравнению с 2,6 млрд долларов в запросе на 2020 финансовый год, включая 206,8 млн долларов на программы гиперзвуковой защиты», – говорится в документе.

Кроме того, уточняется, что на данный момент Министерство обороны не установило никаких программ записи для гиперзвукового оружия, предполагая, что оно могло не утвердить ни требования к системам, ни долгосрочные планы финансирования.

Ранее военный эксперт Сергей Денисенцев заявил, что США вряд ли вступят в «гиперзвуковой клуб» военных держав раньше 2023 года.

Напомним, в начале августа США продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлены испытания гиперзвукового оружия – ракетного блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщают СМИ. Испытания проходили еще 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах, передает «Военное обозрение». Причем военное командование США сообщало о поражении ракетой цели на поверхности Тихого океана.

В марте демонстрировалось другое видео с испытаниями C-HGB, которое американские военные назвали «ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели – развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».

При этом начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: при введении в строй российских гиперзвуковых комплексов США придется потратить сотни миллиардов долларов для доведения возможностей американской системы ПРО до приемлемого уровня эффективности,

Президент Владимир Путин, в свою очередь, сообщил, что у России с большой долей вероятности уже будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут такое вооружение, передавало РИА «Новости».