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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Грядки умеют ждать

    Связывать занятие садом-огородом с возрастом общепринято, но не вполне верно. А как тогда быть с дачниками-зумерами? Но ведь они есть, а уж увидеть миллениала на огороде – проще простого. Видимо, зов огорода притягателен для людей разных поколений, потому что с ним ассоциируются правильные ценности.

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    28 октября 2026, 09:54 • Новости дня

    Эмир Катара выразил надежду на расширение партнерства с Россией

    Эмир Катара заявил о желании расширить двустороннее партнерство с Россией

    Tекст: Мария Иванова

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что рассчитывает на расширение горизонтов двустороннего партнерства.

    Стороны провели переговоры в Москве на полях саммита Форума стран – экспортеров газа, передает РИА «Новости».

    «Мы рассчитываем на продолжение совместной работы по расширению горизонтов нашего двустороннего партнерства и углублению координации в интересах обоих наших государств и во благо укрепления безопасности и стабильности», – написал эмир в социальной сети.

    Аль Тани добавил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным были обсуждены пути укрепления сотрудничества и дружбы между двумя странами. Кроме того, лидеры обменялись мнениями по ключевым региональным и международным событиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин провел встречу с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

    Катарский лидер высоко оценил роль Москвы в поиске решения ближневосточного кризиса.

    В понедельник эмир Катара прилетел в Москву для участия в саммите Форума стран-экспортеров газа.

    27 октября 2026, 11:16 • Новости дня
    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений

    Инвесторы из ОАЭ вложились в авиа- и судостроительное направления бренда Aurus

    Бренд Aurus приступил к созданию авиационного и судостроительного направлений
    @ Софья Сандурская/Агентство «Москва»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что под зонтичным брендом Aurus в настоящее время формируются авиационное и судостроительное направления с привлечением инвесторов из ОАЭ.

    «Мы привлекаем зарубежных инвесторов и к нашим проектам, таким как Aurus. В результате под этим зонтичным брендом с привлечением инвесторов из ОАЭ сейчас формируются авиационное и судостроительное направления», – заявил министр на конгрессе «Русский инженер» ТАСС.

    Алиханов отметил, что за последние годы в России была создана масса компетенций для вывода на зарубежные рынки, при этом самый большой прорыв произошел в авиастроении. По его словам, страна стала единственной, кто производит аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиастроителям мира.

    Глава Минпромторга добавил, что российские двигатели подтягиваются по характеристикам к продукции Pratt&Whitney и GE. Он подчеркнул наличие возможностей для кооперации с китайской компанией COMAC или бразильской Embraer.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф воспользовался автомобилем Aurus во время визита в Петербург.

    Производитель открыл предзаказы на рестайлинговую версию автомобиля Aurus Senat по цене от 48,5 млн рублей.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    27 октября 2026, 17:11 • Видео
    Переговорщики от Европы дозвонились до Кремля

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере и президентом Финляндии Александром Стуббом. Брюссель выбрал их в качестве гонцов. Чего добиваются европейцы?

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    ВМС Ирана: В Ормузском проливе подорвался на мине танкер-нарушитель

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся, сообщили военно-морские силы Ирана.

    Инцидент произошел при попытке судна пройти через запретную и небезопасную зону, пишет ТАСС. По информации пресс-службы ВМС Ирана, танкер отключил системы отслеживания перед столкновением с минами. Судно получило повреждения и загорелось.

    В ведомстве подчеркнули, что для безопасного прохода через Ормузский пролив суда должны координировать свои действия с Вооруженными силами Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Тегерана Вашингтону возобновить судоходство в Ормузском проливе при условии снятия американской блокады.

    На прошлой неделе глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о невозможности заменить Ормузский пролив альтернативными логистическими маршрутами.

    В тот же день президент Франции Эммануэль Макрон отметил рост транспортных расходов на перевозку ресурсов в десять раз из-за конфликта США и Израиля с Ираном и блокировки Ормузского пролива.

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    27 октября 2026, 18:31 • Новости дня
    Небензя: Альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россия считает, что альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана нет и быть не может, заявил постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя заявил об отсутствии альтернативы дипломатическому решению конфликта вокруг Ирана, передает РИА «Новости». «Альтернативы политико-дипломатическому урегулированию нет и быть не может», – заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.

    Ранее зампред Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными инсинуациями обвинения США и Израиля в якобы непрозрачности ядерной программы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива, напомнив об угрозе со стороны Ирана.

    До этого Нетаньяху отменил приказ о подготовке масштабных ударов по Ирану из-за возражений президента США.

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    27 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Хуситы заявили о нанесении удара ракетами по зданию Минобороны Саудовской Аравии

    Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по зданию Минобороны в Эр-Рияде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    «Йеменские вооруженные силы атаковали министерство обороны в столице саудовского врага Эр-Рияде баллистической ракетой», – приводит ТАСС заявление представителя хуситов.

    По словам Сариа, запущенная повстанцами ракета успешно поразила заданную цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник хуситы также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    В тот же день возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила об уничтожении направленных на королевство трех баллистических ракет и четырех беспилотников.

    В субботу аравийская коалиция перехватила выпущенную мятежниками в направлении Эр-Рияда ракету.

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    27 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Катар заявил о готовности аравийских монархий к новой системе безопасности

    Катар заявил о готовности стран Персидского залива к новой системе безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Арабские страны Персидского залива готовы к созданию новой региональной архитектуры безопасности, но ожидают от Ирана соблюдения принципов ненападения, заявил директор департамента СМИ и коммуникаций МИД Катара Ибрагим Султан аль-Хашми.

    «Государство Катар и страны Совета сотрудничества [арабских государств Персидского залива] подтверждали, что готовы к [созданию] подобной системы. Мяч сейчас на стороне Ирана в вопросе приверженности этим принципам», – сказал дипломат на брифинге.

    Аль-Хашми отметил, что регион нуждается в новой архитектуре безопасности, учитывающей суверенитет стран и подтверждающей ненападение. По его словам, от Ирана ожидают демонстрации доброй воли и прекращения угроз в адрес стран региона и судоходству через Ормузский пролив, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке на следовавший из Персидского залива танкер.

    До этого военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили об ударах по четырем судам в северной части Персидского залива.

    Тем временем член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Феда-Хосейн Малеки заявил о готовности исламской республики применить новую тактику ответных операций в случае возобновления конфликта с США.

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    27 октября 2026, 19:30 • Новости дня
    Президент Ирана прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Это будет первая из серии двусторонних встреч главы российского государства с иностранными лидерами на полях восьмого саммита ФСЭГ, сообщил Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

    На прошлой неделе Масуд Пезешкиан заявил о намерении посетить саммит в Москве и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об обсуждении лидерами России, Азербайджана и Ирана вопросов взаимодействия в различных отраслях.

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    27 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ в Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали баллистической ракетой НПЗ на востоке Саудовской Аравии

    Tекст: Мария Иванова

    Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии.

    Хуситы, представляющие йеменское мятежное движение «Ансар Аллах», нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему предприятию в городе Рас-Таннура, расположенном на востоке Саудовской Аравии, передает ТАСС.

    «Йеменские вооруженные силы <…> атаковали НПЗ в Рас-Таннуре в Восточной провинции баллистической ракетой», – заявил военный представитель мятежников Яхья Сариа.

    По утверждению представителя движения, ракета точно поразила заданную цель. Он уточнил, что попадание привело к возникновению сильных пожаров на территории атакованного промышленного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция ликвидировала пять хранилищ баллистических ракет и четыре пусковые установки движения «Ансар Алла».

    В воскресенье движение сообщило о нанесении ракетных ударов по международному аэропорту Эр-Рияда.

    На прошлой неделе военный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе хуситов по зданию министерства обороны Саудовской Аравии.

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    27 октября 2026, 19:57 • Новости дня
    Путин: Россия всегда рада видеть президента Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Россия всегда рада видеть президента Ирана Масуда Пезешкиана и возможности обсудить актуальные вопросы, заявил президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой.

    «Мы всегда рады видеть вас в Москве, в России, уважаемый господин президент. Рады возможности переговорить по актуальным вопросам, обменяться мнениями по нашей двусторонней повестке», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Путин добавил, что в сентябре–октябре в разных городах России прошла серия ярких мероприятий в рамках фестиваля иранской культуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил, что строительство атомной электростанции «Бушер» в Иране продолжается.

    Напомним, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.

    В субботу посол Ирана Казем Джалали сообщил, что на предстоящей встрече стороны обсудят экономическое сотрудничество, энергетическую безопасность и геополитические вопросы.


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    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

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    27 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Путин назвал результативным саммит ФСЭГ

    Путин на встрече с президентом Ирана назвал результативным саммит ФСЭГ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским лидером Масудом Пезешкианом назвал результативным саммит Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ).

    «Думаю, что сегодняшнее мероприятие прошло достаточно результативно. Много двухсторонних встреч между коллегами проходит – это тоже очень полезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    ФСЭГ является международной межправительственной организацией. В нее входят Россия, Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Тринидад и Тобаго, ОАЭ и Венесуэла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    На пленарном заседании саммита ФСЭГ Владимир Путин заявил об объеме поставок российского топлива в Турцию в 30 млрд кубометров.

    Президент России пригласил делегатов саммита принять участие в форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве в 2027 году.

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    27 октября 2026, 14:36 • Новости дня
    Силы ПВО Ирака перехватили неопознанный беспилотник над центром Багдада

    Силы ПВО Ирака перехватили беспилотник над правительственной зоной в Багдаде

    Tекст: Мария Иванова

    Иракские силы противовоздушной обороны перехватили беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения над правительственной зоной в центре Багдада.

    О перехвате дрона сообщила пресс-служба сил безопасности страны агентству INA, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось о сильных взрывах в различных районах Багдада, в том числе в центральной части города. В пресс-службе пояснили, что звуки взрывов стали следствием перехвата неопознанного беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии отразили атаку трех беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирака.

    Ранее в столице Ирака нейтрализовали беспилотный летательный аппарат около американской дипломатической миссии.

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    27 октября 2026, 12:59 • Новости дня
    Суд в Ираке приговорил французов к пожизненному заключению за участие в ИГ

    В Ираке шестерых граждан Франции приговорили к пожизненному заключению

    Tекст: Мария Иванова

    Иракский уголовный суд назначил шестерым гражданам Франции наказание в виде пожизненного лишения свободы за активное участие в террористической группировке.

    Уголовный суд района Аль-Карх приговорил шестерых французов к пожизненному заключению, а еще одного гражданина Франции – к 15 годам лишения свободы за участие в группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил Высший судебный совет Ирака.

    В заявлении судебного совета подчеркивается, что осужденные признаны особо опасными ввиду «их роли в создании угроз национальной безопасности Ирака, дестабилизации обстановки в Ираке и Сирии, а также участия в подстрекательстве к проведению террористических операций в других странах». Судебные заседания прошли в присутствии адвокатов и представителей посольства Франции, передает ТАСС.

    Осужденные входят в группу из 47 французских граждан, которые были переданы иракским властям из специальных лагерей для боевиков на территории Сирии.

    В середине февраля Центральное командование ВС США сообщило о завершении переправки в Ирак около 5,7 тыс. боевиков ИГ из сирийских мест заключения. Всех их разместили в тюрьме «Аль-Карх» к западу от Багдада. Иракские власти отмечали, что экстрадиция боевиков в страны происхождения станет возможной только после завершения всех следственных процедур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Нидерланды вывели войска из Ирака.

    В прошлом месяце прокуратура Нидерландов запросила тюремный срок для предполагаемого руководителя службы безопасности ИГ.

    Правоохранительные органы Франции задержали подозреваемых в намерении присоединиться к террористической группировке.

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      К удивлению многих, правящая Сербская прогрессивная партия во главе с Александров Вучичем проиграла выборы в Сербии оппозиционному «Студенческому списку». Что будет? Правда ли, что Россия потеряла последнего друга в Европе из тех, что западнее Бреста?

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      На встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги с послом КНР Ма Шенкунем произошел конфуз в киевском духе: украинская протокольная служба напортачила с китайским флагом. Но это не криворожская школа дипломатии. Это другое.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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