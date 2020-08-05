Появилось видео удара новой американской гиперзвуковой ракеты

США продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлены испытания гиперзвукового оружия – ракеты Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщают СМИ.

Испытания проходили 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах, передает «Военное обозрение».

Отмечается, что это первое видео, на котором продемонстрирована сама ракета и ее пуск в таком ракурсе.

Army shows video of March 2020 Common-Hypersonic Glide Body flight test @SMDConference: pic.twitter.com/46fDDlGXKF — CSIS Missile Defense (@Missile_Defense) August 4, 2020

Военное командование США отмечает, что ракета поразила цель, расположенную на поверхности Тихого океана.

В марте демонстрировалось другое видео с испытаниями C-HGB. Американские военные назвали испытания «ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели – развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале–середине 2020-х годов».

Пуск отслеживало Агентство противоракетной обороны США, чтобы изучать данные для разработки систем противодействия гиперзвуковому оружию.

«Эти испытания основаны на успехе, которого мы достигли в ходе первого летного эксперимента в октябре 2017 года, когда C-HGB достиг устойчивого гиперзвукового планирования на выбранной дистанции», – заявлял директор стратегических программ ВМС США вице-адмирал Джонни Вульф.

Он уточнял, что блок в испытаниях 2020 года подвергли дополнительным нагрузкам, с которыми он успешно справился.