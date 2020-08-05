Эксперт: США вряд ли вступят в «гиперзвуковой клуб» военных держав раньше 2023 года

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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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Трамп нашел выгоду в «величайшей ошибке» в истории США

При Дональде Трампе ближневосточная политика США заметно изменилась Michael Reynolds/Consolidated News <br>Photos/Global Look Press
Дональд Трамп назвал величайшей исторической ошибкой своих предшественников военную интервенцию США на Ближний Восток. Как известно, вернуть оттуда домой всех солдат Трамп пообещал еще перед выборами 2016 года, однако генералитет и вашингтонские «ястребы» не дали ему этого сделать. Сможет ли Трамп продавить сопротивление своих генералов и вывести все американские войска из Ирака, Сирии и других ближневосточных стран? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
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Прекратите этот стон «Наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...
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Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Эксперт: США вряд ли вступят в «гиперзвуковой клуб» военных держав раньше 2023 года

       5 августа 2020, 23:20
    Фото: twitter.com/Missile_Defense
    Текст: Андрей Самохин

    Пентагон показал публике видеозапись старта своей ракеты в качестве предвыборного пиара Трампа. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев, комментируя видеоролик испытаний американского гиперзвукового ракетного блока Common-Hypersonic Glide Body.

    «Во-первых, в этих испытаниях речь идет не о полноценной гиперзвуковой ракете, а о гиперзвуковом маневрирующем блоке для МБР. В отличие от ракеты, он не может стартовать самостоятельно», – сказал сотрудник Центра анализа, стратегий и технологий Сергей Денисенцев. Он напомнил, что до этого Пентагон уже провел серию бросковых испытаний этого компонента, который считается частью перспективного ракетного комплекса наземного базирования LRHW (Long Range Hypersonic Weapon).

    «Сейчас американцам удалось поразить цель, что, конечно, шаг вперед, но этих шагов-испытаний для принятия комплекса на вооружение еще предстоит сделать немало», – отмечает эксперт. По его словам, по планам командования США принятие на вооружение первой батареи LRHW намечается на 2023 год.

    «Вот когда эти ракеты встанут на боевое дежурство, можно будет говорить о каком-то вступлении США в «гиперзвуковой клуб», – подчеркивает Денисенцев. Но даже это вступление будет считаться весьма условным до тех пор, пока США не наладят их серийное производство, а это, по оценке эксперта, вряд ли случится ранее 2025 года.

    Сотрудник Центра также пояснил, что для перехвата подобных гиперзвуковых межконтинентальных баллистических ракет достаточно зенитных противоракет на гиперзвуке. «У нас развитие этой технологии когда-то приостановили в связи с заключением договора о РМСД», – отметил Денисенцев. «Кстати, оборонные гиперзвуковые системы сделать сложнее и дороже, чем наступательные. И сказать, что кто-то кого-то здесь обгоняет сложно, поскольку пока непонятно даже военное назначение LRHW с гиперзвуковыми блоками, не говоря уже о конечном масштабе и сроке развертывания», – акцентирует он.

    Военный эксперт отмечает, что пока членство в «гиперзвуковом клубе» в равной степени не относится ни к России, ни к Китаю, поскольку ни одна страна пока не развернула гиперзвуковые ракеты в боевые порядки, и неизвестно, когда это произойдет: информация не раскрывается. Заявленная же в России постановка на боевое дежурство гиперзвукового блока «Авангард», по словам эксперта это «немного не то», поскольку неизвестно количество этих блоков.

    «Пентагон демонстрирует широкой публике такие видео, чтобы отчитаться перед налогоплательщиками, а кроме того, в качестве предвыборного пиара Трампа», – полагает Денисенцев, прибавляя, что у Москвы и Пекина другие подходы к подобной публичности. «Особого смысла светить ход наших работ по гиперзвуку я не вижу», – признался он.

    Собеседник также предположил, что в случае провала Трампа на выборах, работы по этим комплексам с гиперзвуком у американцев могут сдвинуться «вправо» или вообще остановиться. «Поэтому нам стоит посмотреть на то, что будет происходить в США осенью и, исходя из этого, скорректировать наши работы по гиперзвуку», – резюмирует Денисенцев.

    Напомним, во вторник США продемонстрировали видеозапись, на которой запечатлены испытания гиперзвукового оружия – ракетного блока Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB), сообщают СМИ. Испытания проходили еще 19 марта на полигоне Кауаи на Гавайских островах, передает «Военное обозрение». Причем, военное командование США сообщало о поражении ракетой цели на поверхности Тихого океана.

    В марте демонстрировалось другое видео с испытаниями C-HGB, которое американские военные назвали «ключевым этапом на пути к поставленной Пентагоном цели – развертыванию гиперзвукового боевого потенциала в начале-середине 2020-х годов».

    Ранее начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков заявил: при введении в строй российских гиперзвуковых комплексов США придется потратить сотни миллиардов долларов для доведения возможностей американской системы ПРО до приемлемого уровня эффективности,

    Президент Владимир Путин сообщил, что у России с большой долей вероятности уже будет средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны только создадут такое вооружение, передавало РИА «Новости».

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