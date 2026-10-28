Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.0 комментариев
Более 120 объектов «Свидетелей Иеговы» перешли в собственность России
ФССП: В собственность России перешли 123 объекта «Свидетелей Иеговы»
Судебные приставы завершили процедуру передачи в собственность государства 123 объектов недвижимости стоимостью свыше 400 млн рублей, ранее принадлежавших связанным со «Свидетелями Иеговы*» (признана экстремистской и запрещена в России) иностранным организациям.
«Судебные приставы… обеспечили реализацию судебных решений в отношении восьми иностранных организаций, связанных со «Свидетелями Иеговы*»… В собственность РФ перешло право собственности на 123 объекта недвижимого имущества», – цитирует сообщение ФССП РИА «Новости».
В службе уточнили, что среди должников значатся религиозные объединения из Австрии, Австралии, Испании и Швеции, а также «Общество Сторожевой башни, Библии и трактатов» и другие профильные ассоциации и фонды.
В июле суд в Москве постановил обратить в доход государства 63 объекта жилой и коммерческой недвижимости площадью более 11 тыс. кв. метров, а также 60 земельных участков общей площадью 5,6 га в различных регионах страны. Стоимость изъятого имущества оценивается более чем в 400 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Комитет государственной безопасности Южной Осетии начал уголовное производство об экстремизме в отношении пятерых участников организации «Свидетели Иеговы».
Летом Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников объединения.
В 2024 году столичные суды аннулировали сделки о пожертвовании недвижимого имущества в пользу австрийского отделения организации и изъяли трехэтажный дом и две квартиры в Москве.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ