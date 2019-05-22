Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение?

Баллистические ракеты «Воевода» РС-20В, или Р-36М (по классификации НАТО – SS-18 Satan, «Сатана»), считающиеся самыми мощными ракетами в мире, уходят на пенсию. В составе РВСН они еще будут оставаться до 2026 года, но уже на складах хранения, не заправленные. На смену заступят «Авангарды» – комплексы стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком, способным лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя и преодолевая любую противоракетную оборону. Первый такой «авангардный» полк уже готов к боевому дежурству в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области. Чем новые ядерные «болванки» лучше прежних?

Собственно, «Авангард» – не ракета в прямом понимании этого слова. Это оснащение для ракетных комплексов стратегического назначения, основой которого является гиперзвуковой маневрирующий блок. Устанавливаться он планируется на МБР «Сармат» (РС-28). Это в ближней перспективе, а пока боевые блоки «Авангард» будут устанавливаться на МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» и лишь затем их сменят «Сарматы».

Что мы знаем об «Авангарде», потенциал которого впервые озвучил президент Владимир Путин еще 1 марта 2018 года? Давайте начистоту – по большому счету ничего. Ни о мощности, ни о дальности, ни о системе управления, даже точная мощность боезаряда неизвестна. Доподлинно известно лишь о скорости, да и то со слов Путина – до 27 скоростей звука, Махов. «Авангард» на данный момент является самым быстрым в мире «объектом», способным прошить насквозь любую систему противоракетной обороны. Главная его особенность – именно маневрирование на гиперзвуке, основное отличие от обычных боеголовок, летящих только по баллистической траектории, а значит – предсказуемых, а значит – более уязвимых для противоракет противника.

Появился «Авангард» на свет, как это у нас водится, от... бедности. Так бывало – то винтовку Мосина неожиданно сделаем на века, то танк Т-34 Кошкина выведем в лучшие во Второй мировой войне, то автоматом Калашникова полмира завалим. «Авангард», который в период разработки назывался РС-26 «Рубеж», должен был стать дальнейшим развитием проекта РС-24 «Ярс» и был изначально предназначен для прорыва противоракетной обороны.

А «Ярс», напомним, это подвижный грунтовой ракетный комплекс стратегического назначения, продолжение линейки «Тополей». На «Авангарде» стали экономить, снизили вес со 120 тонн до 80, что-то там с дальностью уменьшили. И тут, бац! – существенно выиграли на скорости. И как еще выиграли – в разы повысили. В итоге затолкали «Авангард» в шахтное базирование, отказавшись (надо полагать, что временно) от РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» (боевой железнодорожный ракетный комплекс). Если все вместе – дорого, поэтому ставку сделали на «Авангард», как имеющий более важное значение для обороноспособности страны.

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Ставка сделана именно на гиперзвуковую скорость, за которую бьются ученые многих стран, в первую очередь США, Китая и, естественно, России. Мы, как это уже бывало, опять стали впереди планеты всей. Никто особо не верил (вероятно, что только предполагал), но первые удачные испытания новой гиперзвуковой стратегической системы «Авангард», которой «пульнул» Путин, показали, что она неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. «Это большой успех и большая победа», – вытирая пот со лба, сказал российский президент после увиденного подтверждения скоростных способностей ракеты. И тут же заявил, что уже в 2019 году эта система поступит на вооружение российской армии и первый полк заступит на боевое дежурство уже в ближайшее время. Это означало, что комплексы уже находятся в серийном производстве и их появление было предопределено заранее.

«Это именно тот вариант, где скорость имеет значение, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Помните фразу в «Покровских воротах»: «Догнать Сперанского? Это утопия!» Так это вариант с «Авангардом», которого на сегодняшний день никто не способен остановить, сбить, в атакующем его маневре.

Принципиальное отличие российского комплекса заключается в том, что его невозможно спрогнозировать, нельзя понять, где он будет находиться в следующий момент.

Вся американская система ПРО обнуляется. Можно не сомневаться, что истерия по поводу новой «скоростной ракеты Путина» будет только нагнетаться именно из-за бессилия США чем-то противостоять подобному вооружению России.

Это реальная угроза Америке, которая привыкла считать, что кольт и винчестер эффективнее стрел индейцев из лука. А тут им в лоб упирается «Авангард» с взведенным курком и вариант только один – поднимать лапы вверх».

«Авангард» ворвался в состав РВСН стремительно – еще несколько лет назад о его существовании были только утечки и догадки. При этом шла активная работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов «Ярс», многое уже заранее говорилось о превосходных качествах «Сарматов». Сейчас известно, что «Авангарды» уже готовы к дежурству в составе Домбаровской (Оренбургская область) дивизии РВСН, а затем и в Ужурском (Красноярский край) соединении ракетчиков

Географическая привязка в размещении «Авангардов» к упомянутой Оренбургской области особого значения не имеет – просто именно этой дивизии сейчас потребовалось перевооружение. Для Ракетных войск стратегического назначения нет такого понятия – угроза с Запада или с Востока. Там мыслят баллистическими расстояниями – размещение комплексов на территории России не имеет особой привязки к местности.

Тем не менее создание США систем ПРО по периметру нашей страны обязывает противодействовать модернизацией наших стратегических комплексов по всей территории России. А от Оренбурга до Вашингтона всего-то 8 900 км по прямой: при заявленных у «Авангарда» 27 Махов (30 тысяч км/ч) – это рукой подать.