Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

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22 мая, среда  |  Последнее обновление — 23:19  |  vz.ru
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Китай приготовил США редкоземельный удар

У Китая есть чем ответить США на удар по HuaweiФото: Jason Lee/Reuters
Пекин готовит ответный удар Вашингтону на фоне эскалации торговой войны и истории с Huawei. Эксперты полагают, что Пекин вынет из рукава припрятанный козырь – свое господство на мировом рынке редкоземельных металлов. Под ударом окажется вся высокотехнологичная отрасль США, в том числе бизнес Илона Маска и яблочный мир Apple. Выиграть в этой войне сможет тот, кто в ней не участвует, а именно Россия.  Подробности...
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Украину ждет референдум о «прянике» для России

До «нерушимой дружбы» советских времен предельно далеко, но шаг к восстановлению отношений может быть сделан Фото: «Дружба вечная, дружба славная!»/Ю. П. Мохор
Владимир Зеленский и его команда перешли от обещаний наладить отношения с Россией к хоть какой-то конкретике. Глава администрации украинского президента Андрей Богдан сообщил: новая власть собирается вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Москвой. При этом отношения с Россией он предлагает строить по принципу «кнута и пряника». Что в Киеве считают «кнутом» и согласятся ли украинцы на «пряник» для России? Подробности...
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Начнет ли Россия вслед за Молдавией торговать паспортами

Москва могла бы зарабатывать на продаже своих паспортов богатым жителям Запада, вроде ДепардьеФото: Станислав Красильников/ТАСС
Молдавии впервые в истории удалось выгодно сбыть свой паспорт – более чем 100 тысяч евро инвестиций. Как известно, многие другие страны не гнушаются продавать свои паспорта, обогащая бюджет. На российский паспорт тоже претендуют иностранцы из дальнего зарубежья – в том числе из-за наших низких налогов. Так не пора ли Москве открыто раздавать паспорта в обмен на инвестиции? Подробности...
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Как довели главу Пентагона до самоубийства

Джеймс Форрестол убеждал президента Гарри Трумэна, что от СССР исходит смертельная угроза для АмерикиФото: Byron Rollins/AP/ТАСС
Министр обороны США накладывает на себя руки с криком «Русские идут!». Этот образ из мечтаний наиболее воинственных патриотов Рунета был почти что воплощен в 1949 году и подарил нам один из самых устойчивых мифов о временах холодной войны. История гибели Джеймса Форрестола уникальна в своем роде и по-прежнему полна загадок с хештегами #КГБ, #ЦРУ и #НЛО.  Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Голливуд заставил испанцев ощутить себя русскими

Владимир Добрынин, журналист
В Испании неожиданно обнаружили, что американский кинематограф выставляет в роли злодеев не только русских, но и другие европейские народы, в частности, испанцев. Страшно этому удивились, а что делать – не знают. Подробности...
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Является ли Россия империей

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Сколько ни называй население РФ нацией, сколько ни тверди о создании общероссийской гражданской политической нации «россиян», а логика подсказывает, что все это не совсем так. Даже интуиция – и та кричит: а как же русский народ? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев

Блеск и нищета Первой Оранжевой

Владимир Можегов, публицист
Революции часто начинаются из ничего, но приводят к более чем серьезным последствиям, разрушая жизненный уклад, страны и целые цивилизации. В эти майские дни нелишне вспомнить, с чего начались все революции второй половины ХХ века. Подробности...
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      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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            Система ПРО бессильна против российского «Авангарда»

            Гиперзвуковой блок«Авангард» неуязвим для американской системы ПРО   22 мая 2019, 22:30
            Фото: Минобороны России/Youtube
            Текст: Виктор Сокирко

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            В российских Вооруженных силах произошло событие, о котором в свое время весьма эффектно предупреждал Владимир Путин. РВСН стали получать ракетные комплексы «Авангард» – оружие, фигурировавшее в послании президента Федеральному собранию. Чем уникален данный ракетный комплекс и почему его характеристики имеют столь большое значение?

            Баллистические ракеты «Воевода» РС-20В, или Р-36М (по классификации НАТО – SS-18 Satan, «Сатана»), считающиеся самыми мощными ракетами в мире, уходят на пенсию. В составе РВСН они еще будут оставаться до 2026 года, но уже на складах хранения, не заправленные. На смену заступят «Авангарды» – комплексы стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком, способным лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя и преодолевая любую противоракетную оборону. Первый такой «авангардный» полк уже готов к боевому дежурству в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области. Чем новые ядерные «болванки» лучше прежних?

            Собственно, «Авангард» – не ракета в прямом понимании этого слова. Это оснащение для ракетных комплексов стратегического назначения, основой которого является гиперзвуковой маневрирующий блок. Устанавливаться он планируется на МБР «Сармат» (РС-28). Это в ближней перспективе, а пока боевые блоки «Авангард» будут устанавливаться на МБР УР-100Н УТТХ «Стилет» и лишь затем их сменят «Сарматы».

            Что мы знаем об «Авангарде», потенциал которого впервые озвучил президент Владимир Путин еще 1 марта 2018 года? Давайте начистоту – по большому счету ничего. Ни о мощности, ни о дальности, ни о системе управления, даже точная мощность боезаряда неизвестна. Доподлинно известно лишь о скорости, да и то со слов Путина – до 27 скоростей звука, Махов. «Авангард» на данный момент является самым быстрым в мире «объектом», способным прошить насквозь любую систему противоракетной обороны. Главная его особенность – именно маневрирование на гиперзвуке, основное отличие от обычных боеголовок, летящих только по баллистической траектории, а значит – предсказуемых, а значит – более уязвимых для противоракет противника.

            Появился «Авангард» на свет, как это у нас водится, от... бедности. Так бывало – то винтовку Мосина неожиданно сделаем на века, то танк Т-34 Кошкина выведем в лучшие во Второй мировой войне, то автоматом Калашникова полмира завалим. «Авангард», который в период разработки назывался РС-26 «Рубеж», должен был стать дальнейшим развитием проекта РС-24 «Ярс» и был изначально предназначен для прорыва противоракетной обороны.

            А «Ярс», напомним, это подвижный грунтовой ракетный комплекс стратегического назначения, продолжение линейки «Тополей». На «Авангарде» стали экономить, снизили вес со 120 тонн до 80, что-то там с дальностью уменьшили. И тут, бац! – существенно выиграли на скорости. И как еще выиграли – в разы повысили. В итоге затолкали «Авангард» в шахтное базирование, отказавшись (надо полагать, что временно) от РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин» (боевой железнодорожный ракетный комплекс). Если все вместе – дорого, поэтому ставку сделали на «Авангард», как имеющий более важное значение для обороноспособности страны.

            Ставка сделана именно на гиперзвуковую скорость, за которую бьются ученые многих стран, в первую очередь США, Китая и, естественно, России. Мы, как это уже бывало, опять стали впереди планеты всей. Никто особо не верил (вероятно, что только предполагал), но первые удачные испытания новой гиперзвуковой стратегической системы «Авангард», которой «пульнул» Путин, показали, что она неуязвима для сегодняшних и перспективных средств ПВО и ПРО вероятного противника. «Это большой успех и большая победа», – вытирая пот со лба, сказал российский президент после увиденного подтверждения скоростных способностей ракеты. И тут же заявил, что уже в 2019 году эта система поступит на вооружение российской армии и первый полк заступит на боевое дежурство уже в ближайшее время. Это означало, что комплексы уже находятся в серийном производстве и их появление было предопределено заранее.

            «Это именно тот вариант, где скорость имеет значение, – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. – Помните фразу в «Покровских воротах»: «Догнать Сперанского? Это утопия!» Так это вариант с «Авангардом», которого на сегодняшний день никто не способен остановить, сбить, в атакующем его маневре.

            Принципиальное отличие российского комплекса заключается в том, что его невозможно спрогнозировать, нельзя понять, где он будет находиться в следующий момент.

            Вся американская система ПРО обнуляется. Можно не сомневаться, что истерия по поводу новой «скоростной ракеты Путина» будет только нагнетаться именно из-за бессилия США чем-то противостоять подобному вооружению России.

            Это реальная угроза Америке, которая привыкла считать, что кольт и винчестер эффективнее стрел индейцев из лука. А тут им в лоб упирается «Авангард» с взведенным курком и вариант только один – поднимать лапы вверх».

            «Авангард» ворвался в состав РВСН стремительно – еще несколько лет назад о его существовании были только утечки и догадки. При этом шла активная работа по постановке на боевое дежурство новых комплексов «Ярс», многое уже заранее говорилось о превосходных качествах «Сарматов». Сейчас известно, что «Авангарды» уже готовы к дежурству в составе Домбаровской (Оренбургская область) дивизии РВСН, а затем и в Ужурском (Красноярский край) соединении ракетчиков

            Географическая привязка в размещении «Авангардов» к упомянутой Оренбургской области особого значения не имеет – просто именно этой дивизии сейчас потребовалось перевооружение. Для Ракетных войск стратегического назначения нет такого понятия – угроза с Запада или с Востока. Там мыслят баллистическими расстояниями – размещение комплексов на территории России не имеет особой привязки к местности.

            Тем не менее создание США систем ПРО по периметру нашей страны обязывает противодействовать модернизацией наших стратегических комплексов по всей территории России. А от Оренбурга до Вашингтона всего-то 8 900 км по прямой: при заявленных у «Авангарда» 27 Махов (30 тысяч км/ч) – это рукой подать.


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