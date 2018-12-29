Появление у России «Авангарда» спровоцировало в США панику

Немецкое издание Die Welt отмечает, что появление у России комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком заставило американских военных встревожиться.

Издание констатирует, что наиболее серьезную угрозу представляет собой не скорость и маневренность новых российских ракет, а их неуловимость для американских радаров, передает РИА «Новости».

Издание подчеркивает, что США теперь вынуждены «действовать под нажимом».

Так, Пентагон лишь в начале ноября запустил программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm, попросив предприятия оборонной промышленности представить свои идеи, «как «может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы».

Между тем первый полк российских комплексов «Авангард», боевой блок которого способен развивать скорость, превышающую скорость звука более чем в двадцать раз, заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН уже в следующем году.

Напомним, в четверг вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что гиперзвуковая система «Авангард» на испытаниях подтвердила способность развивать скорость в 27 Махов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как западные СМИ реагируют на заявления о завершении в России испытаний ракетного комплекса «Авангард».