Смогут ли США догнать российский «Авангард»

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27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 00:09  |  vz.ru
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Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
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Трамп поможет Путину привлечь саудовские деньги на восстановление Сирии

Принц Мухаммед обещал Трампу помочь СирииФото: Reuters TV
Трамп заявил, что Саудовская Аравия выделит средства на восстановление Сирии – вместо США, которые не только уходят из Сирии, но и не будут тратить деньги на ее возрождение. Помощь саудитов будет весьма кстати. Трамп поможет Путину выбить деньги из аравийских монархий – впрочем, саудиты и сами заинтересованы вкладывать в Сирию. Подробности...
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Как победить русскую смерть

Хоспис стал не просто местом помощи старикам, но и центром развития целой деревниФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Дом милосердия имени кузнеца Лобова в селе Поречье-Рыбное, что близ Ростова Великого в Ярославской области, оказался в центре внимания после беседы Владимира Путина с Анной Федермессер, главой фонда помощи хосписам «Вера». Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился не только с сотрудниками и жителями Дома милосердия, но и с планами переустройства жизни села – через развитие хосписа в Поречье. Подробности...
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США оценили американскую жизнь в полмиллиарда долларов

Дело корейского узника Отто Уормбиера можно признать уникальнымФото: Guo Yina/Xinhua/Global Look Press
Северная Корея должна выплатить 501 млн долларов простой американской семье. По крайней мере, такое решение принял суд в США, хотя оно парадоксально и практически неисполнимо. В этом деле фигурируют пытки и трагедия, спровоцированная ребячеством, но главное в том, что оно наглядно показывает, насколько далеко Америка готова распространять свою власть. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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В ДНР светлеет горизонт

Андрей Бабицкий, журналист
Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
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Давайте не будем забывать погибших в Чечне солдат

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Пацаны все понимали, но смотреть на них в эти минуты было страшно. Всегда удивлялся чести, совести, терпению военнослужащих срочной службы, особенно в тот период, когда убивали нашу страну. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
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      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
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          Смогут ли США догнать российский «Авангард»

          Минобороны опубликовало пока только видеозапись старта ракеты, но не ее попадания по мишени   26 декабря 2018, 23:05
          Фото: Минобороны России/Youtube
          Текст: Олег Москвин

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          В присутствии российского президента произведено испытание гиперзвуковой ракетной системы «Авангард». О ней Владимир Путин говорил в послании к Федеральному собранию весной этого года. Появление гиперзвукового (то есть превышающего скорость звука) оружия открывает новую эру в истории российского ракетостроения – если, конечно, испытание «Авангарда» действительно прошло успешно.

          В среду в России состоялись испытания гиперзвуковой системы «Авангард». По официальным данным, ракета стартовала с Домбаровского полигона в Оренбуржье и поразила цель на полигоне Кура в Камчатском крае. Президент Владимир Путин, прибывший в Национальный центр управления обороной в Москве, лично дал команду приступить к пуску по условной цели.

          Несколько часов спустя Путин рассказал об успехе испытаний на встрече с правительством. Президент поблагодарил создателей «Авангарда», участников испытаний и Министерство обороны за отлично проведенную работу. По словам Путина, Россия первой в мире получила новый вид стратегического оружия.

          Идея, лежащая в основе системы «Авангард», проста и одновременно сложна для реализации: в рамках полета на гиперзвуковой скорости боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты должны совершать управляемое маневрирование на конечном участке, перед поражением цели. Это обстоятельство не позволяет современным системам противоракетной обороны сбить такую ракету.

          Новый вид российского оружия поступит на вооружение уже в следующем году в Домбаровскую дивизию в Оренбургской области. Речь идет о полке с двумя пусковыми установками.

          Как сообщает телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах», «успешное (как заявляет Минобороны) завершение испытаний ракетного комплекса «Авангард», конечно, большая победа. Россия шла к этому практически сорок лет – еще в 1980-х начиналась разработка данных систем».

          Действительно, «Авангард» является продолжением проекта «Ярс», который, в свою очередь, является продолжением другого проекта, «Тополь-М», работа над которым началась во времена СССР.

          Комплекс разработан одной из ведущих ракетно-космических фирм России – подмосковным «НПО машиностроения». Испытания велись с 2004 года. В 2011 и 2012 годах с космодрома Плесецк были проведены первые два пуска. Носитель давно проверенный: это ракета шахтного базирования, которая находится на вооружении с 1975 года. Ее максимальная дальность – 10 тысяч километров.

          Примечательно, что накануне власти США объявили о том, что на 22 января назначена презентация запуска программы, конечная цель которой также заключается в создании гиперзвукового оружия. Известно, что не только США, но и Китай ведут соответствующие разработки. Провести презентацию должно Агентство по перспективным исследовательским проектам (Defense Advanced Research Projects Agency), действующее под эгидой Пентагона.

          Именно это агентство составляет требования для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области обороны. Программа MACH (Materials Architectures and Characterization for Hypersonics в переводе с английского: программа выработки спецификаций и состава материалов для гиперзвука) призвана решить главную проблему создания гиперзвукового оружия – охлаждения краев боевых блоков.

          Дело в том, что объекты, движущиеся с гиперзвуковой скоростью, а тем более совершающие какие-то маневры, подвергаются высочайшему трению о воздух. Выдержать их могут только особые материалы, которые у России есть, а у американцев пока нет. Прочие проблемы, связанные с особой системой управления, решить проще.

          Пока американцы преуспели лишь в тестировании ракеты-носителя гиперзвуковых боевых блоков: об испытании ракеты Tomahawk на одном из островов Тихого океана в ноябре сообщало минобороны США.

          Стоит заметить, что после речи Путина 1 марта источники в Пентагоне поспешили успокоить американскую аудиторию, заявив, что ракеты на самом деле еще не готовы и российское руководство, скорее всего, просто блефует.

          Еще в октябре телеканал CNBC со ссылкой на данные своего источника в американской разведке вновь выразил сомнение в том, что России удастся создать гиперзвуковое оружие. В этих сомнениях телевизионщиков поддержал представитель Пентагона Эрик Пэхон. «Очевидно, что попытки России разработать высокотехнологичное оружие – это то, за чем мы следим. Впрочем, пока что мы видели больше громких заявлений об успехах, чем доказательств», – говорил Пэхон телеканалу.

          Академик Академии военных наук Андрей Кошкин по этому поводу сказал газете ВЗГЛЯД: «Скептики, которые ставили под сомнение выступление нашего президента в марте этого года перед Федеральным собранием, посрамлены: не прошло и года, прошло испытание».

          Он отмечает, что американцы в области гиперзвукового оружия остаются в положении догоняющих. «Там нужны серьезные реформы, – отмечает эксперт. – Может быть, из-за этого с января министром обороны США станет Патрик Шанахан. Он будет заниматься в том числе развитием ракетостроения». Кошкин обращает внимание, что Шанахан – выходец именно из ВПК, в противовес своему предшественнику Джеймсу Мэттису, кадровому военному. «Даже назначением руководителя Пентагона Дональд Трамп подчеркивает, что в сфере ВПК есть провалы и их надо исправлять», – говорит Кошкин. Проект MACH, по его мнению, как раз и послужит попыткой исправить провал.

          Вместе с тем телеграм-канал «Взгляд человека в лампасах» не до конца уверен, что запуск «Авангарда» был успешным.

          «Сам пуск ракеты – пожалуйста, видео опубликовано. А что насчет попадания боевых блоков?

          Это все равно что снимать старт марафона, не показывая его финиш. Показывать стрельбу, но не показывать результаты попаданий в мишень», – недоумевает автор телеграм-канала.

          Объяснений этому факту он не приводит. «Не будем гадать. Просто констатируем: успешность испытаний «Авангарда» – пока лишь заявление, не подкрепленное реальными доказательствами», – заключает он.

          Известный в США военный эксперт, издатель Defense & Foreign Affairs Journal Грегори Копли в среду также осторожно выразил сомнения в достоверности сообщений из Москвы. «В США, так же как и в Китае, идут собственные работы над гиперзвуковыми системами. Пока их появление является делом будущего, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Однако никто не будет недооценивать значение гиперзвуковых систем. Уверен, опыт создания «Авангарда» в США тщательнейшим образом изучается».

          Российский военный аналитик Александр Гольц вообще считает, что идея «Авангарда» устарела, она нужна была лишь в 80-е годы для того, чтобы обойти противоракетную оборону СОИ – стратегической оборонной инициативы, проекта американцев 30-летней давности, который так и не был реализован.

          «Над гиперзвуковым оружием работы ведутся. Но гиперзвуковое оружие, которое планирует и маневрирует в космосе, а потом переходит в воздушное пространство, каковым является «Авангард», имеет смысл, только если иметь в виду предполагавшуюся архитектуру СОИ. В остальных случаях и для нас, и для американцев это оружие бесполезно», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. Что касается назначенной на 22 января презентации, то Гольц подозревает: американцы не ставят себе задачи создать аналог «Авангарда» и будут создавать некий другой вид оружия.


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