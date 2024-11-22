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    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    В Госдуме оценили вероятность продажи «Северного потока – 2» американцу
    Лавров: Зеленский испугался
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»
    В Польше заявили о решающей фазе конфликта на Украине
    Бжания сообщил о своем отъезде из Абхазии
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    Минобороны ФРГ подтвердило план на случай войны
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 16:59 • Новости дня

    Володин: Госдума поддержала право России на ответный удар по агрессорам

    Володин: Госдума поддержала применение вооружения РФ против военных объектов агрессоров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия имеет право применять оружие против военных объектов стран, которые совершают атаки на ее территорию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что такое решение поддерживается Госдумой.

    По его словам, Госдума поддержала решение президента Владимира Путина об использовании вооружения против военных объектов стран, совершающих атаки на Россию, передает ТАСС. Володин заявил, что это решение является ответом на удары, которые наносятся ракетами США и их европейскими союзниками по территории России.

    Он отметил: «Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем». Спикер добавил, что в условиях текущей угрозы это правильный и долгожданный ответ, так как западные страны не должны думать, что Россия не осмелится ответить. По мнению Володина, у России есть полное право применять вооружение для защиты от государств, которые атакуют ее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал, что Россия нанесла удар ракетой «Орешник» по объекту в Днепропетровске. США подтвердили предупреждение от России «незадолго до запуска» «Орешника». Украина призналась в отсутствии ответных мер на ракету «Орешник».

    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    22 ноября 2024, 12:59 • Новости дня
    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие

    NYT: Чиновники США и Европы обсудили возможность вернуть Украине ядерное оружие

    NYT: США и Европа предложили вернуть Киеву ядерное оружие
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Вера Басилая

    В США и Европе обсуждают как возможную гарантию безопасности возвращение Киеву ядерного оружия, от которого Украина отказалась после распада СССР, сообщила газета The New York Times (NYT).

    Американские чиновники оценивают, что ускорение поставок вооружений на Украину вряд ли сможет существенно изменить обстановку на фронте в краткосрочной перспективе, однако это может укрепить позиции Киева при возможном перемирии, передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

    Западные союзники рассматривают различные меры по сдерживанию, включая размещение на территории Украины арсенала обычных вооружений. В частности, обсуждается и возврат ядерного оружия, но этот шаг оценивается как сложно осуществимый, который способен повлечь серьезные последствия, пишет издание.

    Ранее издание The Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что киевский режим либо должен стать частью какого-либо военного альянса, либо обладать ядерным оружием.

    Между тем президент России Владимир Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    22 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Рютте решил убедить Трампа не уступать России по Украине

    Рютте решил призвать Трампа не уступать России в переговорах по Украине

    Рютте решил убедить Трампа не уступать России по Украине
    @ Manon Cruz/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

    Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, собирается посетить Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, в его резиденции Мар-а-Лаго для обсуждения стратегии мирных переговоров по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Основная цель визита Рютте – убедить Трампа в необходимости не идти на уступки России в данных переговорах.

    В материале говорится, что Рютте планирует подчеркнуть важность заключения мирного соглашения, которое обеспечит Украине надежные гарантии безопасности. При этом, по мнению Рютте, такое соглашение должно соответствовать интересам Америки и Европы, исключая любые уступки России.

    Высокопоставленный немецкий чиновник полагает, что Рютте будет советовать Трампу разрешить украинский конфликт таким образом, чтобы это не повлияло негативно на его президентский срок. Источники также считают, что Рютте станет ведущим представителем Европы в этих обсуждениях с Трампом, что подчеркнет важность европейской позиции в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить помощь Украине перед наступлением зимнего периода, подчеркивая важность своевременной поддержки. Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал необходимость постоянной поддержки Украины, что подтверждает стратегическую значимость этого региона для западных стран.

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    20 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мировое большинство наблюдает за коллапсом западной идеологии двуличия и манипуляций, который невозможно скрыть, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о чудовищном крахе западной идеологии, который, по ее словам, невозможно скрыть, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что мировое большинство уже увидело этот коллапс, а западные страны могут скрыть его только от своих граждан благодаря контролю над СМИ.

    Захарова добавила, что страны, не блокирующие альтернативные мнения, осознали, что западные эксперименты привели к трагическим последствиям.

    Представитель МИД также заявила, что Запад продолжает свои действия «до последнего украинца» и до разрушения украинской государственности, демонстрируя отсутствие тормозов.

    По ее мнению, западная идеология изначально была «гнилой», а ее приверженцы – «люди с расколотым сознанием и чудовищной философией разрушения».

    Дипломат отметила, что Запад не может признать своего поражения, так как привык к двуличию. Она подчеркнула, что западные страны действуют по шаблону, как это было во Вторую мировую войну, выбирая победителей и быстро меняя стороны.

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    21 ноября 2024, 11:02 • Новости дня
    Захарова допустила превращение Молдавии в базу для снабжения ВСУ

    Захарова: Молдавия при сближении с НАТО фактически станет логистической базой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии выступают против сближения с НАТО, власти республики продолжают активно развивать партнерство с альянсом, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что для руководства Молдавии приоритетом является сохранение статуса доверенного партнера НАТО. Однако, по мнению политологов, такое сотрудничество может привести к тому, что Молдавия станет важной логистической базой для снабжения украинских военных.

    Ранее в августе временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах.

    Напомним, МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.

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    20 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    СМИ Белоруссии сообщили о планах военного вторжения в республику

    Tекст: Александра Юдина

    За рубежом существует план военного вторжения в Белоруссию, который разрабатывался в течение нескольких лет, сообщает телеканал ОНТ.

    В заявлении канала говорится, что за рубежом уже несколько лет действует план, в котором подробно расписаны все роли и этапы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования стало известно, что данный план разрабатывался зарубежными силами, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в стране и захват власти. В рамках этого плана уже были определены ключевые фигуры, которые должны взять на себя выполнение поставленных задач.

    ОНТ анонсировало выпуск фильма под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В фильме будут предоставлены дополнительные доказательства существования данного заговора и раскрыты детали плана и его участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией.

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    22 ноября 2024, 11:49 • Новости дня
    Назначено экстренное заседание Совета Украина – НАТО

    Экстренное заседание Совета Украина – НАТО по удару «Орешником» назначено на 26 ноября

    Tекст: Вера Басилая

    Совет Украина – НАТО проведет экстренное заседание для обсуждения последствий применения российской гиперзвуковой ракеты по объекту на Украине, сообщило агентство AFP.

    Украина и НАТО проведут экстренное заседание Совета Украина – НАТО, передает ТАСС со ссылкой на AFP.

    Основной темой обсуждения станет удар российской гиперзвуковой баллистической ракетой по объекту оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Заседание пройдет на уровне послов. Оно было инициировано по запросу Киева.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия нанесла ракетный удар «Орешником» по объекту в Днепропетровске.

    Путин также подчеркнул, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    Украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине.

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    20 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    Нарышкин предостерег НАТО о последствиях за поддержку ВСУ

    Нарышкин заявил о неизбежном наказании для стран НАТО за поддержку ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на неизбежность последствий для стран НАТО за поддержку дальнобойных ударов ВСУ по России.

    По его словам, участие отдельных стран НАТО в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ по территории России не останется безнаказанным, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Минобороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    22 ноября 2024, 08:50 • Новости дня
    Залужный заявил о начале третьей мировой войны

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский посол в Британии Валерий Залужный заявил изданию «Украинская правда», что третья мировая война уже началась.

    Посол Украины в Британии заявил о начале третьей мировой войны, передает Ura.ru.

    Залужный подчеркнул, что это событие является тем, чего давно ожидали, и призвал Украину и мировое сообщество сделать соответствующие выводы.

    Он акцентировал внимание на необходимости прекращения конфликта на территории Украины. Он выразил обеспокоенность тем, что международные партнеры не в полной мере осознают важность этой проблемы.

    По его мнению, отсутствие понимания среди мирового сообщества может усугубить ситуацию.

    Реакция мировых лидеров на заявление Залужного пока не последовала.

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предрек третью мировую войну, высказав опасения относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны, утвержденной российским президентом Владимиром Путиным.


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    21 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    Эксперт заявил, что российская ПВО эффективно перехватывает дальнобойные ракеты

    Эксперт Литовкин заявил, что российская ПВО эффективно перехватывает дальнобойные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Российская противовоздушная оборона успешно адаптировалась к перехвату ракет ATACMS и Storm Shadow благодаря современным системам ПВО, таким как С-400 и «Панцирь», заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

    Литовкин подчеркнул, что российские системы ПВО успешно перехватывают американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, пишет «Комсомольская правда».

    «Эти дальнобойные ракеты – дозвуковые, что делает их уязвимыми для современных систем противовоздушной обороны России, таких как «Панцирь», С-300, С-400, «Бук» и «Тор», – отметил Литовкин.

    Эксперт добавил, что применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории лишь усугубит экономические и военные проблемы Украины. Он также заявил, что конфликт в Донбассе стал выгоден западному военно-промышленному комплексу, который извлекает из него финансовую выгоду.

    По данным «Комсомольской правды», Украина получает от США и Британии старые версии ракет ATACMS и Storm Shadow. Эти ракеты проверяют на пригодность путем испытательных запусков на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Если пробный запуск успешен, считается, что вся партия годна.

    По данным The Economist, у США на складах около 1 тыс. ATACMS. С начала осени российская ПВО сбила около 60 таких ракет. Breaking Defense сообщает, что Украине поставляют старую версию M39 Block I с дальностью 165 км. Lockheed Martin производит около 500 ATACMS в год, однако пандемия коронавируса вызвала проблемы с запчастями, что замедляет производство.

    Британия и Франция разработали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Британский запас составляет от 700 до 1 тыс. единиц, из которых более 200 уже переданы Украине. Le Monde сообщает, что Франция отправила Украине десять SCALP и планирует поставить еще тридцать. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,18 млн до 2,5 млн долларов.

    Германия отказалась передавать Taurus Украине из-за нехватки современных ракетных систем. По данным Politico, у Германии около 600 ракет, из которых половина неактивны. Производство Taurus завершилось в 2019 году, и сейчас заводы занимаются только ремонтом и обслуживанием.

    Ранее издание Times писало, что в распоряжении Киева находится около 50 американских ракет ATACMS, а имеющиеся на Украине ATACMS могут быть израсходованы уже к концу января 2025 года.

    Сообщалось, что Киев впервые применил ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала риски, которые несут удары ATAСMS для работы российских бомбардировщиков.

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    21 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    В НАТО заявили, что помогают Киеву не из милосердия

    Руге: НАТО помогает Украине из стратегических интересов, а не из милосердия

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО помогает Украине ради стратегических целей, а не из милосердия, заявил в интервью испанской газете El Mundo исполняющий обязанности заместителя генсекретаря альянса Борис Руге.

    Руге заявил, что государства – члены НАТО оказывают поддержку Украине не из-за чувства милосердия, а ради собственных стратегических интересов, передает ТАСС .

    По словам Руге, помощь направлена на то, чтобы Украина смогла действовать как суверенное и независимое государство.

    «Мы должны продолжать поддерживать Украину», – заявил Руге.

    Заместитель генерального секретаря также подчеркнул, что в настоящее время мир не становится более мирным и стабильным. Он добавил, что у НАТО есть сотни тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию на восточном фланге альянса или в других местах в течение десяти дней.

    Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указывал на неизбежность последствий для стран НАТО за поддержку дальнобойных ударов ВСУ по России.

    Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, которая должна отрезвить НАТО в вопросах сдерживания и стратегического равновесия.

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    21 ноября 2024, 10:43 • Новости дня
    Украинские военные начали обучение в США по сбору «доказательств ядерных атак»

    Defense One: ВСУ и СБУ начали в США обучение по сбору «доказательств ядерной атаки»

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные и сотрудники СБУ посетили лабораторию в США для обучения методам сбора «доказательств ядерных атак», сообщило издание Defense One.

    Издание Defense One сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ) посетили лабораторию Министерства энергетики США в Айдахо, где прошли обучение по сбору «доказательств ядерных атак». Визит состоялся при поддержке Госдепартамента США и включал участие десяти солдат ВСУ и десяти членов СБУ, передает РИА «Новости».

    В ходе недельного обучения украинским специалистам помогали эксперты из других национальных лабораторий США и Национального управления ядерной безопасности (NNSA).

    Особое внимание уделялось методам сбора инородных веществ для ядерной экспертизы после взрыва. Советник NNSA отметил, что до 2022 года Украина не имела возможности собирать высококачественные образцы для анализа.

    Как пишет издание, инструкторы из лабораторий и NNSA обладают необходимым оборудованием для развертывания командных пунктов в любой точке мира. Сотрудничество с американскими специалистами позволит украинским службам повысить уровень подготовки к возможным ядерным угрозам.

    Ранее издание The Times сообщало, что Украина может разработать ядерную бомбу за несколько месяцев без помощи США.

    До этого президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с Дональдом Трампом упоминал о ядерном оружии как альтернативе вступлению страны в НАТО.

    Позже в офисе Зеленского заявили, что это сообщение не соответствует действительности.

    В Минобороны предупредили, что киевский режим может использовать ядерное топливо для провокации против России, чтобы дестабилизировать обстановку и сорвать специальную военную операцию.

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