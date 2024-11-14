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Байден и Трамп обсудили Украину
На встрече в Белом доме Байден и Трамп обсудили вопрос поддержки Украины
Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал важность постоянной поддержки Украины, сообщил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Президент Байден подтвердил свое мнение, что поддержка Украины на постоянной основе отвечает интересам национальной безопасности США», – приводит слова Салливана РИА «Новости».
По словам Салливана, Байден объяснил, что поддержка Украины якобы направлена на предотвращение более широкого конфликта, который мог бы повлиять на Соединенные Штаты.
При этом администрация Байдена не уверена в том, какой подход к Украине выберет команда Трампа. Салливан заявил: «На данный момент мы видим, что поддержка Украины была двухпартийной и включала голосование в Палате представителей и в Сенате в пользу выделения ресурсов Украине. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это продолжилось», –передает ТАСС.
Трамп в интервью New York Post сообщил о расхождении мнений с Байденом относительно украинского конфликта. Трамп отметил важность понимания взглядов Байдена и сообщил, что они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Белом доме состоялась встреча Байдена и Трампа, в ходе которой они подчеркнули значимость мирной передачи власти.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте заявил о планах Байдена до 20 января поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.