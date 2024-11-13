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    13 ноября 2024, 22:22 • В мире

    Как Европа попытается заменить США на Украине

    Как Европа попытается заменить США на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Победа Дональда Трампа на президентских выборах побудила Европу убедительнее говорить о новой военной помощи Украине. В последние дни речь об этом шла в Брюсселе и Париже, где генсек НАТО встречался с президентом Франции и госсекретарем США. Если Трамп все же решит дистанцироваться от конфликта, сможет ли Европа в одиночку снабжать ВСУ оружием?

    На этой неделе в ходе встречи в Брюсселе с генсеком НАТО Марком Рютте госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о планах Джо Байдена до 20 января (окончание срока президентских полномочий) поставить Украине все одобренные средства Конгрессом. По его словам, НАТО сделает все, чтобы подготовить ВСУ к продолжению конфликта в 2025 году.

    Рютте же подчеркнул важность трансатлантического единства и дальнейшей поддержки Украины. Как сообщает Reuters, выступая перед переговорами с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Рютте также сообщил о планах НАТО обеспечить ВСУ способностью продолжать боевые действия в следующем году.

    В свою очередь, Макрон призвал отправлять помощь Украине столько, сколько потребуется. «Это единственный путь к переговорам, и я хочу ясно дать понять, что когда придет время, ничего не должно решаться по Украине без украинцев, а по Европе – без европейцев», – сказал Макрон. Он также признал, что Европа «слишком долго избегала нести бремя собственной безопасности».

    Напомним, с 2022 года США потратили 108 млрд долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине. В прошлом году именно конгрессмены-республиканцы, поддерживающие Трампа, на несколько месяцев заблокировали пакет военной помощи Украине на 61 млрд долларов, из-за чего ВСУ быстро ощутили нехватку оружия и боеприпасов на передовой, прежде чем закон был в конечном итоге принят в апреле.

    А европейцы, по данным Кильского института мировой экономики, потратили на Украину более 175 млрд долларов. В то же время Зеленский заявлял, что если США начнут сокращать помощь Украине, страна будет полагаться на себя и своих союзников из ЕС. Но сможет ли Западная Европа потянуть поддержку конфликта своими силами? Даже внутри ЕС на этот счет звучат разные мнения.

    Военный эксперт Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук, отметил, что даже без поддержки США европейцы продолжат поставку вооружений, в том числе средств ПВО (Германия, Франция и Италия), бронетехники (Германия, Франция и Польша) и авиации (помимо обещанных Францией истребителей Mirage сформирована международная коалиция для закупок десятков истребителей F-16 для Украины).

    «По некоторым данным, немецкий концерн Rheinmetall AG строит на Украине заводы по производству и ремонту бронетехники. Французы поставляют пусть устаревшую и не очень пригодную в условиях Украины колесную бронетехнику, но они занимаются этим. Поэтому определенная поддержка и тут будет оказываться», – подчеркивает Бартош.

    Эксперт напомнил, что на этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщал о предоставлении Евросоюзом Украине свыше 980 тыс. снарядов из обещанного миллиона, хотя Брюссель не смог сдержать свое прежнее обещание сделать это до весны.

    По словам Бартоша, Европа стремится повысить производство артиллерийских снарядов, прежде всего калибра 152 мм. «Значительная часть этих снарядов пойдет на Украину, хотя европейцы стараются пополнять сейчас и свои изрядно опустевшие арсеналы боеприпасов», – акцентировал эксперт.

    «Кроме того, еще есть такой поставщик вооружений, как Южная Корея. Хотя, что касается производства боеприпасов, Россия превосходит в этом чуть ли не троекратно все страны НАТО вместе взятые», – отмечает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Речи о том, что Трамп, придя к власти, дистанцируется от конфликта, не идет в принципе. Вместо этого в его окружении говорят о заморозке конфликта по текущей линии боевых действий, возможно, с мораторием на вступление Украины в НАТО, но с сильной милитаризацией страны и с сохранением ее тесных связей с Западом в сфере безопасности», – отмечает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Собеседник напомнил о словах Трампа добиваться разрешения конфликта путем давления на Россию и Украину. «Это давление будет предполагать повышение поставок оружия Украине. Трамп не будет снижать поставки вооружений, потому что это ослабит его переговорную позицию.

    А соглашаться на российские условия Трамп на данный момент совершенно не собирается»,

    – напомнил спикер. Впрочем, прекращение военной помощи со стороны США возможно в том случае, если «Трамп о чем-то договорится с Россией», а «Зеленский и европейские страны начнут саботировать его решения». Но такая ситуация «довольно маловероятна», добавляет собеседник.

    «Если это произойдет, тогда положение ВСУ очень сильно осложнится. Как мы видели, относительно кратковременный перерыв в поставках с конца 2023 года и первые месяцы 2024-го негативно отразился на украинских возможностях. Именно на США приходится большая часть военных поставок, хотя Европа лидирует в общем объеме финансовой поддержки Украины», – продолжил Кашин.

    Эксперт подчеркивает, что Европа не сможет полностью заменить США с точки зрения производственных возможностей. Большинство военных систем, которые европейцы производят как бы самостоятельно, «выпускаются с широким применением американских компонентов и технологий», поэтому «США имеют полное право запретить поставки большинства образцов новой военной техники в любую страну».

    «Отказ США от сотрудничества будет означать скорый крах ВСУ. Если Европа очень сильно напряжется, то сможет поддерживать в нужном темпе поставки лишь некоторых видов вооружений», – добавил эксперт.

    Однако ключевой элемент участия США в конфликте, акцентировал Кашин, – это группировка спутниковой разведки и система обработки данных, «что составляет основу разведывательных возможностей ВСУ», а также система спутникового интернета Starlink, «которая является основой всей системы связи и управления ВСУ».

    Среди других компонентов – передача больших объемов данных со стороны американских разведывательных служб, полеты беспилотников США над Черным морем для наведения оружия. «Если все это перестанет работать в интересах Украины, то наступит немедленный коллапс, – пояснил Кашин. –

    Поставки оружия Европа может частично заместить, но все остальное она не может заместить практически никак».

    Эксперты также допускают сценарий, при котором Трамп согласится продавать ЕС необходимые для ВСУ вооружения. «Трамп – бизнесмен. Он может пойти на продажу оружия, а куда оно пойдет дальше – дело покупателя. Поэтому здесь все зависит от результатов переговоров Владимира Путина и Трампа, если они состоятся», – предположил Бартош.

    Козюлин добавляет, что именно такой сценарий, скорее всего, и будет реализован. «Для Трампа первично противостояние с Китаем, поэтому он хотел бы завершить конфликт на Украине. Но свою позицию он уже озвучил: если договориться не получится, то США дадут ВСУ максимум возможного», – напомнил эксперт.

    По его словам, пока Трамп не вступил в должность президента, европейцы «должны показать готовность идти к победе, что они и делают в нынешней ситуации». «А когда, допустим, станет понятно, что Трамп не готов оказывать поддержку Киеву, то Европе придется делать это самостоятельно. Но тогда в ЕС громче начнут выступать сторонники скорейшего завершения конфликта на приемлемых для России условиях», – предположил Козюлин.

    Кашин, в свою очередь, напомнил о существующих в ЕС бюджетных ограничениях, связанных с наличием единой валюты и невозможностью наращивать свой госдолг, как это происходит в США. «Ключевые решения в кредитно-денежной политике ЕС не принимаются единообразно, как в США. Речь идет об одномоментном росте расходов на десятки миллиардов долларов, которые в таком случае придется отдать чужой оборонной промышленности. Не все с этим согласятся в Европе, уже сейчас там есть большое недовольство расходами. Поэтому без Штатов ВСУ смогут потрепыхаться, но не более того», – резюмировал эксперт.

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