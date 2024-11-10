Tекст: Олег Исайченко

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что всего противником было применено 84 аппарата, из них 34 – в Московской области. Также были сбиты БПЛА над территориями Брянской, Орловской, Калужской, Курской и Тульской областей.

Отмечается, что в Подмосковье в результате падения обломков в трех населенных пунктах произошло возгорание четырех домов, пять человек получили ранения. По данным военкоров, это была самая масштабная попытка атаки столичного региона с момента начала СВО – и первая после того, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США.

На этом фоне обращают на себя внимание слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что у уходящей администрации Джо Байдена «еще в кармане пару месяцев». «За это время, а мы их знаем, нагадить можно много, думаю, что их русофобия никуда не делась», – подчеркнула дипломат.

Примечательно и то, что накануне в Киев прибыл глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который остается в числе главных подстрекателей конфликта. Он сообщил, что ЕС к концу зимы подготовит 75 тыс. украинских военных в рамках тренировочной миссии. Также евродипломат анонсировал 15-й пакет санкций против России.

Между тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский шокирован победой Трампа, так как опасается, что это приведет к снижению американской помощи Украине и возможному завершению конфликта. Напомним, республиканец действительно говорил о намерении завершить конфликт на Украине.

На эту риторику обратили внимание и в Кремле. Так, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что заявления о мире выгодно отличают Трампа от действующей администрации Байдена. Однако идею о завершении противостояния в течение суток там сочли преувеличением.

По мнению аналитиков, воскресный налет дронов преследовал не только военные, но и финансово-политические цели. На это отчасти указывает и пост Дональда Трампа – младшего, который в ироничной форме пригрозил Зеленскому «потерей пособия через 38 дней» – вероятно, речь идет о 17 декабря, когда победа Трампа-старшего должна быть утверждена выборщиками.

«Подмосковье пережило самую массированную атаку вражеских беспилотников за весь период спецоперации. На Москву шло более трех десятков ударных БПЛА. Однако ПВО сработала как часы – до столицы не добрался ни один», – пишет военкор Александр Коц. «Наверное, Зеленский рассчитывал на более внушительный результат.

Сейчас ему кровь из носу нужно доказать Белому дому и Западу в целом свою полезность. Посмотрите, мол, мы-то еще ого-го!

Мы вам еще пригодимся, мы же свои, буржуинские. Дайте, пожалуйста, денег», – полагает эксперт. «Но если Киев проводит такие акции разово, то мы занимаемся тем же самым системно. Россия сегодня ночью тоже поставила свой рекорд, отправив по целям на Украине аж 145 дронов «Герань-2». И даже в ВСУ подтверждают, что перехватить удалось меньше половины», – акцентировал он.

«В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – добавляет Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА. Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа.

Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы.

В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.

«В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.

Что касается политической составляющей этой атаки, то она однозначно выглядит как намеренная эскалация со стороны Зеленского на фоне дискуссии о возможных вариантах переговорного процесса. «Зеленский провоцирует Москву на жесткие ответы», – считает политолог Владимир Корнилов.

«Мы понимаем, что Джо Байден еще несколько месяцев будет хозяином Белого дома. Так что ВСУ пришлют нам таких «последних приветов» немало»,

– считает аналитик. «Более того, украинская сторона уже заявляла, что им плевать на планы Трампа по мирному урегулированию конфликта. Якобы ВСУ будут сражаться до последнего. Правда, призывают к этому в основном те, кто воевать точно не планирует», – иронично заметил собеседник.

«Дело в том, что в Киеве абсолютно уверены – и США, и Европа продолжат финансировать противостояние. И даже если Зеленского заставят хотя бы изобразить из себя миротворца, подобные диверсии и провокации все равно продолжатся. Это было при Порошенко, это будет и при условном Залужном», – заключил Корнилов.