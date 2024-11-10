В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Эксперт: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
Военный эксперт Козюлин: Налет украинских БПЛА на Москву преследовал три цели
Атака ВСУ на столичный регион преследовала три цели: выявить слабые места в системе ПВО, протестировать новые технологии в области беспилотной авиации, а также повлиять на дискуссию о дальнейшей поддержки Украины со стороны Запада. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин.
«В столичном регионе выстроена хорошая система ПВО. Благодаря этому нашим войскам удалось отбить налет противника. Судя по имеющимся данным, только на столицу было направлено больше 30 дронов – это немало», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
Эксперт напомнил, что ВСУ наращивают производство беспилотников. «Запад передает Украине свои технологии, чтобы испытать их в бою. И те разработки, которые не прошли апробацию в конфликте с Россией, насколько мне известно, в дальнейшем не пользуются популярностью в третьих странах», – рассуждает аналитик. То есть первая цель атаки – проверка БПЛА.
Но есть и другие цели. «Во-вторых, стоит обратить внимание на временной промежуток, в течение которого сбивали беспилотники – немногим больше часа. Допускаю, что противник пытался прощупать изменения в системе ПВО Москвы. В Киеве знают, что единичными ударами защиту не пробить. Поэтому они запускают сразу несколько аппаратов, а затем наблюдают за расположением комплексов, наносят их на карту и ищут слабые места – это давняя практика», – полагает аналитик.
«В-третьих, атака связана с дискуссией о поддержке Украины в будущем на фоне победы Дональда Трампа. Вероятно, ВСУ пытались продемонстрировать, что у них якобы есть серьезные возможности, из-за которых помощь Украине необходимо продолжать и даже усиливать», – считает спикер.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 32 сбитых беспилотниках в Подмосковье. Позже в Минобороны уточнили, что силы ПВО уничтожили 70 украинских беспилотников, из них 34 в Московской области.
Еще 14 БПЛА сбито над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.