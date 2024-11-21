Фон дер Ляйен оказала первую помощь пассажиру в самолете

Урсула фон дер Ляйен оказала медицинскую помощь на борту рейса из Цюриха

Tекст: Дмитрий Зубарев

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии, проявила себя не только как политический лидер, но и как квалифицированный врач, оказав первую помощь пассажиру на борту самолета, пишет Bild.

Инцидент произошел на рейсе LX780 авиакомпании Swiss Air, когда один из пассажиров почувствовал недомогание, передает ТАСС.

После обращения экипажа за помощью фон дер Ляйен, имея медицинскую квалификацию, предложила свои навыки для стабилизации состояния пассажира.

Рейс следовал из Цюриха в Брюссель, и после оказания помощи самолет приоритетно приземлился в Брюсселе. Там пассажира передали команде медицинских специалистов, готовых продолжить лечение. После этого фон дер Ляйен покинула аэропорт на автомобиле.

Фон дер Ляйен имеет медицинское образование и степень доктора медицинских наук, полученные в высшей медицинской школе Ганновера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на более дешевый американский, поздравила Дональда Трампа с победой на выборах и была замечена перелезающей через забор на саммите G20.