  • Новость часаСША не увидели подготовки России к ядерному удару
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Таро – это попытка попасть в духовный мир с черного хода

    Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения, тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Лев Толстой как зеркало специальной военной операции

    Фактически Толстой первым из великих прозаиков выступил в защиту народа, отбивающего атаку Запада. И он был услышан. С тех пор эту речь повторяли в самых разных уголках планеты. Мало-помалу все зулусы завели своего Толстого. В этом смысле он может считаться первым писателем БРИКС и всего многополярного мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    20 ноября 2024, 10:55 • Новости дня

    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20

    Главу ЕК фон дер Ляйен заметили перелезающей через забор на G20
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заметили за перелазом через забор на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале дипломат опубликовала видео, на котором глава ЕК перелезает через забор во время саммита «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро.

    На кадрах видно, как она, одетая в спортивный костюм, перелазит через металлическое ограждение в сопровождении нескольких человек.

    Захарова с иронией отметила, что фон дер Ляйен пошла «поперек закона». Один из очевидцев, заснявших инцидент, назвал главу Еврокомиссии «бабой-гопником».

    19 ноября 2024, 20:19 • Новости дня
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столкновение России с европейскими войсками на Украине не ожидается, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, подчеркнув, что ЕС лишь оказывает военную помощь Киеву.

    «Мы не являемся воюющей стороной, не являемся частью войны. На территории Украины нет европейских войск, столкновение России с европейскими войсками на поле боя не предвидится», – сказал Боррель журналистам после заседания министров обороны стран ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что ЕС оказывает военную помощь Киеву, но это не делает его участником конфликта.

    Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

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    19 ноября 2024, 14:50 • Новости дня
    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Политолог Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа

    Рар: Решение Байдена об ударах вглубь России может быть частью плана Трампа
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе сохраняются некоторые страны, выступающие против эскалации вокруг текущего украинского конфликта. Однако их голос перекрывают Брюссель и Париж, действующие в фарватере американской политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в организации единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России.

    «Вашингтон, Брюссель, Лондон, Париж и Варшава выступают единым лагерем за одобрение дальнобойных ударов вглубь России. Они доминируют в дискуссии по данной теме, и к ним прилегают многие либеральные СМИ, а также силовые структуры. Вполне возможно, что к решению дальнейшего вооружения ВСУ и эскалации конфликта Байдена подтолкнули именно европейцы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Об этой инициативе, однако, можно говорить лишь с большим сожалением. Проблема заключается в ошибочном мнении многих европейских политиков о том, что Украина, обладая большим количеством вооружений, якобы действительно сумеет победить Россию. На Западе имеется катастрофическая недооценка военной мощи Москвы. К тому же ни Брюссель, ни Вашингтон не верят в то, что они могут проиграть», – отмечает он.

    «Конечно, в Европе и НАТО сохраняются некоторые страны, которые противятся втягиванию в возможную войну с Россией, однако на общую картину это слабо влияет. Все зависит от американцев: если они остановят поставки вооружений Украине, ЕС не захочет оставаться один на один в конфликте с Россией», – акцентирует собеседник.

    «Но если Штаты продолжат эскалировать ситуацию, то и Брюсселю будет все равно на протесты Братиславы или Будапешта. Лично у меня сохраняется последняя надежда на Дональда Трампа, но до его прихода к власти еще два месяца. Если в начале конфликта Запад был готов к капитуляции Украины, то сегодня он насмерть вцепился в идею отвоевывания этой страны», – полагает эксперт.

    «При этом сообщений о том, что Париж или Лондон критикуют инициативу США, не видно. Германия же устами Фридриха Мерца и парламента поддерживает решение Байдена, только Олаф Шольц пока выступает против. К тому же сейчас появилась информация, что об этом шаге с действующей американской администрацией договорился Дональд Трамп», – рассуждает он.

    «Он якобы хочет надавить вооружением ВСУ на Россию, чтобы Москва, когда республиканец начнет переговоры с Владимиром Путиным, оказалась более сговорчивой. Однако против такой американской тактики могут выступить англичане и французы», – заключил Рар.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил об отсутствии в Евросоюзе единой позиции по нанесению ударов вглубь территорий России. По его словам, решение о поставках вооружений до сих пор должно рассматриваться каждым государством союза на национальном уровне.

    «Все будут действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он. Боррель добавил, что в данном вопросе необходимо опираться на непосредственное решение США. Между тем вопрос о нанесении дальнобойных ударов вглубь России действительно разделил политиков ЕС.

    Так, несмотря на вероятное одобрение Штатами данного шага, канцлер Германии Олаф Шольц не станет менять решения относительно поставок ракет Taurus ВСУ. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, предоставление данных боеприпасов Украине «не изменит ситуацию», сообщает Tagesschau.

    Кроме того, Италия отказалась одобрить использование переданных ею ВСУ вооружений для нанесения ударов вглубь России, пишет Le Monde. Как заявил министр иностранных дел республики Антонио Таяни, технологии Рима могут применяться исключительно на территории Украины.

    Примечательно, что издание Le Figaro сообщало о готовности Франции и Британии также поддержать использование их вооружений против России, однако позже данная фраза была удалена из статьи. При этом Эммануэль Макрон сообщил о поддержке инициативы США, добавив, что это станет значительным изменением в ходе текущего конфликта, сообщает телеканал BFM.

    Ранее газета The New York Times писала, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. При этом сам президент США данную информацию не комментировал. В Госдепартаменте страны также отказались отвечать на вопросы, связанные с этой темой, пишут РИА «Новости».

    В то же время в интервью бразильскому изданию O Globa помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что Джо Байден действительно разрешил применение дальнобойного вооружения для ударов по территории России. По его словам, данный шаг позволит Украине заручиться «большими возможностями для защиты себя».

    Примечательно, что Дональд Трамп и Джо Байден встретились в Белом доме 13 ноября. Согласно официальным данным, они обсуждали процесс мирной передачи власти от одной администрации к другой.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    20 ноября 2024, 06:03 • Новости дня
    Reuters: Лула да Силва досрочно завершил обсуждение ситуации на Украине

    Президент Бразилии досрочно завершил обсуждение украинского конфликта на саммите G20

    Reuters: Лула да Силва досрочно завершил обсуждение ситуации на Украине
    @ ANTONIO LACERDA/EPA/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На саммите G20 в Бразилии европейские делегации выразили недовольство решением Лулы да Силвы закончить обсуждение украинского конфликта и выпустить итоговое коммюнике на день раньше, чем было запланировано, сообщило Reuters.

    По информации агентства, представители европейских стран на саммите «Группы двадцати» (G20) выразили недовольство действиями бразильского лидера Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Он решил досрочно завершить обсуждение украинского конфликта и выпустить итоговое коммюнике на день раньше, что вызвало негативную реакцию со стороны делегатов, передает РИА «Новости».

    Сообщается, что обычно коммюнике выпускается в конце саммита, однако Лула утвердил текст во время пленарного заседания в понедельник. Это произошло в момент отсутствия в зале лидеров Франции, Германии и США. Европейские делегаты недовольны таким решением, так как это свернуло сложную дискуссию о войне на Украине.

    Бразильские дипломаты, присутствовавшие на переговорах, заявили, что Лула поспешил с утверждением совместного заявления из-за риска того, что страны могли бы не согласовать окончательный текст декларации. Некоторые страны требовали более жестких формулировок по конфликту на Украине, что затрудняло достижение консенсуса.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия согласилась с пунктом об урегулировании конфликта на Украине, содержащимся в итоговой декларации саммита G20.

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    20 ноября 2024, 10:22 • Новости дня
    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз

    Россия почти прекратила экспортировать зерно в Евросоюз на фоне новых пошлин

    Россия почти полностью прекратила экспорт зерна в Евросоюз
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия практически остановила экспорт зерна в Евросоюз, отгрузив в сентябре продукции лишь на 21 тыс. евро, что связано с введением с 1 июля повышенных пошлин на импорт зерновых и масличных культур, достигающих до 95 евро за тонну.

    Россия практически прекратила экспорт зерна в Евросоюз из-за введения новых пошлин, пишет РИА «Новости». По данным Евростата, в сентябре экспорт зерна из России составил всего 21 тыс. евро. С 1 июля Евросоюз ввел повышенные пошлины на ввоз зерновых и масличных культур из России и Белоруссии. Пошлины увеличились до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости продукции.

    Перед введением пошлин Евросоюз активно импортировал российское зерно. В июне импорт вырос почти вдвое, достигнув 11,8 млн евро. Однако в июле он снизился в четыре раза до 2,9 млн евро, а в августе составил 3,7 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия планирует поднять экспорт зерна на новые рынки через балтийские порты, что позволит увеличить объемы сельскохозяйственного экспорта страны.

    Россия намерена найти новых покупателей для своего зерна вместо Европы, что связано с введением высоких пошлин на российское зерно. Эти пошлины могут сделать хлеб роскошью для европейцев, что подталкивает Россию к поиску альтернативных рынков сбыта.

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    18 ноября 2024, 08:22 • Новости дня
    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить на G20 заморозить конфликт на Украине по линии фронта

    Эрдоган решил предложить заморозить конфликт на Украине по линии фронта
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск, сообщает Bloomberg.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен предложить на саммите Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации агентства, план предполагает отсрочку обсуждения вступления Украины в НАТО на минимум десять лет, создание демилитаризованной зоны в восточной части Донбасса и размещение там международных войск в качестве дополнительной гарантии. Также предлагается обеспечить Украину военными поставками как компенсацию за отказ от вступления в НАТО.

    Саммит G20 проходит в Бразилии с 18 по 19 ноября, Россию на нем представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан призвал завершить конфликт на Украине с учетом ее территориальной целостности.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия остается открытой к диалогу по украинскому урегулированию, но цели спецоперации сохраняются.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России предложил Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории. Путин призвал вывести украинские войска с территории Донбасса и Новороссии. Статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. Также Украина должна отказаться навсегда от намерений вступить в НАТО, а западные санкции должны быть отменены.

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    19 ноября 2024, 02:50 • Новости дня
    Белый дом опроверг отказ Байдена фотографироваться с Лавровым в Бразилии

    Белый дом призвал не связывать с Лавровым отсутствие Байдена на общем снимке саммита G20 в Рио-де-Жанейро

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден отсутствует на общем снимке лидеров G20 в Бразилии не из-за отказа фотографироваться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявил Белый дом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на объяснение США заявила: «Умеет, конечно, Сергей Викторович наводить шорох своим присутствием».

    «Из-за проблем с логистикой фотография была сделана заранее, до того, как прибыли все лидеры», – приводит ТАСС текст сообщения администрации США.

    По словам представителя Белого дома, данная ситуация не связана с нежеланием Байдена фотографироваться рядом с главой российского МИДа.

    Захарова, комментируя в Telegram объяснение Белого дома, заявила: «Теперь это так называется – запомните. У Байдена проблемы не с тем, что вы думали, а с логистикой».

    Она отметила, что «так же на фото не было канадца и итальянки». Как напомнила Захарова, прежде западные лидеры там, где «отсутствовала сопротивляемость у подмятых ими подпевал, устраивали цирк с фотографированием». В частности, они могли устроить фотографирование «ночью, до приезда Сергея Лаврова». «Так было, например, на СМИД ОБСЕ в Скопье год назад», – напомнила Захарова.

    Однако если «мировое большинство проявляет принципиальность» и защищает даже не «формат», а «нормальность», то «эти тщедушные придумали на фотографиях не запечатлеваться», заявила Захарова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прилетел в Бразилию из Абу-Даби, где участвовал в международном форуме по вопросам мира и безопасности «Сир Бани Яс».

    Госдеп сообщил, что контакты главы ведомства Энтони Блинкена и министра иностранных дел России на саммите G20 в Бразилии не планируются.

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    18 ноября 2024, 18:10 • Новости дня
    В ЕС решили ввести санкции против российских спортсменов и священников

    Сийярто: ЕС обсуждает санкции против атомной энергетики России, спорта и сотрудников ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Страны Евросоюза обсуждают введение 15-го пакета санкций против России, который может затронуть атомную промышленность, транспортировку нефти и газа, а также спортсменов, церковных лидеров и сотрудников ООН, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

    Он выразил мнение, что европейские коллеги не могут избавиться от «плена старых идей», продолжая настаивать на новых ограничениях, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что некоторые страны Евросоюза «жаждут крови» и рассматривают санкции против энергетического сектора, транспортировки нефти и газа, а также атомной промышленности. Он также назвал предложения о введении санкций против спортсменов, церковных лидеров и сотрудников ООН «явно безумными».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости пересмотра санкций против России для снижения цен на энергоносители и укрепления конкурентоспособности Европы.

    Между тем 18 ноября  Британия решила ввести санкции в отношении иранского авиаперевозчика Iran Air, транспортной компании IRISL и российского грузового судна Port Olya-3.


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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    18 ноября 2024, 23:37 • Новости дня
    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России

    Боррель сообщил об отсутствии единства в ЕС по вопросу ударов западным оружием вглубь российской территории

    ЕС не выработал общую позицию по ударам вглубь России
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не выработал единую позицию по поводу использования западного оружия для ударов вглубь территории России, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    Боррель подчеркнул, что решение о поставках оружия Украине для таких целей остается за каждым государством ЕС на национальном уровне, передает РИА «Новости».

    «Мы не вырабатывали общую позицию, каждый будет действовать по своему усмотрению. Мы также принимаем к сведению, что американская администрация, долго отвечавшая отказом, наконец согласилась», – сказал он.

    Боррель считает, что «опираться надо на решение США». По его мнению, «разумно поставлять оружие не только для того, чтобы отбивать удары, но для того, чтобы бить по источнику».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил, что страна продолжит поставки вооружений Украине, но будет препятствовать их использованию для ударов вглубь территории России. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не намерена поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Из статьи Le Figaro была удалена фраза о разрешении Франции и Британии на удары по России. Times не исключила сохранения Вашингтоном запрета на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь России.

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    19 ноября 2024, 19:25 • Новости дня
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    Боррель назвал сумму заблокированных на оружие для Украины денег
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Более 6,5 млрд евро остаются заблокированы в Европейском фонде мира, что создает проблемы с компенсацией странам ЕС за поставленное оружие для Украины, заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

    Боррель отметил, что решения этой проблемы пока нет, передает ТАСС. Он подчеркнул важность разблокировки средств, так как они предназначены для поддержки и усиления оборонных усилий стран Евросоюза. По словам политика, блокировка средств создает дополнительные трудности в предоставлении необходимой помощи Украине и влияет на способность ЕС выполнять свои обязательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето. Это вето связано с тем, что в офисе Зеленского назвали остановку транзита нефти через Украину «местью» Будапешту. Венгрия в ответ на это пригрозила продолжить блокировку помощи Киеву из Фонда мира ЕС. Несмотря на заблокированные средства, Киев продолжит получать оружие, так как эти деньги планировалось передать странам ЕС в качестве компенсации за уже переданные Украине вооружения.


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    19 ноября 2024, 03:15 • Новости дня
    Страны G20 поддержали инициативы по урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G20 приняли декларацию по итогам встречи в Бразилии, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

    В декларации сказано, что участники встретились с целью «обсудить главные мировые вызовы и кризисы и способствовать устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту», передает РИА «Новости».

    «Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами», – говорится в декларации о ситуации на Украине.

    Участники саммита указали на человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок.

    В документе относительно «продолжающихся конфликтов и войн» говорится, что необходимо избегать угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право и право в области прав человека.

    Страны G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства. Государства договорились ускорить реформу международной финансовой архитектуры. Кроме того, участники саммита высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия.

    Напомним, саммит проходит в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.

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    19 ноября 2024, 10:50 • Новости дня
    FT: Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20

    Financial Times: Запад отказался от жестких формулировок по Украине на G20

    Tекст: Александра Юдина

    На саммите G20 в Бразилии европейцы отказались от жестких формулировок к России по Украине из-за опасений сорвать принятие итогового коммюнике, пишет Financial Times.

    По данным газеты, ряд европейских делегаций на саммите изначально настаивали на жестких формулировках в отношении России из-за украинского конфликта, передает ТАСС.

    Однако позднее, как пишет Financial Times, они отказались от своих требований из опасений, что жесткая позиция могла бы помешать принятию совместного итогового заявления.

    Один из европейских дипломатов выразил мнение, что формулировки итоговой декларации недостаточно сильные. «Формулировки недостаточно сильные. Но никто не хотел заходить слишком далеко, иначе начались бы споры и никакого заявления не было бы», – подчеркнул он.

    Другой западный дипломат подчеркнул, что это не тот язык по Украине, который они хотели бы видеть.

    В итоговой декларации, принятой участниками саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро, отмечено, что страны Группы приветствуют все конструктивные инициативы, способствующие установлению мира на Украине.

    Ранее страны G20 приняли декларацию по итогам встречи в Бразилии, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

    Напомним, саммит проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Россию на нем представляет глава МИД Сергей Лавров.

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    19 ноября 2024, 17:05 • Новости дня
    Лавров оценил итоги саммита G20

    Лавров оценил итоги саммита G20 в Бразилии как позитивные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Саммит «Группы двадцати» (G20) в Бразилии завершился позитивными итогами, несмотря на попытки Запада доминировать в повестке, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятии.

    Лавров подчеркнул, что в ходе саммита были достигнуты важные договоренности, передает ТАСС. «Сегодня завершается саммит «Группы двадцати». Это кульминация председательства Бразилии в «Двадцатке», которая руководила ей в течение всего года, провела большое количество мероприятий, как это обычно и бывает. И я считаю, что очень позитивные результаты, достигнуты весомые договоренности. Это очень важно», – сказал глава российского МИД.

    Он также отметил, что странам коллективного Запада не удалось «украинизировать» повестку саммита. Лавров подчеркнул, что ни одна из стран мирового большинства и Глобального Юга не поддержали попытки Запада изменить повестку дня. «Запад, естественно, пытался украинизировать всю повестку дня. Это ему не удалось, никто его из стран мирового большинства, Глобального Юга не поддержал», – заявил он.

    Кроме того, Лавров сообщил, что большинство делегаций стран Глобального Юга на саммите отмечали засилье западных представителей в международных структурах. Это, по его словам, было одной из ключевых тем обсуждения среди делегатов.

    Как ранее писала газета Financial Times, на саммите G20 в Бразилии европейцы отказались от жестких формулировок к России по Украине из-за опасений сорвать принятие итогового коммюнике. Также сообщалось, что страны G20 приняли декларацию, в которой приветствовали все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса.

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    18 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Боррель не смог разблокировать поставки оружия Украине через Еврофонд мира

    Боррель признал невозможность разблокировки поставок оружия Украине через Еврофонд мира

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ему не удастся разблокировать поставки оружия Украине через Европейский фонд мира, несмотря на обещание сделать это до конца мандата, из-за продолжающегося более года блока Венгрией.

    Как передает ТАСС, Боррель уходит в отставку 1 декабря. «К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», – сказал он.

    Ранее Боррель обещал, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия на сумму более 5 млрд евро.

    В дополнение к этому, Боррель выразил неуверенность в результатах обсуждения в ЕС возможности ударов европейским оружием вглубь России. По его словам, обсуждение этого вопроса состоится 18-19 ноября. Боррель надеется, что министры достигнут соглашения, но допустил, что если этого не произойдет, каждая страна будет действовать по своему усмотрению. Боррель подчеркнул, что всегда поддерживал такие действия.

    Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

    Боррель во время визита в Киев заявил, что призовет ЕС продолжить поддержку Украины, несмотря на неопределенность в отношении планов США под руководством Дональда Трампа.

    Сообщалось, что США впервые разрешили в рамках конфликта на Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области.

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    18 ноября 2024, 23:14 • Новости дня
    Госдеп сообщил об отсутствии контактов Лаврова и Блинкена на саммите G20

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова на саммите G20 в Бразилии не планируются, сообщил официальный представитель ведомства США Мэттью Миллер.

    На соответствующий вопрос Миллер ответил: «Нет», – передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Лавров прибыл в Бразилию из Абу-Даби, чтобы возглавить российскую делегацию на саммите G20. Саммит глав государств «Группы двадцати» проводится в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

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