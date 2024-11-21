Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
Экс-мэра Петрозаводска арестовали на два месяца по делу о взятке
Бывшего мэра Петрозаводска арестовали за взятку в 37 млн рублей
Экс-мэр Петрозаводска Владимир Любарский арестован на два месяца по обвинению в коррупции, связанной с получением взятки через посредника на сумму более 37 млн рублей.
Экс-мэра Петрозаводска Владимира Любарского арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По версии следствия, Любарский получил более 37 млн рублей через посредника от фирмы, оказывающей услуги питания организациям здравоохранения и социальной сферы Карелии.
Судья Петрозаводского городского суда Татьяна Петина постановила избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 января. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте, но суд учел позицию прокурора, удовлетворив ходатайство следователя.
Следователи утверждают, что деньги были получены за помощь в предоставлении компании необоснованных выгод и преимуществ при заключении и исполнении госконтрактов на организацию лечебного питания. Проведены обыски, включая квартиру Любарского, изъяты крупные суммы денег. Расследование продолжается.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Любарский сообщил, что намерен отправиться добровольцем в зону СВО, а ранее его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.