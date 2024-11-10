Силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале Минобороны говорится, что утром 10 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Отмечается, что нападение было совершено в период с 7.00 до 10.00 мск.

Согласно заявлению, из 70 сбитых дронов 34 были уничтожены над Московской областью, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.

В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.

Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Тульскую области.