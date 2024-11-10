В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.18 комментариев
Силы ПВО сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами
Российская ПВО уничтожила 70 украинских беспилотников, из них 34 были сбиты над Московской областью, сообщает Минобороны России.
В Telegram-канале Минобороны говорится, что утром 10 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 70 украинских беспилотников. Отмечается, что нападение было совершено в период с 7.00 до 10.00 мск.
Согласно заявлению, из 70 сбитых дронов 34 были уничтожены над Московской областью, 14 – над территорией Брянской, по семь – над территориями Орловской и Калужской областей, шесть – над территорией Курской, а два – над территорией Тульской области.
В воскресенье мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 32 сбитых беспилотниках, летевших на Москву.
Накануне в Минобороны сообщили, что средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую, Курскую и Тульскую области.