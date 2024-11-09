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    Андрей Перла Андрей Перла Виктор Пелевин уехал из русской литературы во внутреннюю эмиграцию

    Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Газ – это новая нефть

    Страны с большими запасами природного газа неизбежно будут находиться в ближайшие десятилетия под сильнейшим давлением со стороны Запада. Ситуация к этому просто вынуждает. Потому что любые резкие перемены в энергобалансе всегда приводят и к изменению баланса сил в геополитике.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Символы ушедших эпох попьют еще кровушки Трампу

    Голливудские звезды все время врут. Причем делают это на автомате – иначе ничем не объяснишь вранье в мире, где все проверятся за пару кликов. И мы в очередной раз убедились, что работникам сцены и экрана лучше не открывать рта мимо сценария. Сократов из них не получается.

    25 комментариев
    9 ноября 2024, 07:18 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами

    Tекст: Максим Попов

    Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.

    Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.

    8 ноября 2024, 15:14 • Новости дня
    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области

    УВД ВГА установило личности украинских летчиков F-16 в Харьковской области

    Установлены личности летчиков F-16 в Харьковской области
    @ U.S. Air National Guard/Senior Master Sgt. Vincent De Groot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских летчиков F-16, выполняющих задачи над Харьковской областью.

    Как сообщает ТАСС, Управление внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области установило личности украинских военнослужащих, участвующих в боевых операциях на истребителях F-16. Экипажи выполняют задания как над Харьковской областью, так и в приграничной зоне с Россией.

    Согласно информации пресс-службы, личные данные были получены в результате контактов с высокопоставленным военнослужащим Вооруженных сил Украины. В списке числятся подполковник Олег Климов из Харькова, командир авиационного звена 831-й бригады тактической авиации, и капитан Максим Коляда из города Валки, командир авиационного звена 39-й отдельной авиационной эскадрильи.

    Кроме того, в список включен Андрей Белокаменский, старший техник по обслуживанию авиационного вооружения 204-й бригады тактической авиации, проживающий в Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская авиация проявляет активность в Харьковской области, не входя в зону поражения российских систем ПВО, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Истребитель F-16 заметили над Ивано-Франковской областью.

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    8 ноября 2024, 09:22 • Новости дня
    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе

    Подполье: Склады с боекомплектами в Одессе детонировали более двух часов после удара

    Стало известно о мощном ударе по складам в Одессе
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Мария Иванова

    В Одессе вследствие удара произошла детонация складов с боекомплектами, которая продолжалась более двух часов, сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар в Одессе привел к детонации складов с боекомплектами, передает РИА «Новости». Согласно информации, предоставленной координатором николаевского пророссийского сопротивления Сергеем Лебедевым, ночной удар 8 ноября поразил железнодорожные склады в городе.

    Лебедев также сообщил, что есть версия о том, что удар мог быть нанесен по месту дислокации иностранных военных.

    Эта версия подтверждается тем, что после третьего удара в сторону Аркадии поехало много скорых», – отметил он.

    По словам координатора, местные жители сообщали, что над городом были замечены вертолеты, направлявшиеся в сторону границы с Румынией.

    Ранее в пригороде Киева Вышгороде произошла серия взрывов, которые поразили места временной дислокации ВСУ, где происходило перераспределение теробороны из разных городов перед отправкой на фронт.

    В пригороде Сум в ночь на 2 ноября были нанесены удары по местам дислокации украинских военных, прибывающих для ротации и усиления на Курском направлении.

    До этого в Одессе был нанесен удар по объекту, где производились беспилотники, причем на производстве использовался недавно привезенный суперсовременный станок.

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    7 ноября 2024, 11:36 • Видео
    Как Трамп поступит с Украиной

    Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

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    8 ноября 2024, 21:39 • Новости дня
    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит

    МИД России сообщил об использовании пленных как живого щита боевиками ГУР в Курской области

    Захарова: Украинские боевики использовали пленных россиян как живой щит
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    МИД РФ обвинил боевиков ГУР Минобороны Украины в использовании российских пленных солдат в качестве живого щита в Курской области.

    Как сообщает РИА Новости, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что украинские боевики из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины используют пленных российских военных в качестве живого щита в Курской области. Она подчеркнула, что солдат обвешивают поясами смертников со взрывчаткой, которая может взорваться при попытке бегства или встрече с российскими силами.

    Захарова отметила, что подобные действия являются террористическими методами, характерными для запрещенной в РФ организации ИГИЛ. По ее словам, украинские боевики также шантажируют родственников пленных, требуя выкупы за прекращение пыток и освобождение.

    Официальный представитель МИД подчеркнула, что все причастные к этим преступлениям обязательно будут привлечены к ответственности по законам России. Она назвала действия украинских боевиков бесчеловечными и заявила, что киевский режим несет полную ответственность за происходящее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина в рамках обмена вернула России тела 37 погибших военных, а также получила останки 563 своих военнослужащих, убитых на различных направлениях, среди которых 320 погибли на Донецком направлении, 89 – на Бахмутском, а 154 тела были возвращены из моргов на территории России.

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    8 ноября 2024, 14:59 • Новости дня
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    Рогов: ВС России вскоре перережут трассу Запорожье – Курахово
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские войска в ходе наступления подходят к трассе Запорожье – Курахово, важной для снабжения ВСУ, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Наши штурмовики сразу с нескольких направлений идут к перерезанию трассы Запорожье – Курахово, которая является главной связующей частью по поставкам оружия ВСУ на Южно-Донецком участке фронта», – цитирует Рогова РИА «Новости».

    Перерезание трассы западнее Курахово создаст благоприятные условия для российских войск, откроет путь для дальнейшей наступательной операции на город Курахово, отметил он.

    Курахово – крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, находится в 46 километрах от Донецка.

    Ранее Рогов сообщал, что ВС России на Запорожском фронте продвинулись более чем на два километра на Ореховском направлении.

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    8 ноября 2024, 10:49 • Новости дня
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    Захарова: Зеленский клянчил у ЕС 300 млрд долларов российских активов
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой выделить 300 млрд долларов замороженных российских активов, но Евросоюз отказался от этого шага, рассказала спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она указала, что Зеленский попросил Евросоюз направить ему 300 млрд долларов, которые представляют собой замороженные российские активы, на что ЕС не согласился пойти.

    «Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно», – отметила дипломат.

    Захарова предложила вместо этого конфисковать собственность у ряда украинских политиков и бизнесменов, в том числе у самого Зеленского.

    По ее мнению, это поможет спасти экономику Украины. Такое предложение касается и экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, олигарха Игоря Коломойского и мэра Киева Виталия Кличко.

    Ранее Зеленский заявил, что замороженные на Западе российские активы должны быть переданы Украине.

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    8 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине

    Пентагон отменил запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружения

    Пентагон разрешил американцам ремонтировать подбитую технику ВСУ на Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским подрядчикам разрешили находиться на Украине для ремонта военной техники, поставляемой США, что сняло предыдущий запрет Пентагона.

    Ранее из-за ограничений американские специалисты не могли выполнять эту работу на Украине, передает агентство Рейтер

    Телеканал CNN в июне сообщал, что Белый дом работал над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине. Однако для этого необходимо было получить разрешение от президента Байдена, которого на тот момент еще не было.

    Кроме того, журнал Foreign Policy ранее сообщал, что украинские компании не имели разрешения на ремонт стволов гаубиц M777, произведенных в США, согласно экспортному законодательству. Это создавало дополнительные трудности, так как американские специалисты не могли отправиться на передовую без соответствующего разрешения Белого дома, распространявшегося и на подрядчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие военные советники могут находиться на Украине для помощи в освоении технически сложного вооружения, однако они не участвуют в боевых действиях, а их роль заключается в консультировании.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил намерение немецкой компании Rheinmetall открыть второй завод на Украине, который вскоре начнет работу. Австралийские власти планируют передать киевскому режиму 49 списанных американских танков M1A1 Abrams, что было одобрено после более чем 12 месяцев ожидания.

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    8 ноября 2024, 17:29 • Новости дня
    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»

    Политолог Клинцевич прокомментировал слова Путина о невозможности вернуть ситуацию в мире в состояние 2022 года

    Эксперт: Запад ошибся со временем пробуждения «русского медведя»
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    После 2022 года мир изменился и уже не будет прежним. Россия вместе с другими партнерами меняет мироустройство на более справедливое. И именно поэтому президент России сказал о том, что не хотел бы возвращения страны на тот путь, по которому она шла в отношениях с Западом до 2022 года, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области безопасности Андрей Клинцевич.

    «В НАТО много лет говорят, что не хотят получить на своих границах воодушевленную, сильную Россию. Они признаются, что боятся разбудить «русского медведя». Но они говорят об этом в будущем времени, и в этом их ошибка: все это произошло в феврале 2022 года», – пояснил Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Да, мы пытались договариваться, о чем еще раз напомнил Путин. В том числе это касается нерасширения НАТО к нашим границам. Мы предупреждали, что применим меры, в том числе военного характера. Но нас не слышали. И теперь пожинают плоды», – отметил он.

    Эксперт также напомнил о планах европейских политиков «вести дипломатию с Россией на поле боя». «Но мы этот вызов приняли и занимаемся дипломатией в зоне СВО. Теперь некоторые из них предлагают откатиться в 2022 год. Но это невозможно, мир уже не станет прежним. Мы меняем мироустройство на более справедливое вместе с партнерами по ШОС и БРИКС», – заключил собеседник.

    Ранее президент России Владимир Путин принял участие в пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Отвечая на один из вопросов, он заметил, что «Россия идет своим путем».

    «Надеюсь, она с пути следования своим национальным интересам не свернет. Ее, конечно же, нужно интегрировать. Мы от этого никогда не отказывались. Но мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении, а это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право», – сказал Путин.

    «Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии. И мне кажется, что наш народ, самый простой народ, простые граждане, это осознали, когда поняли, что пытаются с нами сделать наши геополитические противники», – отметил он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Путин в своем традиционном выступлении на Валдайском форуме назвал основы для построения нового прочного мира.

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    8 ноября 2024, 13:03 • Новости дня
    Губернатор Курганской области потребовал ликвидации диаспор за сутки

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Курганской области Вадим Шумков в программе «Царьград. Главное» сообщил о решении ликвидировать национальные диаспоры в течение суток.

    По его словам, настала необходимость в ликвидации в регионе национальных диаспор, которые защищают своих земляков, совершивших преступления, и оказывают давление на правоохранительные органы, передает «Царьград».

    Шумков отметил, что такие диаспоры должны быть сняты с учета как юридические лица в течение суток. Он подчеркнул, что подобные меры не являются жесткими, а напротив, правильными, поскольку страна должна защищать свою безопасность.

    Губернатор рассказал, что в Курганской области за последнее время значительно сократилась безработица, в 25 раз, что привело к дефициту трудовых ресурсов. Однако местные власти не стали привлекать мигрантов для восполнения кадрового дефицита. Шумков отметил, что область является транзитной для иностранных работников, которые через нее проезжают в более крупные регионы, включая северные территории.

    По данным корреспондента «Царьград Урала», в регионе продолжается строительство домов, ремонт дорог и работа системы ЖКХ без участия мигрантов. Также местные жители занимаются торговлей овощами и фруктами и приготовлением шашлыка.

    В октябре в Челябинской области вспыхнули волнения после убийства женщины-таксиста, в котором подозревали несовершеннолетних цыган. Полиция задержала более 50 участников беспорядков и цыган, пытавшихся покинуть город. Глава города Коркино Наталья Лощинина подала заявление об отставке на фоне общественных недовольств.

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    8 ноября 2024, 17:45 • Новости дня
    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после победы Трампа

    Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине после избрания Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал выход США из украинского конфликта после победы Дональда Трампа на выборах президента.

    Как сообщает Origo, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что после избрания Дональда Трампа президентом США Соединенные Штаты прекратят участие в конфликте на Украине. Орбан отметил, что в случае победы демократов страдания продолжились бы, а на сегодняшний день очевидно военное поражение Украины.

    Также Орбан подчеркнул, что конфликт нанес значительный ущерб всему миру, и страны заплатили высокую цену за время правления действующего президента Джо Байдена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнения относительно продолжения финансовой поддержки Украины со стороны ЕС после победы Дональда Трампа на выборах.

    Украине не удалось заключить всеобъемлющий договор о безопасности с Венгрией из-за отказа Будапешта поддержать ее вступление в НАТО. Орбан считает, что победа Трампа закрыла главу в истории, и мир теперь будет меняться быстрее, чем ожидалось.

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    8 ноября 2024, 13:05 • Новости дня
    Российские войска за неделю освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
    Российские войска за неделю освободили от ВСУ шесть населенных пунктов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за семь дней установили контроль над шестью населенными пунктами и нанесли значительные потери формированиям ВСУ, сообщило российское Министерство обороны.

    Группировка «Север» продолжила операцию по уничтожению ВСУ в Курской области, она поразила танковые и механизированные бригады. Потери противника на этом участке превысили 2020 военнослужащих, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Запад» освободила Першотравневое в Харьковской области, отразила 32 контратаки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли более 3160 военнослужащих. В результате действий группировки «Юг» был освобожден населенный пункт Антоновка в Донецкой народной республике. Южная группировка также отразила 11 контратак.

    Войска группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника и освободили Кураховку, Вишневое и Кременную Балку в Донецкой народной республике. Противник потерял более 3440 военнослужащих и значительное количество техники.

    Группировка «Восток» освободила Максимовку, в зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 820 военнослужащих. В зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли до 470 человек.

    Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь ракет ATACMS, 11 снарядов РСЗО HIMARS, 17 авиабомб Hammer и 290 дронов самолетного типа.

    На линии боевого соприкосновения сдались в плен 47 военнослужащих ВСУ.

    В прошлые сутки украинская сторона потеряла на Курском направлении свыше 150 военнослужащих, танк и другую технику. Также 7 ноября российские военные поразили украинский военный аэродром, места хранения и запуска украинских беспилотников. Кроме того, российские войска установили огневой контроль над трассой снабжения украинской группировки в Великой Новоселке в ДНР.

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    8 ноября 2024, 13:50 • Новости дня
    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе

    Посольство Южной Кореи в России попросило СМИ дополнить название Японского моря

    Посольство Южной Кореи в России просит называть Японское море иначе
    @ Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Посольство Южной Кореи обратилось в СМИ с разъяснениями об особенностях упоминания Японского моря при освещении тем, связанных с данным морским регионом. Диппредставительство заявляет, что акваторию необходимо именовать одновременно как Японским, так и Восточным морем.

    Посольство Республики Корея разъяснило позицию своей страны по поводу наименования акватории, лежащей между Корейским полуостровом и Японским архипелагом. Зачастую в СМИ она обозначается как Японское море, однако в Корее принято другое наименование – Восточное. Соответствующее письмо посольства поступило в том числе в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    В тексте указывается, что вплоть до XIX века данный морской район «обозначался разными наименованиями», включая Восточное море, Корейское море, Чосонское море и, собственно, Японское море.

    Однако самым древним, указывается в письме, является наименование «Восточное море». «Лишь в конце XIX века это название начало исчезать из международной картографии в связи с усилением Японии и колонизации ей Кореи», – поясняет посольство.

    В письме говорится, что «согласно общему правилу международной картографии в случае, когда географический объект является общим для двух и более стран и не удается достигнуть соглашения о едином наименовании, названия используются одновременно». Поэтому диппредставительство Республики Корея призывает СМИ одновременно использовать оба наименования акватории: Японское море и Восточное море.

    Напомним, в Южной Корее Японское море принято называть «Восточным морем», в то время как в КНДР оно называется Корейским Восточным морем. Корейская сторона заявляет, что название «Японское море» было навязано мировому сообществу Японской империей, так как в 1910–1945 годах Корея была под властью Японии. Как следствие, мнение страны по этому вопросу при утверждении Международной гидрографической организацией названия в 1929 году не было учтено.

    Японская сторона, в свою очередь, заявляет, что название «Японское море» встречается на большинстве карт и является общепринятым, и настаивает на исключительном употреблении названия «Японское море».

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    8 ноября 2024, 18:48 • Новости дня
    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    ГАИ Москвы разъяснила порядок замены истекших водительских прав

    Tекст: Денис Тельманов

    ГАИ Москвы рассказала о порядке замены истекших водительских прав и продлении их действия на три года.

    Как передает ТАСС, столичная Госавтоинспекция пояснила, что замена водительских удостоверений с истекшим сроком нужна, если изменились персональные данные, удостоверение повреждено, утеряно или похищено, или если появились медицинские ограничения.

    Уточняется, что права, срок которых истек или истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года, автоматически продлеваются на три года без необходимости посещения подразделений. Это новшество освобождает водителей от лишних хлопот и очередей.

    Вместе с тем, если владельцы таких прав хотят получить новые, они могут обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ по всей России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения России подготовило проект закона, который позволяет будущим водителям изучать теоретическую часть дистанционно с увеличением практических часов на дороге.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, использующих устройства для скрытия номерных знаков, предусматривающий лишение прав на срок до полутора лет и конфискацию устройств.

    Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил рассмотреть законопроект, отменяющий административную ответственность для водителей, не имеющих при себе бумажного водительского удостоверения, если документы имеются в электронном виде на платформе «Госуслуги авто».

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    8 ноября 2024, 22:02 • Новости дня
    WSJ: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по вопросу Украины

    The Wall Street Journal: Макрон просил Трампа добиваться уступок от России по Украине

    Tекст: Максим Попов

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы будущий президент США добивался от России реальных уступок в дипломатических усилиях по Украине, пишет The Wall Street Journal.

    По информации издания, несмотря на настойчивость французского лидера, Трамп придерживался уклончивого подхода. Он в основном слушал и задавал вопросы, избегая конкретных обязательств по украинскому вопросу, передает РИА «Новости».

    Известно, что разговор между Макроном и Трампам состоялся сразу после того, как были объявлены результаты президентских выборов в США. Елисейский дворец охарактеризовал эти переговоры как «очень хорошие».

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что он сможет урегулировать украинский конфликт путем переговоров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Трамп преувеличивал, когда обещал завершить конфликт на Украине за одну ночь.

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    9 ноября 2024, 00:43 • Новости дня
    Guardian: Отношения Британии и Украины ухудшились из-за Storm Shadow

    В Британии отметили ухудшение отношений между Лондоном и Киевом после победы лейбористов

    Tекст: Максим Попов

    Отношения Британии и Украины ухудшились из-за отказа в поставках ракет Storm Shadow, что стало следствием победы лейбористов на выборах, сообщила Guardian.

    Как отметили журналисты, отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, передает ТАСС.

    Один из украинских чиновников заявил изданию, что «Стармер не дает нам дальнобойное оружие», и отметил, что ситуация изменилась по сравнению с периодом, когда премьер-министром был консерватор Риши Сунак. С этим согласен и другой высокопоставленный источник, отметивший, что план Владимира Зеленского по урегулированию конфликта не встретил поддержки в Лондоне, говорится в материале.

    Критике подвергается и нежелание Стармера совершить визит на Украину. По словам собеседника издания, возможные даты визита обсуждаются с августа, но Стармер несколько раз откладывал поездку.

    Напомним, 16 октября главком ВСУ Александр Сырский и глава штаба обороны Британии Тони Радакин обсудили возможности поражения военных объектов России «на стратегической глубине» в рамках украинского «плана победы».

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    9 ноября 2024, 04:32 • Новости дня
    The Times: Европа может сделать Трампа козлом отпущения из-за Украины

    В Британии заявили, что ЕС может списать неудачи по Украине на Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Несмотря на страх перед Дональдом Трампом, европейские политики увидели в нем шанс снять ответственность за Украину, сообщила The Times.

    Как отметил колумнист Макс Гастингс, большинство европейских лидеров ненавидят и боятся Трампа. Тем не менее, хотя никто открыто об этом не скажет, у них есть одна веская причина приветствовать его в Белом доме – Трамп сможет избавить их от хотя бы части ответственности за ситуацию на Украине, передает ТАСС.

    Обозреватель подчеркнул, что  европейские государства устали от поддержки Киева и заинтересованы в возобновлении энергетического сотрудничества с Россией. Это, по его мнению, объясняет, почему Трамп может стать удобным политическим козлом отпущения для Европы, в случае если ситуация не изменится в лучшую сторону.

    Ранее сообщалось, что отношения Лондона и Киева заметно ухудшились сразу после прихода к власти Лейбористской партии во главе с Киром Стармером, который прекратил поставки Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

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