Виктор Пелевин очень старается сделать каждый свой роман предельно актуальным. Тем интереснее, что в последних его книжках можно найти намеки на множество сиюминутных вещей, кроме самой важной. Кроме СВО. Это умолчание говорит о писателе больше, чем все, что он сам имеет сказать.21 комментарий
Силы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами
Средства ПВО России за ночь уничтожили 50 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны, включая Брянскую и Курскую области, сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в общей сложности 50 украинских беспилотников. Наибольшее количество БПЛА, 28 единиц, было уничтожено над территорией Брянской области. В Курской области было сбито 12 беспилотников, в Новгородской – четыре, по два в Смоленской и Тульской областях, и по одному над территориями Орловской и Тверской областей, передает ТАСС.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на необходимость проверки сообщений о развитии базы беспилотников в Финляндии, которая якобы будет использоваться для сбора разведданных у границ России.