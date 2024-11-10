В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
ПВО сбила еще семь летевших на Москву беспилотников
Сергей Собянин сообщил о сбитых ПВО еще семи дронах над Подмосковьем
В Подмосковье на территории городских округов Домодедово, Раменское и Коломна силы ПВО сбили семь беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как сообщает Telegram-канал Собянина, в Подмосковье силами ПВО Министерства обороны России были сбиты семь беспилотников, летевших в направлении Москвы.
Беспилотники были уничтожены в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент общее число уничтоженных дронов, направлявшихся на Москву, достигло 32.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что восемь беспилотников, направлявшихся на Москву, были сбиты силами ПВО Министерства обороны в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна, а также силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника в городских округах Раменское и Коломна.