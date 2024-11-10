В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Еще три беспилотника сбиты силами ПВО на пути к Москве
В городских округах Раменское и Коломна сбиты три беспилотника ПВО Минобороны
Силами ПВО Министерства обороны России были сбиты три беспилотника, направлявшихся на Москву, в городских округах Раменское и Коломна, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что ранее было уничтожено 22 аппарата.
Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были сбиты силами ПВО Министерства обороны, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городских округах Раменское и Коломна, о чем проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ранее мэр сообщал о сбитии 22 беспилотников силами ПВО. Специалисты экстренных служб уже находятся на местах инцидентов для проведения необходимых действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской столицей, а также позднее подтвердил сбитие еще пяти беспилотников в окрестностях города.