Еще три беспилотника сбиты силами ПВО на пути к Москве

В городских округах Раменское и Коломна сбиты три беспилотника ПВО Минобороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Три беспилотника, направлявшихся к Москве, были сбиты силами ПВО Министерства обороны, сообщает РИА «Новости». Инцидент произошел в городских округах Раменское и Коломна, о чем проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мэр сообщал о сбитии 22 беспилотников силами ПВО. Специалисты экстренных служб уже находятся на местах инцидентов для проведения необходимых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над российской столицей, а также позднее подтвердил сбитие еще пяти беспилотников в окрестностях города.