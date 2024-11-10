Собянин сообщил о сбитии еще пяти беспилотников под Москвой

Мэр Москвы сообщил о сбитии пяти беспилотников в Раменском и Домодедово

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в городских округах Раменское и Домодедово сбито пять беспилотников. Это стало продолжением работы по нейтрализации угрозы в Подмосковье, которую ведет ПВО Минобороны.

Ранее мэр уже сообщал о сбитии 12 беспилотников в этих же округах, включая Коломну. Таким образом, общее количество сбитых беспилотников в этих районах возросло до 17. Специалисты экстренных служб продолжают свою работу на местах происшествий, обеспечивая безопасность и исследуя обломки для дальнейших выводов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская система ПВО сбила 23 украинских беспилотника за ночь. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии восьми беспилотных летательных аппаратов над Москвой. Также он подтвердил уничтожение беспилотников в Подмосковье.