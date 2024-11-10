В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была шуточной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.17 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Подмосковье
ПВО уничтожила два БПЛА на подлете к Москве, разрушений и пострадавших нет
В Раменском городском округе силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся на Москву, при этом предварительно сообщается об отсутствии разрушений и пострадавших.
Два беспилотных летательных аппарата, направлявшиеся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России в Раменском городском округе, сообщает РИА «Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил данную информацию в своем Telegram-канале, добавив, что на месте падения обломков предварительно не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Подмосковье обнаружили осколки беспилотника, которые упали на территорию частного дома. Газета также сообщала, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к Москве.