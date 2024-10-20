В Одессе убили главу организации, занимавшейся насильственной мобилизацией

Украинские СМИ сообщили об убийстве главы организации, занимавшейся насильственной мобилизацией горожан

Tекст: Вера Басилая

Издание пишет, что тело Бейбутяна было обнаружено рядом с автомобилем Tesla, оставленным на обочине дороги. По предварительным данным, его застрелили, передает РИА «Новости».

Члены организации, возглавляемая Бейбутяном, известны как «добровольные помощники» полиции, они активно сотрудничают с военкоматами в проведении принудительной мобилизации. Помимо этого, члены этих формирований, по данным издания, выступают посредниками при передаче взяток сотрудникам военкоматов.

В настоящий момент полиция активно ищет подозреваемых в убийстве и устанавливает подробности произошедшего.

Ранее в Одессе зафиксировали первый случай поджога квартиры сотрудника военкомата, в котором обвинили группу из 17-летних подростков.

До этого в Одессе сотрудники территориального центра комплектования избили мужчину до бессознательного состояния.

Также сообщалось, что на Украине подожгли более 200 автомобилей ВСУ, причем около четверти из них были сожжены несовершеннолетними.

