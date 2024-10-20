Сталин как и Иоанн Грозный – это воплощение мечты, что кто-то придет и казнит кого надо, и все проблемы будут решены. А необходимость в тщательном расследовании и прочие выдумки буржуазного правосудия только мешают наказать «зажравшихся». Подобная классовая ненависть всегда будет представлять собой соблазн для авантюристов.68 комментариев
ПВО сбили четыре украинских дрона над Орловской областью
Губернатор Клычков сообщил о сбитии четырех дронов ПВО над Орловской областью
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата в небе над регионом, подчеркнув, что пострадавших и разрушений нет.
Средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата над Орловской областью, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Еще четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью», – сообщил губернатор.
Клычков также выразил благодарность российским войскам ПВО за их надежную работу.
Ранее губернатор Орловской области сообщил об уничтожении семи других украинских дронов в регионе, при этом подчеркнув, что пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, что предотвратило возможные разрушения и жертвы.
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников над Курской областью вечером в субботу, как сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 16 беспилотников, атаковавших объекты на территории Брянской, Ростовской и Белгородской областей, как сообщает Минобороны.